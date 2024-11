Nuevo gesto de tensión entre el PRO y la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires

Karina Milei y Jorge Macri

Lejos de la buena sintonía que mostraron en el Congreso en los últimos meses, el PRO y la Libertad Avanza protagonizan una tensa interna en la Ciudad de Buenos Aires. Así quedó demostrado este viernes, luego de que la legisladora libertaria Pilar Ramírez -cercana a Karina Milei- cuestionara públicamente un anuncio del jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Para entender la polémica hay que retrotraerse a un mensaje en redes sociales de Macri, que ayer presentó el nuevo Cuerpo Femenino de Orden Urbano de la Policía de la Ciudad. En ese contexto, el alcalde porteño puntualizó: “Con decisión política logramos lo que parecía imposible, terminamos con los piquetes y los cortes totales en la Ciudad ya no son un problema de todos los días”.

Ramírez no lo dejó pasar y contestó: “Después de años de caos y piquetes, la Ciudad volvió a ser libre gracias a la decisión política de Javier Milei y el Gobierno”. “Cortamos los negocios de las organizaciones sociales y aplicamos un protocolo para liberar la calle”, aseguró.

Además, cuestionó el anuncio del gobierno porteño al plantear que la creación de más estructuras y gastar en un cuerpo policial para intervenir en marchas con menores es un absurdo. “Los chicos tienen que estar en la escuela, no en las calles”.

María del Pilar Ramírez, legisladora porteña

No es la primera vez que una de las principales referentes de la LLA en la Capital Federal es protagonista de una situación tensa con la administración del primo del ex presidente Mauricio Macri. Hace un mes, Ramírez presentó un proyecto de Ley Bases que incluye un amplio abanico de medidas para reducir el gasto público. La iniciativa contempla privatizaciones, un Estado más chico y reformas como por ejemplo el cobro de los servicios de salud para los no residentes.

La propuesta provocó malestar en la tropa macrista porque no fue consultada. El diputado Cristian Ritondo le planteó en persona la incomodidad generada al asesor presidencial Santiago Caputo durante un encuentro realizado a fines de octubre. Además, el jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, citó a Ramírez para pedirle explicaciones. Pero no se llegó a un punto de entendimiento.

Fuentes oficiales revelaron que CABA se encuentra trabajando en una iniciativa propia para modificar estructuras del Estado y reducir el gasto que genera la política. El anuncio podría realizarse en las próximas semanas. Entienden también que los cuestionamientos de Ramírez son avalados por la Casa Rosada, lo que enturbia la relación entre el jefe de Gobierno y el presidente Javier Milei.

El PRO y la LLA enfrentarán el próximo año en CABA (y en varias provincias del país) una decisión compleja: cómo se presentarán a elecciones para no perder representatividad frente al kirchnerismo y el radicalismo. En Capital Federal, la opción de un acuerdo electoral entre el oficialismo porteño -PRO- y el liberalismo parecen lejanas, lo que podría generar un inédito escenario luego de 20 años de victorias consecutivas del partido de Macri en el distrito. Por eso, para no rifar el control de la Ciudad, algunos dirigentes proponen que sea el propio Mauricio Macri el que encabece la propuesta electoral en 2025. Por lo pronto, algunos funcionarios empezaron a evangelizar con la idea de que “salir segundos” no sería un drama, sino un toque de atención para perfeccionar la oferta para el 2027.

En las filas de LLA hay varios nombres que están anotados en la carrera electoral. Por lo pronto, este viernes habrá otro anuncio libertario: Ramírez tiene listo un proyecto espejo al del gobierno nacional para eliminar las PASO en CABA. El dato político es que la presentación de la iniciativa será junto a los “patricios”, el apodo con el que se denomina a los legisladores que responden a Patricia Bullrich.