Interna del PJ: Anabel Fernández Sagasti remarcó que sigue doliendo el silencio de Kicillof y comparó a Cristina Kirchner con Messi

Anabel Fernandez Sagasti y Cristina Kirchner

La senadora nacional por Unidad Ciudadana y apoderada de la lista de CFK en el Partido Justicialista (PJ), Anabel Fernández Sagasti, criticó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por no apoyar la candidatura de Cristina Kirchner en las elecciones dentro del peronismo.

“Hubiera sido bueno que Axel esté compartiendo este proceso y dándole su apoyo a quien lo apuntaló en su carrera”, remarcó Sagasti esta mañana en CNN Radio, en referencia a la falta de definición por parte del dirigente bonaerense. Además afirmó que son conscientes de que no cuentan con su apoyo y agregó: “Nos sigue doliendo el silencio de Axel Kicillof: sabemos que no contamos con su apoyo; y en algún momento estará la explicación de por qué no lo hizo o tal vez no tenga explicación. Eso lo tiene que decidir él”.

Respecto a la candidatura de la expresidente, Fernández Sagasti destacó: “El rol que le pedimos a ella y a muchos compañeros es que conduzca el proceso de discusión que tiene que llevar a cabo el periodismo. Sobre todo la discusión que debemos dar en las calles y en el recinto del Congreso para defender a la gente y ponerle límites a (Javier) Milei”.

El cruce

La apoderada de la lista “Primero la Patria” opinó sobre la exclusión de la lista “Federales, un grito de corazón” –encabezada por el gobernador riojano, Ricardo Quintela-, por parte de la Junta Electoral del PJ: “Si vos presentas una lista defectuosa donde te faltan candidatos, no reunís los requisitos indispensables, te dan más tiempo, chicaneas y desde el primer momento pedís que se pospongan las elecciones y al final no tenías los avales necesarios, evidentemente no querés competir”.

“Y los entiendo en el fondo porque es como jugar un partido contra Messi, que es Cristina. Y yo también me olvidaría de las camisetas, la pelota y no llevaría el arquero para que suspendan el partido”, retrucó la senadora peronista. También aclaró que desde su espacio jamás propiciaron la impugnación de la lista opositora, apuntó a que Quintela quiere ir a la Justicia “y perjudicar a todo el peronismo” y señaló que Jorge Yoma, apoderado de la lista del gobernador riojano, se reunió en Casa Rosada con el Jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, “haciendo vaya a saber qué”.

Respecto a los dichos de Quintela sobre “la desaparición insólita” de 14 mil avales de un total de 70 mil, Fernández Sagasti explicó: “A ellos les faltan los avales físicos. Ellos presentaron 70 mil avales en forma digital y 60 mil en físico, de los cuáles se les cayeron más de 10 mil”.

En tanto que la parlamentaria afirmó que Cristina Kirchner quería competir por la presidencia del PJ; y que muchos fueron a pedirle expresamente que encabece el movimiento peronista: “Fueron a pedirle que fuera presidente del PJ por la situación inusual del partido, de reconstruirlo luego de perder las elecciones con Milei; y ella aceptó el desafío”.

“Nosotros estamos en campaña. A nosotros, como espacio, nos fortalece y nos revitaliza la candidatura de ella y todos los cargos a los que Cristina accedió en su vida fueron por voto popular”, rememoró.

Y confirmó que existió la iniciativa de unificar ambas listas: “Él no quiso hacer una lista de unidad, incluso la idea estaba antes de presentar las listas. Los que declaman unidad, hay que hacer acciones concretas para la unidad. Pero cuando una de las partes no quiere, es muy difícil”.

Esta mañana, Ricardo Quintela había denunciado la desaparición de 14 mil avales, la apropiación del Partido Justicialista, la “parcialización” de Junta Electoral y el invento de irregularidades, en cuanto a su postulación. Y determinó que los partidos “se ganan en la cancha, no en un escritorio”.