A cuatro meses de su triunfo, Edmundo González Urrutia pidió a España y América Latina reconocerlo como presidente electo de Venezuela

Edmundo González pidió a España y Latinoamérica que lo reconozcan como presidente electo de Venezuela

Edmundo González Urrutia pidió al gobierno de España y a los de Latinoamérica -al cumplirse cuatro meses de su triunfo en las elecciones del pasado 28 de julio- “dar el paso” y reconocerlo como presidente electo de Venezuela.

En una entrevista con Goizéder Azúa, corresponsal de TVV Network en Madrid, habló del panorama que se avecina con la toma de posesión del próximo 10 de enero en el horizonte.

Ante la pregunta sobre qué hace falta para avanzar en ese reconocimiento como presidente electo y qué está pasando con el caso de España, el líder opositor venezolano indicó: “Hace falta que el resto de la comunidad internacional tome conciencia y decida definitivamente el reconocimiento de nuestra candidatura como presidente electo”.

“Hay mucha simpatía, mucho afecto, pero falta dar el paso formal del reconocimiento por parte de varios gobiernos, inclusive de varios gobiernos de la región de América Latina, que sabemos que están con nosotros, que nos los dicen que están con nosotros, que dicen que entienden la precaria situación de la democracia en Venezuela, el irrespeto por los derechos humanos; pero les hace falta dar el paso del reconocimiento pleno de que hubo unas elecciones el 28 de julio, que en esas elecciones hubo un ganador y que ese ganador es Edmundo González”, remarcó.

Edmundo González Urrutia (Fundación Internacional para la Libertad)

Inmediatamente, expresó que a él “le corresponde constitucionalmente tomar posesión del cargo el 10 de enero del año próximo” y destacó que Estados Unidos y Ecuador ya lo reconocieron. “Esa es una de las de las que acciones que hay que seguir (dijo respecto a EEUU) y es el paso que dio también Ecuador, y es el paso que van a ir dando todos. Estoy convencido de que entre ahora y el 10 de enero se sumarán otros países al reconocimiento pleno de nuestra candidatura”, adelantó.

Consultado sobre la postura de España, país donde se encuentra asilado, González Urrutia indicó: “El caso de España es bien particular. Aquí hay un debate interno en torno a la presencia mía acá. Hay un debate desde antes de yo llegara a Madrid. Yo llegué los primeros días del mes de septiembre y, enseguida, apenas pocos días después, solicité asilo. Desde ese momento, por parte de las autoridades, he recibido amplias garantías, he recibido el mejor de los afectos, de facilidades materiales para mi permanencia... Aquí hace falta el reconocimiento pleno que, en el fondo, la mayoría de los partidos políticos en España están a favor. Esa es la verdad”, explicó.

Edmundo González Urrutia junto a María Corina Machado (EFE/Henry Chirinos)

Goizéder Azúa le preguntó sobre la división política existente en España y el caso del “Delcygate”, como se conoce a la reunión el 20 de enero de 2020, y su posterior controversia, entre el ministro de transportes de España José Luis Ábalos y la vicepresidenta del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas de Madrid.

“Yo diría que (todo esto) perturba el proceso del reconocimiento pleno. Y yo no me quiero meter en los temas de la política interna española porque no me corresponde a mí, y menos en este momento, y menos con un gobierno que me ha prestado muchas facilidades aquí... Pero es un tema delicado y es un tema que está en el centro del debate en este preciso momento en la política española”, sostuvo González Urrutia.

Vuelto a consultar por el del “Delcygate”, afirmó: “Estamos repitiendo situaciones como las habidas en Venezuela y no es la primera vez que un maletín con dinero sale a la luz pública y forma parte de un escándalo. Recordemos que ya en el pasado hubo algo parecido, no con un maletín, sino con una valija repleta de divisas”.

Diosdado Cabello amenaza al Presidente legítimo de Venezuela Edmundo González, con un supuesto regalo con unas esposas dentro de una urna de cristal

La amenaza de Diosdado Cabello

En otro orden, el ministro de Interior y Justicia del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, lanzó este miércoles una nueva amenaza contra el líder opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España.

Durante su programa “Con el Mazo Dando”, Cabello presentó un cartel con un “regalo” para González Urrutia, en forma de unas esposas dentro de una caja de cristal, acompañadas de un mensaje que decía: “En el vigésimo tercer aniversario del CICPC, nuestro regalo para Edmundo González Urrutia”.

Este acto de intimidación fue complementado por un discurso agresivo en el que Cabello afirmó: “Yo se la voy a entregar así, bonita. Las saco de ahí (las esposas) y le entrego la caja. Lo único es que los compañeros del CICPC van a tener que pelear con un montón de gente. El que lo agarre es de él”.

En el mismo programa, Cabello fue más allá al asegurar que no hay “ni una sola posibilidad” de que González Urrutia regrese a Venezuela el próximo 10 de enero, fecha en la que está previsto el acto de juramentación del presidente electo según la Constitución venezolana.

“No hay ni una sola posibilidad de que Edmundo González venga a Venezuela a juramentarse”, aseguró, mientras defendía que el dictador Maduro tomará posesión nuevamente de su cargo, con el respaldo de una Asamblea Nacional dominada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).