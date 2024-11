Martín Menem buscará la reelección como presidente de Diputados en medio de tensiones con PRO

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

El próximo miércoles será la última sesión del 2024 de la Cámara de Diputados, por lo menos en lo que se refiere a las sesiones ordinarias. Ese día, alrededor de las 14 horas, los bloques ingresarán al recinto para llevar adelante la sesión preparatoria, el encuentro en el que se votan las autoridades de la Cámara.

El actual presidente, Martín Menem, tiene definido ir por la reelección. Y lo hará en medio de las denuncias de parte de sectores de PRO, la UCR, Democracia y la Coalición Cívica de la existencia de un acuerdo entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria por los votos para volver a entronar al riojano libertario. A cambio, el bloque de LLA habría ausentado a ocho legisladores en la pasada sesión en la que se buscó debatir Ficha Limpia. El debate finalmente no se pudo realizar por falta de quórum.

“Lo que vamos a ver el miércoles cuando el kirchnerismo vote la continuidad de Menem es el acuerdo que hicieron por Ficha Limpia”, aseguró un diputado de la oposición dialoguista. “Firmaron el pliego de Lijo, negocian lugares en la Corte y ahora esto... Las casualidades acá no existen”, agregó.

Fotografía cedida por la oficina de prensa de la Cámara de Diputados de Argentina de una sesión de la Cámara este jueves, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Prensa Cámara de Diputados

Desde el bloque K niegan cualquier tipo de acuerdo: “No participamos de ninguna negociación en todo el año”, aseguraron a la vez que apuntaron que no conversaron nada respecto de las autoridades de la Cámara porque eso se hablará “el próximo martes en la reunión de bloque”. Un punto a favor del posicionamiento de UP es que siempre mantuvieron la postura de que la presidencia tiene que ser para el oficialismo. “Si hacemos lo contrario, nos acusan de golpistas”, se escudó un diputado kirchnerista.

Uno de los problemas que podría complicar la reelección de Menem es que el PRO decida quitarle el apoyo. Los legisladores amarillos sintieron el golpe de no poder avanzar con la ley de Ficha Limpia y señalaron fuertemente, por lo menos una parte, al bloque libertario.

El sector que funciona como una especie de “hermano mayor” de LLA en la Cámara, y que se encargó en muchos casos de trazar la estrategia que le permitió durante todo el año pasar sin sobresaltos las sesiones, se mostraron defraudados y engañados por la ausencia de los libertarios. “Ayer estaban -por el miércoles- y hoy no -por el jueves-. Vienen con el cuento de que se intoxicaron comiendo una ensalada, es increíble”, dijo un diputado amarillo que se mostraba muy enojado.

El temor de algunos es que el PRO defina tomar como represalia no votar la continuidad de Menem al frente de la Cámara Baja luego de la ausencia de los libertarios en la sesión por Ficha Limpia. Sin embargo, desde el bloque desmienten un cambio de actitud en ese sentido y aseguran que no van a tomar una medida así. “Respetamos la institucionalidad. La presidencia tiene que ser del oficialismo y tiene que continuar así. No es el momento ni el tema para responder”, aseguró una fuente del partido que conduce Mauricio Macri que, claramente, entiende que la venganza amarilla llegará en algún momento.

La continuidad de Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados parece estar asegurada. El martes las bancadas volverán a tener reuniones y el miércoles por la mañana, así lo pidió el jefe de UP Germán Martínez, habrá una reunión de los presidentes de los bloques. “La idea es tener un tiempo entre la reunión y la sesión por si pasa algo o hay algo que definir”, señalaron desde UP.

En el medio se espera un llamado a sesiones extraordinarias, algo que nadie cree que pueda suceder antes del 4 de diciembre, fecha en la que se votará en diputados.