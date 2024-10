De cara al acuerdo electoral con Milei en 2025, Macri y Bullrich disputan el vínculo del PRO con el Gobierno

“El PRO no tiene ninguna salida que no sea ir con Milei en 2025″, aseguró un armador político del partido amarillo que está alineado con Patricia Bullrich. Su reflexión surgió luego de escuchar a Mauricio Macri ayer en la Bolsa de Comercio de Córdoba. El ex presidente elogió a Javier Milei, defendió el rumbo macroeconómico, aunque señaló críticas sobre temas de gestión y alertó sobre la “euforia” y las “formas” del Jefe de Estado. Si bien lo destacó como una “autenticidad”, advirtió sobre la importancia de cuidar la “palabra presidencial”. La ministra de Seguridad, leal a la Casa Rosada, salió al cruce hoy: “Milei no sólo tiene formas, también tiene fondo. Si uno quiere combatir las mafias en Argentina, tiene que tener forma y fondo fuerte”, lanzó la funcionaria.

“Si uno es muy políticamente correcto, después las decisiones que tomás están acorde a ese ser políticamente correcto. Milei va a fondo y está bien”, profundizó Bullrich en un dardo contra Macri. El ex presidente había dicho en Córdoba que “Milei a veces es demasiado violento, los ‘viejos meados’ creemos en otro tipo de formas”. Si bien estaba elogiando la “autenticidad” del líder libertario, la frase no cayó bien en el oficialismo.

El nuevo desencuentro entre Macri y Bullrich exhibe las tensiones que permanecen en el PRO de cara al armado electoral de 2025. “Mauricio quiere tener la lapicera para discutir las listas de candidatos de igual a igual con Milei y eso no va a pasar”, aclaró un operador político que frecuenta el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Discurso de Macri en la Bolsa de Comercio de Córdoba

Es que, por primera vez, Macri exteriorizó ayer como una “posibilidad” el hecho de terminar en una convergencia con La Libertad Avanza en las legislativas del año que viene. El fundador del PRO revitaliza y “ordena” su partido tras la derrota electoral de 2023 y con el objetivo de fortalecerse para discutir espacios de poder con el Gobierno en caso de una confluencia proselitista.

Macri respalda al Gobierno y es un aliado clave. Pese a las tensiones con Santiago Caputo, principal estratega presidencial, considera que la designación de María Tettamanti como secretaria de Energía de la Nación aplacó las rispideces con el entorno de la Quinta de Olivos.

En el PRO lo sintieron como una señal de que, tras meses de roces y desencuentros, Milei decidió profundizar el vínculo con el macrismo. Sin embargo, esperan nuevos gestos por parte del Gobierno para afianzar la sociedad política.

Patricia Bullrich en la comisión de Presupuesto

La designación de Tettamanti surgió en las conversaciones que Macri mantuvo con Milei y con Santiago Caputo. El líder del PRO había analizado nombres con Emilio Apud, su referente en temas energéticos. En el macrismo insisten con que acompañan el rumbo económico del Gobierno, aunque señalan críticas a la gestión. Los libertarios discrepan con esa mirada, pero escuchan la voz de Macri. El jefe de Estado le da entidad, lo recibe, chatean y lo llama para pedirle consejos.

En tanto que Bullrich es la pieza de Milei para generar un contrapeso dentro del PRO. Aunque en el macrismo respaldan al Gobierno, los bullrichistas se mueven como “oficialistas” y se juegan su suerte a capa y espada con la Casa Rosada.

Bullrich avanza, en ese sentido, en la construcción de una línea interna dentro del PRO para desgastar a Macri y promover la fusión con los libertarios. Sus operadores políticos trabajan en sintonía con la construcción que lidera Karina Milei y ejecutan a nivel nacional Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem y en la provincia de Buenos Aires con Sebastián Pareja.

Javier Milei con Diego Valenzuela

Una figura clave en el armado del bullrichismo es Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero. Se convirtió en el líder bonaerense de la mesa política de la ministra de Seguridad. Es el referente de un espacio que integran bullrichistas como Juan Pablo Allan, Pablo Walter y Florencia Retamoso. Lo propio hacen el diputado nacional Damián Arabia a nivel nacional y el legislador Juan Pablo Arenaza en la Ciudad.

