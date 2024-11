Cristina Kirchner recibió a legisladores de UP en el Instituto Patria, tras la ratificación de la condena en la causa Vialidad

Cristina Kirchner en el Instituto Patria junto a legisladores de Unión por la Patria

“Si hace falta que me metan presa por hacer lo que hice, que lo hagan. Será un costo que deba que pagar y estoy dispuesta”. Palabras más, palabras menos, Cristina Kirchner le trasladó esa idea a los diputados y senadores que fueron a respaldarla en el Instituto Patria, luego de que la Cámara Federal de Casación confirmara su condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La ex presidenta llegó al Instituto Patria luego de una gira que realizó por Moreno, donde fue acompaña por la intendenta local, Mariel Fernández, y se reunió con 400 mujeres promotoras de género. Allí también visitó un hogar municipal llamado “El Polaquito”. Fue casi en simultáneo al momento en que el tribunal ratificaba la condena de primera instancia.

CFK planteó que a ella la quieren disciplinar y que eso es lo que quiere hacer la justicia con otros dirigentes del peronismo. Una línea argumental similar a la que planteó en el comunicado que publicó ayer en sus redes sociales, en donde adelantó que sería condenada y que la intención es proscribirla.

Video Cristina Kirchner contra Comodoro Py en un acto en Moreno por la condena en la Causa Vialidad

“Como no se bancan que una mujer tenga razón y no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hicieron hoy en Comodoro Py”, sostuvo la ex mandataria en la actividad que encabezó en Moreno. Su recorrida por el conurbano, al mismo momento en que se emitía la ratificación de su condena, fue un mensaje político en sí mismo. Una forma de intentar deslegitimar la decisión de la justicia federal.

En esa línea agregó: “Al lado de lo que han que tenido que aguantar miles de mujeres en situaciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio sino como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país”.

En el Patria el discurso tuvo una línea similar al de Moreno. La instalación de una idea clara: el único objetivo real es proscribirla y el peronismo debe estar unido frente a la avanzada judicial.

En el Patria estuvieron diputados como Vanesa Siley, Pablo Yeldin, Florencia Carignano, Sergio Casas, Agustina Propato, Carlos Heller y Carlos Castagneto. También senadores como Eduardo “Wado” de Pedro, Anabel Fernández Sagasti y Fernando Rejal y Alicia Kirchner.

“Fue un mensaje de convicción política y de preocupación por la situación que está pasando el pueblo argentino”, recordó uno de los legisladores presentes, que cree que esta ratificación de condena fortalece más el liderazgo de la ex presidenta, que se convirtió hace pocos días en la nueva presidenta del PJ Nacional.

En el Patria estuvo presente el presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, que es parte del bloque de diputados de UP y unos pocos dirigentes que integran el armado político de Axel Kicillof, como son los sindicalistas Roberto Baradel, de Suteba, y Hugo Yasky, de la CTA. Representantes de Sergio Massa y el gobernador bonaerense en el corazón del mundo K.

“Estuvo el kicillofismo blando, al que le da vergüenza pelearse con Cristina, al que los hijos le deben decir que no entienden bien por qué se pelean con ella”, reflexionó un dirigente K presente en la reunión. Los duros a los que el cristinismo le apuntan son Jorge Ferraresi, Mario Secco, Andrés “Cuervo” Larroque y Carlos Bianco, la mesa chica del armado del gobernador bonaerense.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena de la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

En un fallo de 1541 páginas, la Sala IV de Casación también confirmó las condenas de Báez (6 años de prisión), del ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años), de Juan Carlos Villafañe (5 años), de Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), de José Raúl Santibañez (4 años), de Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses).