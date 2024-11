Guillermo Moreno se disfrazó de Dumbledore de la saga Harry Potter: “Nada de malgastar magia con los progres”

Aparición de Guillermo Moreno en un especial de Harry Potter, donde se disfraza del mago Albus Dumbledore. Crédito: Blender

Guillermo Moreno hizo un cosplay de un personaje de Harry Potter para dejar, bajo otro formato, sus “verdades” peronistas. En una llamativa aparición, el ex secretario de Comercio Interior de Néstor y Cristina Kirchner actuó de Albus Dumbledore, el director de la escuela de magia Hogwarts, y aprovechó ese rol para “bajar línea” y despotricar contra la “magia progre”.

El dirigente peronista del partido Principios y Valores participó del programa de streaming “Hay algo ahí”, del canal Blender, que conduce el influencer Tomás Rebord junto a Juan Enrique Ruffo. Interpretó al mago más poderoso de toda la saga, y máximo referente de los jóvenes estudiantes que asisten a la escuela de hechicería. Con la complicidad de los conductores del ciclo, también disfrazados de magos, y Moreno dejó una suerte de lecciones sobre el hombre y la masturbación, y sus temas recurrentes en sus intervenciones mediáticas como sus críticas al progresismo y la doctrina peronista. Incluso, le dedicó una chicana a la expresidenta, Cristina Kirchner.

En el sketch, el “Dumbledore peronista” llama a los magos-conductores a su estudio para citarlos, y hablarles sobre un misterioso asunto.

“¿Cómo puede ser? ¿Ustedes no saben que Dios ya trabajó, o nunca se lo enseñaron? Siete días, nada más que siete días. Y después descansa. A cada uno de nosotros lo hizo completo y con la cantidad necesaria. Si ustedes lo malgastan, es porque hacen magia innecesaria haciendo pavadas. Pero, ¿cómo vas a hacer magia ‘progre’?”, arrancó el ex secretario de Comercio, con un registro absurdo, en su primera intervención.

Acto seguido, y frente al desconcierto de Rebord y Ruffo, Moreno se refirió explícitamente sobre el tema en cuestión. “¿Vos pensás que vas a tener espermatozoides toda la vida? La magia es como la cantidad de espermatozoides. Si vos lo gastas antes, cuando llegues a mi edad, no vas a tener”, interpeló a los conductores, caracterizados de jóvenes estudiantes de Hogwarts protagonistas de la saga creada por la autora británica J. K. Rowling.

"Nada de malgastar magia con los progres, nada", una de las líneas de Guillermo Moreno en el especial de Harry Potter, del ciclo "Hay algo Ahí" Crédito: Blender

“Hay que hacerse la paja, y no acabar...”, sugirió Ruffo. Moreno retrucó: “Eso sería una tontería”. Y siguió: “Muchachos, el sexo y la magia son muy parecidos. No hay que desperdiciar los actos de magia. Hay que hacerlos con pasión, patriotismo y con ganas, no porque sí, porque si no los vas desperdiciando”.

“¿No puede haber magia para todos?”, preguntó Tomás Rebord, disfrazado de Harry Potter. “Para todos sí, pero hay una cantidad limitada que vos tenés y tenes que usar bien. Muy bien. Vos tenés una cantidad finita, pero se va recreando. Pero cada vez que gastas, gastás. Mirá cuando precises hacer magia de verdad, en un gobierno peronista, y vos no tengas”, continuó Moreno, con el guion. “¿Qué gobierno?”, preguntó Ruffo. “Está bajando línea. Dumbledore está bajando línea, tiene sentido”, graficó Rebord, cómplice con el ex secretario de Comercio.

Albus Dumbledore, interpretado por el actor Richard Harris en las películas de Harry Potter

“En un gobierno que haga magia y que todo el mundo sea feliz. Todo el mundo, no solo el argentino; todos los pueblos. Y ustedes son imprescindibles para eso. Y para eso no hay que malgastar los pases de magia. Pero me han comentado los profesores que andan por ahí, paveando (sic), y en vez de bajar línea todo el tiempo, a veces dicen cada cosa... Cuando se concentran, el pueblo los atiende muy bien y aprende. Para eso vinieron acá”, afirmó Moreno, en su rol ficcional de Dumbledore.

En otro intercambio, el dirigente peronista introduce a “Peruca”, un pájaro que tiene en su estudio de magia. “Es suave”, le dicen, al tocar el ave. “El peronismo es suave”, continúa el insólito diálogo. Pero allí había otro pájaro presente, una lechuza blanca, encerrada en una jaula. “Esa tuvo pensamientos raros. La encerramos después que dijo que hay que desregular los remedios”, ironizó Moreno, en una clara referencia al último acto de Cristina Kirchner en Rosario, donde le pidió al presidente Javier Milei a que “se anime” a liberar las importaciones de los medicamentos.

"No hay que desperdiciar los actos de magia. Hay que hacerlos con pasión, patriotismo y con ganas", fue otra de las insólitas frases de Guillermo Moreno. Crédito: Blender

“Ah, la de la lechuza no me la esperaba, esa bastante bardera...”, se rió Rebord. “Pero ya va a estar acá, ya se va a juntar con Peruca de nuevo. Ya se va a juntar”, dijo Moreno, en un guiño sobre su intención de hacer un acuerdo político con la expresidenta frente a las próximas elecciones.

“¿No entiendo por qué nos mandó a llamar a para hablar de sexo y cagarnos a pedos?”, preguntó Rebord. “Y de aves”, agregó Ruffo. “Miren muchachos, no se va a importar más que lo indispensable. Y esa va a ser la magia que se va a hacer en Argentina. Guarden magia para el momento que sea necesario. Nada de malgastar magia con los progres, nada. Y cuando les digan: ‘haceme magia, haceme magia’, se acuerdan de esta conversación. Y no olviden nunca que los vamos a estar mirando”, cerró Moreno.