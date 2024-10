Interna en el PJ de la Ciudad ante el impulso para que Cristina Kirchner presida el partido nacional

El ex jefe de Gabinete, ex senador y actual vice del PJ porteño, Juan Manuel Abal Medina (Foto: Editorial Planeta)

En medio de la disputa por el impulso para que Cristina Kirchner presida el PJ a nivel nacional, se abrió una interna en la versión porteña de la fuerza con un comunicado que desdice a otro, publicado días atrás, donde se activaba un guiño a favor de la expresidenta.

“Creemos firmemente que Cristina tiene la trayectoria, la legitimidad y los atributos necesarios para lograrlo”, publicó en redes el PJ de la Ciudad durante la noche del miércoles pasado. Allí, la fuerza porteña aseguró que “en tiempos de retrocesos y de pérdida de derechos, resulta necesario que la compañera Cristina Fernández de Kirchner” se haga cargo del partido a nivel nacional.

“Nuestro pueblo necesita un peronismo que recupere el debate que permita alinear ideas, acción y discurso, para lograr devolverle la esperanza a los argentinos”, sostuvo el PJ Ciudad, cuyo titular es el senador camporista Mariano Recalde.

La respuesta a dicho texto apareció este domingo. “Los abajo firmantes queremos manifestar que el comunicado no se trató ni se aprobó en los órganos partidarios correspondientes, lugares donde se deben expresar las ideas y opiniones de los distintos compañeros y compañeras y donde se define la voluntad del partido”, manifestó un comunicado que lleva las firmas del ex jefe de Gabinete y ex senador Juan Manuel Abal Medina (vicepresidente) y Fernando Barrera (vice del Congreso Metropolitano), entre otros.

“Nos hubiera encantado debatir la renovación del peronismo, la necesidad de construir un partido con representación federal, la participación de los trabajadores y los movimientos sociales y contener también la expresión de quienes puedan pensar distinto. Ése es el ejercicio que debemos multiplicar para disfrutar de una mejor democracia”, agregaron los impulsores del mensaje contra el sector que impulsa la figura de Cristina Kirchner.

Según la otra vertiente del justicialismo porteño, “la democracia en el país y en el partido no sólo se defiende con el voto, también se lo hace con la participación, el debate y la defensa de las instituciones. Honrar el funcionamiento de ellas es fortalecer nuestra identidad en la divergencia y la pluralidad de ideas, es afianzar el debate que necesariamente se debe nuestro movimiento y reconocer los derechos de las mayorías y minorías a expresar y consensuar la política”.

La interna en el PJ, entre la candidatura inicial del gobernador riojano, Ricardo “El Gitano” Quintela, y la reciente de Cristina Kirchner, también replicó en el Congreso. Días atrás, un experimentado legislador explicó a Infobae: “La Cámpora salió en redes a hacer un operativo clamor y pocos se plegaron. Después tuvieron que salir a reforzarlo y por eso ella está más activa. Sé que el cargo fue ofrecido a otras mujeres, así que tanta seguridad no había al principio. Algo pasó. De más está decir que durante mucho tiempo, cuando fueron gobierno, se olvidaron de los compañeros y despreciaron a muchos. Recién se acuerdan del partido cuando somos oposición. Un buen termómetro a tener en cuenta el 17 -de octubre-, que es el ‘Día de la Lealtad’”.

Mientras transcurre esta pelea, en el Poder Legislativo comenzaron a aparecer dudas relacionadas con el proyecto de Ficha Limpia, que tiene varios dictámenes listos en Diputados y buscan filtrar potenciales candidaturas de personas condenadas. “Todo tiene su tiempo. ¿Para qué vamos a darle una excusa más a Cristina? ¿Para que viva victimizándose? ¿Te imaginás, después del desastre del gobierno anterior, que quede al frente del principal partido de la Argentina una condenada? ¿Y que, encima, lo lleve a su destino final? Además, si no se polariza con ella, ¿a quién le van a caer las críticas? Hay que pensar bien las cosas”, señaló un histórico justicialista a este medio.