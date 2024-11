Axel Kicillof respalda la decisión de Servini y espera que baje la tensión por el PJ, pero siguen los cruces

Al no apoyar abiertamente a ninguna lista, Kicillof aboga por la unidad del PJ

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respaldó puertas adentro la decisión de la jueza federal María Servini de no hacer lugar al pedido de la lista “¡Federales, un grito de corazón!”, en el marco de la interna del Partido Justicialista. El espacio que llevaba al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, como candidato a presidir el PJ había presentado un recurso ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 para que les permitieran participar de las elecciones internas convocadas para el 17 de noviembre; tras lo que había sido la decisión de la Junta Electoral del partido de no avalar la lista del riojano que iba a disputar contra el esquema de Cristina Kirchner.

Es que la controversia surgió cuando la Junta Electoral del PJ rechazó la lista de Quintela debido a inconsistencias en los avales presentados. Este rechazo llevó al sector del gobernador del Norte Grande a buscar una solución judicial, lo que fue interpretado por Kicillof como un enfoque incorrecto para abordar las disputas internas con el kirchnerismo.

Aunque el gobernador bonaerense no ha manifestado explícitamente su apoyo a la lista Primero la Patria, que postula a Cristina Kirchner, ha enfatizado la necesidad de buscar la unidad dentro del partido.

Es por eso, explican en su entorno, que “está muy bien” que no haya hecho lugar al pedido de Quintela; pues “la instancia judicial no tenía sentido” y era “un error garrafal haber llevado la disputa hasta este punto”. La lógica con la que se mueve Kicillof es que las disputas se tienen que resolver puertas adentro.

Sin embargo, en las últimas horas la relación y vinculación entre el mandatario bonaerense y La Cámpora tuvo otro pico de tensión cuando el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, “Wado” de Pedro, planteó durante una entrevista en Radio Con Vos: “Me hubiera gustado que Axel se pronunciara a favor de Cristina hasta por una cuestión sentimental, me gusta que estemos juntos. No puedo concebir que esté en otra cosa, me duele y lo veo raro; no le hace bien a él como persona”.

“Lo que no se dijo, no se dijo, ya está. Cada uno sabrá. Hoy Cristina es presidenta del PJ y conociendo su capacidad de trabajo y generosidad siempre va a estar esperando que todos los compañeros vengan a aportar y cómo hacemos del PJ una herramienta que nos pueda nuclear, ideológica y sistemáticamente”, dijo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza en declaraciones a Gelatina.

Mayra Mendoza junto a la expresidenta, Cristina Kirchner

Días atrás, Kicillof volvió a referirse en un acto sobre la discusión interna del peronismo. Fue en Ensenada junto al intendente Mario Secco y el presidente del Instituto de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato. En ese marco, dijo: “Nuestro pueblo lo que nos pide es que estemos unidos y que en lugar de plantear cualquier tipo de disputa busquemos la unidad y la unidad tiene que estar en la concepción, en nuestros principios, doctrina, en la calle, en la lucha, en la resistencia y en la gestión de Gobierno”.

“Nada de internas, de quilombos, sino acompañando a nuestra gente. Si me buscan para una discusión y disputa con el único con el que me quiero pelear se llama Javier Milei. Nunca me van a encontrar contra un compañero o compañera”, agregaba el último martes. La línea es la misma que esbozó cuando se pronunció en los cierres de lista del PJ el pasado 19 de octubre, cuando reclamó por la unida del sector.

Cuando todavía corría la candidatura de Quintela, la propia ex presidenta había deslizado durante una charla en el gremio de SMATA que tenía que ser Kicillof quien tenía que hablar con el gobernador de La Rioja para que baje su postulación. El mandatario bonaerense contestó un día después de ese episodio, advirtiendo que Quintela “no era” su candidato. Tras la decisión de Servini, en La Plata refuerzan la idea de que el fallo también pareció echar por tierra la incumbencia del mandatario bonaerense en la carrera de Quintela.

Hasta el momento, el diálogo de Kicillof con La Cámpora o con Cristina Kirchner sigue sin darse. Según pudo saber Infobae, con quien sí habló el jueves fue con el senador nacional por Formosa, José Mayans.