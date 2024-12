Javier Milei fue al recital de Andrés Calamaro con Yuyito González y Karina Milei: lo recibieron con aplausos y una ovación

Milei fue al recital de Andrés Calamaro

Durante la noche del martes, Javier Milei mantuvo una variada agenda de actividades dado que participó de la cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservador (CPAC) y luego asistió al último show que Andrés Calamaro tenía previsto en Buenos Aires. El mandatario acudió al evento junto a su hermana Karina Milei, y su pareja Amalia “Yuyito” González. En cuanto el público notó su presencia, no dudó en reaccionar de manera efusiva.

Andrés Calamaro realizó su tercer y último show en el Movistar Arena, donde cientos de personas concurrieron para cantar canciones que marcaron gran parte de su carrera. En uno de los palcos, se ubicó el presidente de la Nación, quien fue aplaudido por las personas que se encontraban allí.

Además de Yuyito González y Karina Milei, el Jefe de Estado también estuvo acompañado por el jefe del Consejo de asesores, Demian Reidel, quién permaneció a su lado durante una parte del evento.

Javier Milei en el recital de Andrés Calamaro (Captura X: @LautaroMaislin)

La presencia de Milei generó una ovación inmediata por parte del público que lo identificó. Por eso, más allá de los clásicos aplausos, también hubo cánticos de apoyo, fotos y videos que no tardaron en trascender a través de las redes sociales.

La asistencia del presidente al recital de Andrés Calamaro no es casual, dado que el músico siempre manifestó su apoyo al líder libertario. De hecho, en cuanto resultó ganador de las elecciones; el ex integrante de Los Abuelos de la Nada publicó un mensaje en la red social Instagram.

Tras conocerse el resultado electoral Calamaro expresó: “Pugliese Argentina. Vamos al futuro con alegría y las ilusiones intactas. Eligieron los humildes y los trabajadores en todo el país. Basta de ingenuidad y cinismo, de hipocresía y demagogia. Ni yanquis ni marxistas, ni fascistas ni meados”.

Los famosos se pronunciaron tras conocerse los resultados de la elección

“Somos tantos hermanos que no los puedo contar y la chica más hermosa que se llama libertad. Music is the best.Argentina somos todos. Argentina soy yo”, sostuvo a modo de felicitaciones para Milei y en juego de palabras donde refiere a su canción “La Libertad”.

De esa manera, el vínculo entre el músico y Milei se afianzó más con la presencia de él en el palco para disfrutar del show. De hecho, en medio del mismo Calamaro se tomó un momento para señalarlo y agradecerle.

Más allá de Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel también asistió a uno de los tres shows de Andrés Calamaro. De hecho, acudió el pasado viernes y compartió una foto en su perfil de Instagram, donde señaló: “Viendo a “El Salmón” Calamaro en Buenos Aires”.

El recital de este martes inició pasadas las 21 horas y Javier Milei minutos antes debido a que mantuvo una amplia agenda. Y es que en las horas previas participó de la cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservador (CPAC), el foro que reúne a las expresiones políticas de derecha con más convocatoria del mundo.

Allí se mostró distendido junto a dirigentes de Estados Unidos, Brasil, México, España y Hungría; quienes serán algunos de los principales oradores del foro que tendrá lugar este miércoles en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

Milei recibió un premio de Lara Trump e hizo el baile del futuro presidente de Estados Unidos

En la cena de gala el presidente argentino Javier Milei le entregó una plaqueta denominada “Premio Domingo Faustino Sarmiento” a Lara Trump, vicepresidenta del Comité Nacional Republicano y esposa de Eric Trump. Este reconocimiento simboliza el alineamiento del mandatario argentino con el futuro gobierno de Donald Trump, proyectando su liderazgo en el ámbito internacional. Milei también realizó el clásico baile del presidente electo de Estados Unidos, un gesto que refuerza su apoyo al nuevo gobierno norteamericano.

El evento de CPAC Argentina, que iniciará este miércoles, contará con la participación de Matt y Mercy Schlapp, presidente y anfitriona de CPAC Estados Unidos, respectivamente. Lara Trump será la primera oradora de una serie de más de treinta expositores que compartirán sus perspectivas en el foro. La inscripción para el evento sigue abierta, según los organizadores.

La presencia de Milei en este foro internacional subraya su compromiso con las políticas conservadoras y su intención de fortalecer lazos con líderes de ideologías afines. Este encuentro no solo destaca la importancia de la cooperación internacional entre partidos de derecha, sino que también marca un hito al ser la primera vez que CPAC se celebra en Argentina, ampliando así su alcance global.