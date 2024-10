Del peronismo al PRO, un grupo de legisladores fortaleció lazos políticos en una cumbre sudamericana

Los legisladores nacionales en la Cumbre Agro en Brasilia, Brasil

En una experiencia inusual y novedosa para la política doméstica, un grupo de dirigentes argentinos de múltiples partidos políticos se congregaron en la 1° Cumbre Sudamericana Agro Global que se realizó en Brasilia. Compartieron ese foro con legisladores de Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, así como con representantes de entidades del campo de la región. Dentro de los 23 integrantes del Congreso, la delegación argentina fue variopinta e incluyó la presencia de personalidades como Maximiliano Ferraro y Juan López (Coalición Cívica), Alfredo de Angeli (PRO), Roberto Mirabella de (Unión por la Patria), Fabio Quetglas y Eduardo “Peteco” Vischi (UCR), y Carlos Gutiérrez y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal). Una especie de caleidoscopio ideológico que coincide en la necesidad de aunar criterios para generar legislación y política pública de largo plazo para el desarrollo de Argentina.

La delegación de Argentina llegó a Brasilia el domingo por la noche. Viajaron invitados por la Fundación Barbechando, liderada por Ángeles Naveyra, que surgió en 2008 al calor del conflicto entre el Gobierno y el campo por la Resolución 125 sobre las retenciones móviles. A lo largo de los tres días en la capital del gigante de América del Sur, los dirigentes afianzaron vínculos políticos. Pese a que el foco de la convocatoria era agrícola ganadero, no faltaron debates de “rosca” sobre asuntos de Argentina.

El lunes, los diputados y senadores visitaron la Confederación de Agricultura e Pecuária de Brasil, organismo que da soporte técnico a los productores rurales y tiende puentes con el Congreso federal. Por la tarde, la comitiva argentina estuvo en el Palacio legislativo, en el corazón de Brasilia, y en la Embajada de Argentina en Brasil. Allí fueron recibidos por Guillermo Raimondi, que recepcionó a sus coterráneos con jugos autóctonos y empanadas.

Alfredo de Angeli, senador nacional

Durante el encuentro en la Embajada, el embajador dio detalles a los diputados y senadores sobre los principales aspectos del comercio y la relación diplomática entre el Planalto y la Casa Rosada. En tanto que también explicó la importancia del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que por estas horas se está negociando.

En tanto que por la noche hubo una comida en la sede del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), organismo dependiente de la OEA centrado en promover y financiar proyectos sobre políticas para el sector rural. Los anfitriones fueron los representantes del Frente Parlamentario del Agro, un grupo de legisladores que implican el 60% de los diputados nacionales de Brasil y defiende los intereses y el desarrollo del campo.

Los argentinos fueron agasajados allí con un asado con ensaladas y guarniciones con productos típicos de Brasil. Si bien hubo un objetivo concreto en la convocatoria -relacionado al agro-, el viaje abrió un espacio lejos del ruido de la Ciudad de Buenos Aires que acerca posiciones y moviliza el diálogo entre políticos de bloques distintos.

El martes, los diputados y senadores participaron en la 1° Cumbre Sudamericana Agro Global que organizaron un grupo de agrupaciones del campo y el Frente Parlamentario del Agro. Allí, compartieron un almuerzo y debatieron sobre el panorama del sector rural en América del Sur, la implementación de buenas prácticas e innovación para el desarrollo sostenible en el agro, analizaron las “directrices proteccionistas” de la Unión Europea y celebraron una declaración sobre seguridad alimentaria, seguridad energética y sostenibilidad.

Los legisladores argentinos coincidieron allí en la necesidad de quitar los Derechos de Exportaciones para la producción agrícola y llamaron a fortalecer la cooperación regional en temas vinculados al campo.

El sector agropecuario se divide en una multiplicidad de organizaciones que gestionan intereses en torno al campo. Uno de ellos es el Comité Ejecutivo Agrobioindustrial, que gestionó el viaje a Brasilia con el deseo de promover una especie de frente parlamentario del agro, en espejo con una idéntica coalición que existe desde hace años en Brasil. Coordinado por Barbechando, el Comité lo integran Aapresid, la Asociación Argentina de Girasol (Asagir), la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja), Argentrigo, Coninagro, Maizar, CREA, la Asociación Argentina de Semilleros y Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

El campo conoce que la mayoría de la representación del Congreso surge de dirigentes votados en los grandes centros urbanos. Es algo que se explica por el sistema electoral argentino. Eso genera que el sector agroganadero no tenga un espacio concreto en el que referenciarse para ser parte del proceso de toma de decisiones.

En Brasil, el Frente Parlamentario del Agro se convirtió en un espacio de enorme relevancia en el Congreso, al punto de tener peso como para pujar por la agenda política carioca con Lula Da Silva, presidente de Brasil. Desde Barbechando apuesta a generar un espacio similar en Argentina, para concertar los reclamos y la legislación para el campo.

El Comité Agroindustrial argentino promovió este año el Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial (RIDA), un proyecto similar al RIGI orientado al campo. El articulado ya tuvo despacho en comisiones de Diputados y se espera que obtenga luz verde en las próximas semanas. Pero hay otros temas diplomáticos y comerciales que también estimulan a la comitiva argentina que viajó a Brasilia.

No obstante, los diputados no descuidaron la agenda política doméstica. Son días movidos en el Congreso y la comitiva argentina cuchicheó sobre los temas en danza. No faltaron debates sobre el Presupuesto 2025, que se seguirá debatiendo en comisiones esta semana o el proyecto para modificar la Ley de DNU, una iniciativa impulsada por Encuentro Federal y la Coalición Cívica para presionar a Milei en el uso de esa atribución.

La delegación legislativa estuvo integrada por el senador Alfredo de Angeli y los diputados Martín Ardohain, Sofía Brambilla, Germana Figueroa Casas, Belén Avico, Karina Bachey, José Carlos Núñez; de la UCR los senadores Eduardo Vischi, Víctor Zimmerman, Gabriela Valenzuela, los diputados Martin Arjol, Atilio Benedetti, Pablo Cervi, Luis Picat, Fabio Quetglas; de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, Victoria Borrego y Juan Manuel López; de Hacemos Coalición Federal Carlos Gutiérrez, Oscar Agost Carreño Nicolás y Francisco Morchio; de Unión por la Patria Roberto Mirabella Mayoraz y Ariel Rauschenberger. En tanto que Nicolás Mayoraz era el único diputado libertario convocado, pero finalmente no estará presente.