A instancias de Bullrich, Valenzuela gestiona la integración política y técnica del PRO bullrichista con los libertarios. En lo político es con reuniones seccionales en Buenos Aires, como la que tuvieron el sábado pasado en Tigre. Y en el plano técnico con mesas de trabajo de las que suele participar José Luis Espert y funcionarios del Gobierno, como la que se realizó hoy en la fundación Labor, que lidera el intendente de Tres de Febrero, con sede en Belgrano. Hubo presencia de dirigentes del PRO y representantes del oficialismo, como el secretario de Vivienda de la Nación, Rodrigo Aybar, un hombre ligado a Valenzuela.

Valenzuela tiene llegada directa a Milei. Se conocen desde hace décadas, particularmente de la vida universitaria. Hablan y se encuentran con frecuencia. La última reunión entre ambos fue el viernes luego del Coloquio de IDEA. El Presidente lo invitó al Hotel Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se esperaba para dar una charla. El intendente de Tres de Febrero estaba llegando de Mar del Plata y pasó por el Hotel. Mantuvieron una larga conversación, de alrededor de una hora, en la que hablaron sobre economía, política y el armado electoral en Buenos Aires.

Bullrich, en tanto, pone foco en la fusión con los libertarios. En cada viaje al interior, se hace tiempo de la gestión de Seguridad para tener reuniones políticas. El 14 de octubre sucedió en Tucumán, junto a Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete y hombre fuerte del Gobierno en esa provincia. Reunieron a todas las patas alineadas con el oficialismo. Estuvieron los tres intendentes radicales que apoyan al Gobierno, como Pablo Macchiarola (Yerba Buena), Alejandro Molinuevo (Concepción) y Paula Quiles (Bella Vista); dirigentes ligados a Mariano Campero, diputado radical “con peluca”, y Ricardo Bussi, líder de Fuerza Republicana.

Reunión de María Eugenia Vidal con la Mesa de Energía de la Fundación Pensar del PRO, con el referente macrista en temas energéticos, Emilio Apud, y el diputado nacional Martín Maquieyra

El mismo espíritu desplegó Bullrich ayer en su visita a Río Negro, donde mantuvo encuentros con militantes del PRO y libertarios. Idéntica movida se espera que despliegue este jueves en Córdoba. Su visita a esa provincia será clave, porque sucederá tras el paso de Macri este lunes. ¿Aprovechará el escenario para responderle?

Bullrich hablará en el cierre de la reunión del “Consejo Federal de Seguridad en Eventos Deportivos”. Luego, no se descarta que encabece un encuentro con dirigentes del PRO bullrichista, entre los que sobresalen Laura Rodríguez Machado, y con representantes de La Libertad Avanza.

Al mismo tiempo, la ministra de Seguridad fogonea movidas para defender al Gobierno o en sintonía con la narrativa oficial. Un ejemplo sucederá esta tarde. Bullrich instruyó a su tropa a que vaya a las 16 al Mercado Central de La Matanza para repudiar la clausura a un local de Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperín, el empresario que respalda a Milei. Está previsto que se movilicen militantes bullrichstas y libertarios asociados a Sebastián Pareja para “hacer el aguante” y como “gesto político”.

Karina Milei en Francia con Brigitte Macron, esposa del presidente Emmanuel Macro, junto al embajador argentino, Ian Sielecki

Son movimientos que tensionan la interna del PRO. A la par, Karina Milei acelera el armado de la estructura de La Libertad Avanza. Con esa impronta desembarcará este viernes en Tucumán junto a los Menem. En simultáneo, Bullrich, Valenzuela y Pareja piensan en la posibilidad de hacer un acto importante en noviembre, en provincia de Buenos Aires, como cierre del año. Aún es una idea prematura, pero que camina.

Macri apuesta a fortalecer la coalición parlamentaria con Milei y aguarda nuevos gestos del Gobierno para con el PRO. Mientras tanto, observa el horizonte político y espera.