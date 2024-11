El Gobierno le aplicó una nueva restricción a Rafael Di Zeo en medio de su enfrentamiento con Patricia Bullrich

Rafael Di Zeo , líder de la barra de Boca Juniors , fue restringido de asistir a eventos deportivos en Argentina por tiempo indefinido.

La medida responde a un audio en el que Di Zeo presuntamente amenaza al Gobierno y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , en relación con las sanciones contra miembros de La 12.

Bullrich presentó una denuncia penal contra Di Zeo por amenazas, afirmando que no tolerará intimidaciones.

Lo esencial: tras la difusión de un audio en el que Di Zeo amenaza con hacerle “quilombo” al gobierno por las sanciones aplicadas a miembros de La 12, el Ejecutivo reaccionó prohibiéndole asistir a cualquier evento deportivo en el país. La medida, oficializada en la resolución 1167/2024 y publicada en el Boletín Oficial, cita la nota de Infobae donde se expone el audio atribuido a Di Zeo en el que se expresa su enojo con Bullrich y advierte que tomará represalias contra el programa Tribuna Segura y su director, Franco Berlin. La grabación, que Di Zeo calificó como “editada”, ha generado una denuncia penal por parte de Bullrich, quien asegura que su gobierno enfrentará a las mafias sin ceder.

Rafael Di Zeo, el líder de La 12

Luego del audio difundido en el que Rafael Di Zeo presuntamente amenaza con “hacerle quilombo al Gobierno”, el Ejecutivo aplicó nuevas restricciones contra el líder de la barra brava de Boca Juniors. De esta manera, no podrá ingresar a ningún evento deportivo en todo el territorio nacional.

La medida se hizo oficial mediante la resolución 1167/2024 publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, que establece: “Aplíquese la ‘Restricción de concurrencia administrativa’ a todo evento deportivo en todo el territorio nacional a Rafael Di Zeo por tiempo indeterminado”.

En el considerando de la norma, el Gobierno cita la nota de Infobae en la que se dio a conocer el audio atribuido a Di Zeo, en el que amenaza a Bullrich por la detención de los barras y advierte con “ir a la guerra”. “En la oportunidad citada el Señor Di Zeo formula amenaza verbal directa hacia la Señora Ministra de Seguridad, advirtiendo que de continuar con este proceder ‘habrá guerra…'”, refiere la resolución.

En ese sentido, consideran que “las amenazas se centran en la persona del Señor Director de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlin, quien tiene a su cargo al Programa Tribuna Segura, subrayando que podrían encontrarlo por Puerto Madero, zona en la que habitualmente lo cruzan”.

En consecuencia, el Ejecutivo sostiene que “esta vorágine de amenazas hacia la integridad física de las autoridades se hacen extensivas al personal del programa afectado al control de los accesos”.

Rafael Di Zeo amenazó a Patricia Bullrich: "¿Qué quiere la señora, que vayamos a la guerra?

A su vez, mencionan que, en el audio difundido, Di Zeo “esgrime un fuerte cuestionamiento a la medida restrictiva impuesta días anteriores los Señores Fabián Adolfo Kruger y a Fernando Alfredo Gatica, integrantes de la fracción radicalizada conocida como ‘La 12′ y desestima los lineamientos vigentes en materia de seguridad deportiva con el claro propósito de usufructuar de los beneficios del liderazgo que ostenta sobre los simpatizantes radicalizados del Club Atlético Boca Juniors”. De hecho, la conversación se dio luego de que se impusiera la sanción sobre ambos por los disturbios ocurridos durante un partido que disputó el Xeneize contra Gimnasia y Esgrima en Santa Fe. En ese enfrentamiento, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, intervino personalmente para calmar a los hinchas exaltados.

En mayo pasado, el Gobierno aplicó una medida similar contra Di Zeo y otros 57 barras de Boca tras los incidentes registrados en Córdoba, cuando se identificó que portaban armas cargadas en la previa de la semifinal contra Estudiantes.

El audio que se le atribuye a Di Zeo se trata de una conversación entre el líder de La 12 y un interlocutor identificado como “Walter” —de quien no se conoce aún la identidad—. En la grabación, se lo escucha a Di Zeo expresar su enojo hacia el Gobierno por la aplicación del derecho de admisión, una medida que prohíbe el ingreso de ciertos individuos a los estadios del país. En sus palabras, manifiesta estar dispuesto a tomar represalias: “Cuando vayan a la cancha les vamos a pegar a los del Ministerio. Le vamos a hacer eso”, sentencia en referencia a posibles enfrentamientos con el personal de la cartera de Seguridad.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

Además, en sus declaraciones, relata cómo en el pasado había colaborado con las autoridades de seguridad en los estadios entregando nombres de otros hinchas para incluirlos en la lista derecho de admisión, una medida destinada a prohibir el ingreso de individuos conflictivos a los partidos. El acuerdo se describe en términos de intercambio, explicando que solía proporcionar nombres a los encargados de seguridad para “quedar bien” y aliviar tensiones en las tribunas. “Vos me decís ‘Flaco, tenemos que hacer algo acá por este quilombo’. Listo, dale. Yo te doy tres nombres y los sacás en todos lados, boludo. Y quedás bien”, se le escucha decir en la grabación.

Di Zeo también advierte que, si la ministra Patricia Bullrich sigue imponiendo medidas de forma unilateral, él tomará represalias contra el programa de seguridad en los estadios: “Nosotros vamos a hacer la nuestra, boludo, vamos a hacerle quilombo a Tribuna Segura”, afirma el líder de La 12 en tono desafiante.

Una vez que el audio tomó trascendencia, el líder barra brava negó haber amenazado a Bullrich y sostuvo que se trata de un audio “editado”. “Algunas cosas son mías, otras no son mías. Hay cosas que no dije yo”, afirmó el dirigente. En ese sentido, cuestionó: “Decime, ¿en dónde están las amenazas y dónde está la intimidación pública? No tiene ni idea de lo que habla, no existe esa figura en todo lo que dice ahí”. Fue en ese momento que repasó las declaraciones al explicar que cuando se mencionó a que “quieren que los caguemos a palos a los del Ministerio”.

Poco después de la difusión del audio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reaccionó públicamente a través de sus redes sociales y anunció la presentación de una denuncia penal contra Rafael Di Zeo por “amenazas e intimidación pública”. En su mensaje, Bullrich fue categórica: “Di Zeo, a mí no me amenaza nadie”.