Crece la presión de las provincias para reunirse con el Gobierno, que estira la incógnita sobre las extraordinarias

El pedido fue hecho por los mandatarios pertenecientes a Juntos por el Cambio

La discusión por el Presupuesto parece no resolverse y, a cuatro días de que finalice el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, el Gobierno no definió si convocará a extraordinarias o si prorrogará, una vez más, la rendición de gastos del 2023, que fue la última sancionada.

Mientras la cúpula libertaria define su estrategia, las provincias continúan reclamándoles a las autoridades nacionales una reunión para debatir en persona el asunto y tratar de llegar a un acuerdo sobre sus pedidos, que van desde la coparticipación de algunos ingresos hasta el giro de fondos para obras públicas.

Hasta el momento, la Casa Rosada se mantuvo firme en su postura de no negociar el equilibrio fiscal y en más de una oportunidad les remarcó tanto a los gobernadores como a los legisladores de la oposición que si no se aprueba el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, entonces no habrá votación.

El presidente Javier Milei busca que el texto original, que él mismo presentó en el Senado meses atrás, sufra la menor cantidad de modificaciones posibles y es por eso que las conversaciones con el resto de los bloques se dan “en espejo”, es decir, en ambas Cámaras al mismo tiempo.

Milei presentó el Presupuesto en el Congreso (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Tal como viene detallando Infobae, los mandatarios provinciales se niegan a que sean los diputados de sus partidos quienes determinen de qué áreas se va a sacar el dinero para hacer frente a los gastos no previstos para cumplir con sus exigencias.

Sin una respuesta clara al pedido de reunión, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibirá este martes en su oficina de Balcarce 50 al gobernador de Chaco y referente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leandro Zdero.

Fuentes de ambas partes aseguraron que el encuentro ya estaba organizado desde hacía tiempo y que se solicitó para conversar sobre otros temas, como el traspaso de las obras que están en manos de la Nación, pero que no se hablaría sobre el Presupuesto.

En tanto, sus pares de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de San Juan, Marcelo Orrego, y de Jujuy, Carlos Sadir, van a compartir un evento de la Unión Industrial Argentina, en la que también disertará el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

En los últimos días, los mandatarios provinciales que integraban Juntos por el Cambio le entregaron a los funcionarios nacionales una lista de requisitos para incluir en el proyecto de Presupuesto que, remarcaron en su entorno, son “normas y pactos preexistentes” que “no afectan el equilibrio fiscal”.

Puntualmente, pidieron “financiamiento del déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas” (hasta ahora la Nación reconoció solo 254 millones de pesos) y para “la compensación del Pacto Fiscal de 2017″.

Guillermo Francos está en comunicación con los gobernadores

También solicitaron “eliminar las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles”, cuyos fondos, a juicio de los gobernadores, está subejecutados y pretenden que se coparticipen; la “reducción del aporte que realizan las provincias de los fondos coparticipables para financiar a la AFIP” (actual ARCA), y la “coparticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos”.

Al respecto, los gobernadores aseguran que todo el conjunto de sus reclamos “de ninguna manera afecta el equilibrio fiscal”, ya que representan apenas el 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y menos del 2% del presupuesto total previsto para el 2025.

El próximo sábado es la fecha en la que finaliza el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso. Mientras que las provincias quieren que se siga discutiendo a lo largo de diciembre el proyecto enviado por el Ejecutivo nacional, la Casa Rosada asegura que no le preocupa que la iniciativa no se vote, si no es el texto original o con menos cambios posibles.

En las últimas horas surgió un punto de encuentro: la cúpula libertaria les señaló a los mandatarios locales que, si se prorroga la rendición de gastos del 2023, podrán negociar personalmente con Francos los reclamos para sus territorios, ya que la Nación podría utilizar los fondos discrecionalmente.

Esta alternativa no termina de convencer a la otra parte, por lo que se preveía que las conversaciones continuaran a lo largo de los siguientes días, aunque por el momento el desenlace sigue siendo incierto.