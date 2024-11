Ricardo Alfonsín presentará su nuevo frente político en un acto en Almirante Brown

Los dirigentes presentarán el nuevo frente en Almirante Brown (Fotos: Instagram @ricardoluisalfonsin)

Luego de que el ex dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) Ricardo Alfonsín renunciara a ser afiliado del partido tradicional, anunció que lanzará el Frente Amplio por la Democracia en un acto que se realizará este sábado en el partido bonaerense de Almirante Brown. La nueva fuerza política surgió como parte de un acuerdo entre los dirigentes de Libres del Sur, Silvia Saravia, y FORJA, Gustavo López.

Como fruto de las conversaciones entre Alfonsín, Saravia y López nació este espacio político de corte progresista que se presentará en las elecciones legislativas 2025. A pesar de que los referentes ya realizaron varias recorridas por la provincia de Buenos Aires, la oficialización será el sábado a las 17:30 horas en el Club de Leones de San José, ubicado en Jujuy 550 entre Garay y Gaboto, perteneciente a la localidad de San José.

La plataforma que competirá en los comicios estará conformada por varias figuras del ala radical y socialista, debido a que la intención de unir FORJA con Libres del Sur surgió como una propuesta para “unir a progresismo para enfrentar las políticas brutales” y “recuperar el pacto democrático”, según manifestaron en un comunicado firmado con el nombre de la fuerza política.

Desde el Frente Amplio por la Democracia advirtieron “como nunca en estos 41 años, la democracia está amenazada”, al señalar que “por primera vez, un presidente elegido por el pueblo no reconoce a la democracia como el mejor sistema de convivencia”. Y manifestaron su preocupación porque “con agresiones, insultos y desprecio por las instituciones se genera un clima de odio e intolerancia incompatible con los valores republicanos y democráticos”.

El acto se realizará este sábado a las 17:30 horas en San José

“Por esto se conforma este Frente Amplio por la Democracia al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas”, ratificaron. Según la información proporcionada por Diario Conurbano, el frente sentó como base trabajar “por la República” y por la “democracia con equidad e igualdad de oportunidades”, a la vez que se defenderá las banderas de la educación y la salud pública, la justicia social y el crecimiento de la producción y el trabajo.

El acercamiento de Alfonsín a los líderes de FORJA y Libres del Sur se dio después de que renunciara a su afiliación a la UCR motivada por varios desacuerdos ideológicos con el rumbo que adoptó el partido. “Tomar esta decisión que me ha costado tiempo y dolor”, reconoció al sostener que “se corresponde con mis convicciones acerca de lo que es más consecuente con los valores e ideas que, como ciudadano y político, siempre me han acompañado”.

La salida se oficializó por medio de una carta que le envió al presidente del radicalismo, Martín Lousteau, en donde lamentó que el partido no haya podido “demostrar la voluntad de desandar el camino recorrido desde entonces en términos doctrinarios y programáticos”. Asimismo, admiró los esfuerzos que puso como referente para evitar “el desplazamiento partidario hacia posiciones alejadas de lo que podríamos llamar su ‘razón de ser’”.

Sin embargo, el hijo del ex presidente radical planteó que no se trataría de un alejamiento permanente, ya que aseguró que “si alguna vez la UCR volviera a defender los valores, ideas y principios que justificaron su nacimiento -cosa que podría ocurrir si fueran más los que sostienen posiciones como las que infructuosamente has intentado imponer en estos meses- me encontrarán de nuevo defendiendo a los hombres y mujeres que los encarnen”.

La fuerza política agrupará a dirigentes del radicalismo y del socialismo

Pese a que el dirigente hizo pública su ruptura con el partido, lo cierto es que hace años que había dejado de responder a la conducción, sobre todo, desde que se formó la alianza con el PRO bajo el nombre de Cambiemos. La distancia política se profundizó con el tiempo. Mientras sus correligionarios se mantuvieron como adversarios del peronismo, Ricardo Alfonsín en 2019 decidió integrar el Frente de Todos, cuando aceptó ser designado como embajador argentino en Madrid.

La cercanía con el peronismo se sostuvo, debido a que llamó a votar por Unión por la Patria (UP) durante el balotaje 2023. “En la campaña electoral decíamos que las recetas económicas y sociales de La Libertad Avanza (LLA) no solo no resolverían los problemas de los argentinos, sino que los agravarían. La historia lo demuestra. No hay un solo país en el mundo que haya progresado socialmente con estas políticas”, recordó durante un acto que brindó en San Martín a finales de agosto.

“El parlamento es el terreno donde podemos darle pelea. Hoy, entre LLA y la oposición amigable, la derecha tiene mayoría. Hay que modificar la actual correlación de fuerzas en el Parlamento. Ese es el desafío”, remarcó al subrayar que el oficialismo buscará derogar leyes e instituciones que mantienen una sociedad más justa.