Ben Shapiro: “El gobierno de Milei es el experimento económico más importante en la historia moderna”

“El Presidente Milei es bienvenido en mi casa para una cena de Shabat en cualquier momento”. La invitación la hizo Ben Shapiro, el analista político, abogado y referente conservador de los Estados Unidos. En el marco de su visita a Argentina para participar como expositor en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), le concedió una entrevista exclusiva a Infobae. Se refirió a la gestión libertaria, el rumbo de la economía y el rol del Jefe de Estado como figura global del liberalismo y la derecha.

Shapiro es un emblema del conservadorismo norteamericano. Cuestionó a Donald Trump durante la campaña electoral de 2016, en la que el magnate llegó por primera vez al poder, porque apoyaba al líder conservador Ted Cruz. Sin embargo, se convirtió en un crítico acérrimo de la gestión de Joe Biden y su figura emergió a nivel local e internacional. Su imagen creció a la par de la de Milei en Argentina. Durante la elección del candidato republicano contra Kamala Harris, Shapiro apoyó su postulación. Hoy es un defensor de su plataforma, a la que enmarca como punta de lanza del movimiento libertario y liberal a nivel mundial.

Si bien supo de Milei durante la campaña de 2023 en Argentina, Shapiro lo conoció personalmente en abril de este año. Fue durante uno de los viajes del Presidente a Estados Unidos. Ahora, el referente conservador se volverá a encontrar con el fundador de La Libertad Avanza en el marco de CPAC Argentina. Incluso, está previsto que lo vuelva a entrevistar para sus redes sociales.

— ¿Esta es la primera vez que viaja a Argentina?

— Sí, esta es mi primera visita al país. Es hermoso hasta ahora. Pero debo admitir que solo he estado aquí unos diez minutos. Hasta ahora, todo muy bien.

— ¿Tiene previsto volver a reunirse con el Presidente Milei ahora en Argentina o en Estados Unidos? ¿Lo verá en el marco de la asunción de Trump?

— Espero que sí. Sería genial. Siempre es bienvenido en mi casa para una cena de Shabat en cualquier momento.

Shapiro señaló que el encuentro con Milei está previsto, aunque no confirmó si además del Hotel Hilton, donde se realiza la CPAC, lo visitará en la Casa Rosada o en la Residencia Presidencial de Olivos.

— Hace siete meses entrevistó al presidente Javier Milei en Estados Unidos. ¿Cómo ve hoy a su Gobierno y a él como referente del liberalismo?

— Lo que está haciendo ahora es el experimento económico más importante en la historia moderna. Y así como va Argentina, así va el presidente Milei, así seguirá el resto de Occidente. Hay un precedente para esto. En la década de 1970, Chile trajo un grupo de seguidores de Milton Friedman y remodelaron su economía. Y el resto de Occidente terminó siguiendo a los Estados Unidos bajo Ronald Reagan, Gran Bretaña bajo Margaret Thatcher. Y estamos viendo bajo la valentía y el coraje del presidente Milei algo muy similar. El hecho de que haya podido lograr tantos de sus objetivos tan rápidamente ha sido un logro increíble. Es un testimonio para él, es un testimonio para el pueblo argentino que lo está apoyando porque hacer estas cosas no es fácil, es muy difícil. Y el hecho de que el pueblo argentino lo esté apoyando, sabiendo que es un dolor a corto plazo por un gran beneficio a largo plazo, es algo asombroso de ver.

— Hay algo sobre lo que Milei y usted hablar con frecuencia y es la idea de la “batalla cultura”. ¿Qué significado le atribuye usted y cómo influyen foros como el de CPAC en esa disputa cultura?

— Creo que es realmente importante que haya una infraestructura de apoyo para el tipo de valentía, coraje y experimentación que el presidente Milley está llevando a cabo. Y creo que CPAC está haciendo un trabajo increíble al reunir a las personas para construir exactamente ese tipo de infraestructura. Sin esa infraestructura, solo será un hombre en las murallas enfrentando un mar de problemas. Y con esa infraestructura, esto puede convertirse en un movimiento poderoso y duradero.

— El Presidente Milei ha dicho que quiere que Argentina se aun faro de libertad para el mundo, ¿qué piensa sobre esa idea? Desde su perspectiva, ¿en Estados Unidos consideran que Argentina va en esa dirección?

— Creo que definitivamente se está moviendo en esa dirección. Además, pienso que el hecho de que se estén tomando pasos tan revolucionarios de manera tan dramática y que estén teniendo éxito va a ser un ejemplo para mucho del resto del mundo que ha preferido una especie de senectud, en oposición al crecimiento, la prosperidad, el dinamismo y la innovación por los cuales el presidente Milei aboga.

— Falta poco más de un mes para la asunción de Donald Trump en la Presidencia de Estados Unidos. Milei tiene buena sintonía con el líder republicano. ¿Cómo evalúa que será la relación entre Argentina y Estados Unidos pensando la relación personal y la afinidad ideológica entre ambos mandatarios?

