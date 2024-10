Guillermo Francos apuesta a un acuerdo con el PRO: “Podemos armar una buena coalición para triunfar en las elecciones”

El jefe de Gabinete habló de la posibilidad de que LLA se presente junto al partido de Mauricio Macri en los próximos comicios

La ratificación del veto de Milei a la ley de presupuesto universitario significó una de las victorias legislativas más importantes para el Gobierno desde su llegada al poder. Sin embargo, la situación volvió a dejar en evidencia el camino sinuoso que tiene La Libertad Avanza en el Congreso. “Reconozco que solos nos hubiera costado muchísimo”, admitió Guillermo Francos este sábado. Ante este escenario, el jefe de Gabinete dijo que no descarta una alianza con el PRO en las elecciones de 2025 para poder ganar y “no andar sufriendo tanto” al momento de sancionar normas.

El funcionario clave de Javier Milei para las negociaciones en el Parlamento aseguró que esta última sesión en Diputados fue la más difícil hasta el momento. Durante una entrevista con Radio Mitre, destacó el apoyo de los diputados de otros partidos para poder concretar su objetivo. Particularmente habló de Mauricio Macri, a quien calificó como “una persona muy importante”.

“Yo creo que en todo momento fue importante Mauricio Macri, desde que asumimos el Gobierno. Con sus diferencias. Él tiene una relación personal con el Presidente, buena, y por ahí hay veces que Macri plantea diferencias en el sentido que cuestiona algunas partes de la gestión, pero yo creo que, en el rumbo, el presidente Macri está de acuerdo con Milei”, dijo Francos en sintonía con sus dichos de los últimos días, cuando se encargó de despejar versiones sobre quiebres en el vínculo.

Fue entonces cuando el conductor le preguntó al jefe de Gabinete sobre la posibilidad de presentarse junto al PRO en las elecciones del año que viene, donde se eligen diputados y senadores. “¿Deberían ir juntos?”, fue la consulta que hizo el periodista. “Me impresiona que tendríamos que buscar una coalición porque tenemos una parte del electorado común”, contestó Francos, mostrándose abierto a negociar.

La sesión para tratar el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario

Y agregó: “Hay que buscar los acuerdos que normalmente en este tipo de coaliciones no son sencillos porque juegan los intereses políticos, personal, de municipios, provincias, etc. Pero si logramos despejar un poco eso y fijarnos que estamos en un momento bisagra de Argentina, y ponemos todos por encima el interés nacional, capaz que podamos armar una buena coalición para triunfar en las elecciones de medio término y no tener que andar sufriendo tanto en el Congreso como nos está pasando en cada tratamiento legislativo ahora”.

En la previa a la sesión en Diputados para tratar el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, el expresidente había deslizado un mensaje de reclamo desde su entorno para la administración actual. Dijo que en el Gobierno “no se dejan ayudar” y se quejó por las duras críticas contra su partido cada vez que no logran cumplir un objetivo.

Para Guillermo Francos, Macri es "muy importante para el Gobierno"

El malestar de Macri encendió las alertas en La Libertad Avanza, dado que dependía de los votos del PRO en el Congreso para blindar el veto. Y fue en este contexto que Guillermo Francos salió a dar declaraciones para calmar las aguas y ratificar el agradecimiento de la administración libertaria para con el ex mandatario. “No sé qué comentario hizo con respecto a la educación pública o si no lo hizo, pero más allá de eso yo lo respeto al presidente porque él ha sido muy claro apoyando la línea general del gobierno y ha acompañado en muchas oportunidades”, dijo Francos al ser consultado por él la semana pasada.

Asimismo, dijo que había mantenido un intercambio por mensajes con Macri recientemente y aseguró que el fundador del PRO no tiene diferencias profundas con el Gobierno. “Por ahí tiene diferencias en cuanto a la gestión, pero en cuanto al rumbo del gobierno el PRO ha acompañado en líneas generales muchísimo”, destacó, demostrando su respeto al exmandatario.