— Estoy muy optimista al respecto. El hecho es que, debido a una Argentina en crecimiento, poderosa y que se alinea con Occidente y las tradiciones americanas, lo cual es lo que el presidente Milei ha hablado, es exactamente lo que Donald Trump busca. El presidente electo de Estados Unidos quiere aliados fuertes e independientes que apoyen las nociones occidentales básicas de mercados libres y virtudes tradicionales. Eso es lo que quiere el presidente Trump y lo está obteniendo con el presidente Milei. El Jefe de Estado de Argentina está buscando un aliado en la Casa Blanca que no esté dando masajes a Nicolás Maduro en Venezuela. Creo que eso hace un equipo muy sólido.

— ¿Cómo ve la transición ahora entre Trump y el presidente Joe Biden? ¿Y qué piensa sobre los nombramientos que anunció el mandatario electo para su futuro Gabinete?

— El presidente Trump fue elegido para moverse rápido y romper cosas, y se está moviendo rápido y está rompiendo cosas, y eso es genial. Creo que sus selecciones para su equipo de Gobierno han sido en su mayoría tremendas. Pienso que el presidente Trump, evidentemente, tiene un gran interés en el éxito de su administración y en deshacerse del legado de Biden, que es basura. El legado del presidente demócrata es basura; es solo un montón de basura encima de un contenedor de basura en llamas.

— Señor Shapiro, usted suele interesarse mucho por la situación de Medio Oriente y tiene una posición a favor de Tel Aviv. ¿Qué piensa sobre el desarrollo actual del conflicto luego del ataque de Hamas, con la situación en el Líbano y la tensión con Irán? ¿Qué piensa que hará Trump al respecto? Biden no logró disuadir el conflicto y equilibrar la región.

— El presidente Trump va a tomar la posición correcta de que Israel debe derrotar a sus enemigos terroristas y debe recibir los recursos para hacerlo prácticamente por sí mismo. Creo que esa es la posición adecuada. El presidente Milei ha tomado una posición muy similar. La razón por la que todo este conflicto es importante para Occidente no es porque una esquina lejana del mundo deba ser salvajemente importante para Occidente, es porque este es el borde sangrante de la batalla entre los valores occidentales y la tiranía islamista. Milei lo entiende. El presidente Trump lo entiende. La razón por la que se ha vuelto, creo, internacionalmente importante es porque gran parte de la izquierda ha decidido que el fracaso, que esa venalidad, corrupción, maldad, es causada realmente por el éxito. Que si los palestinos en Gaza apoyan a Hamás, no es porque estén apoyando ideas malignas y deban ser responsables por eso. Es porque Israel debe ser un explotador. Y eso es parte de una narrativa más amplia de la izquierda que dice que cualquiera que fracase es oprimido y cualquiera que tenga éxito es un opresor. Esa es una forma fea de ver el mundo, es una forma fea de ver todo, desde la economía hasta la política exterior. Y creo que la reacción está llegando y es fuerte.

—¿Cuáles son tus pensamientos sobre estos desarrollos del abandono de América Latina y crees que la administración entrante debe prestar más atención a América Latina?

— Absolutamente. Y creo que la administración entrante lo hará. Creo que América Latina debe ser históricamente y debería haber sido una prioridad principal para los Estados Unidos, desde la Doctrina Monroe, sugiriendo que no debería haber interferencia europea en el hemisferio occidental. Así que creo que la negligencia de América Latina y América del Sur por parte de los Estados Unidos ha sido un pecado en términos de política exterior, y el reenganche fuerte con América del Sur y América Latina es absolutamente necesario para los intereses de los Estados Unidos.

— ¿Cuáles deberían ser las prioridades de política para los Estados Unidos en su política exterior hacia América Latina?

— En América Latina, debería ser fortalecer a los aliados que están interesados en mercados libres, que están interesados en la política exterior proamericana, que están interesados en fortalecer sus propias instituciones porque eso evitará muchos de los problemas de migración que hemos estado teniendo en nuestra frontera sur. Todo eso está definitivamente en el interés de Estados Unidos y, por supuesto, prevenir la interferencia de potencias extranjeras como Rusia, China e Irán en América del Sur, lo cual se está volviendo cada vez más predominante.

— ¿Tienes planes de reunirte con el presidente Milei durante tu viaje o visitar la Casa Rosada?

— Espero que sí. Quiero decir, me he reunido con el presidente Milei antes. Creo que eso podría estar en la agenda.

— ¿Tiene relación con otros políticos o referentes liberales de Argentina?

— En Argentina, solo el presidente. Conozco a algunos miembros de la administración de manera periférica, pero espero, ya sabes, que Estados Unidos en general se haga amigo más rápido de todos los miembros de la administración.

— Quiero preguntar si el gobierno dice que son buenos candidatos que influencers, seguidores de Milei, se postulan para el Congreso. ¿Qué piensas sobre la posibilidad de que influencers y personas de las redes sociales pasen a la política al Congreso?

— Pienso que no hay que hablar de los influencers como clase. No creo que todos sean equivalentes. Algunos de ellos podrían estar muy bien informados sobre temas públicos y otros podrían ser personas que estén todo el día en Twitch. No creo que todos sean equivalentes.

— El Presidente Milei hizo su carrera política con impulso en las redes sociales, que le sirvió para exponenciar su mensaje. ¿Usted tiene previsto hacer carrera política? ¿Le gustaría ser presidente de Estados Unidos?

— En los Estados Unidos, aparentemente tenemos una ley que dice que debes tener al menos 75 años para postularte a presidente de los Estados Unidos, y yo tengo solo 40, así que tengo 35 años para decidir.