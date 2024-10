Ricardo Quintela aseguró que el lunes hablará con Cristina Kirchner, pero adelantó que su candidatura en el PJ es “un camino sin retorno”

Ricardo Quintela aseguró que llamará a Cristina Kirchner el lunes

En medio de la polémica por la posible competencia en las elecciones del PJ Nacional entre la expresidente y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, el funcionario indicó que el próximo lunes se comunicará con Cristina Kirchner. Aunque pidió por la unidad del movimiento, rechazó la posibilidad de una lista conjunta.

“Lamento esta situación”, comenzó el funcionario riojano, en diálogo con radio Futurock. Y añadió: “Con los graves problemas que tiene el país, con las decisiones crueles que toma este presidente, avalado por algunos legisladores que festejan inclusive estas crueldades, me parece que estar peleándonos significa debilitar un frente que debería estar en estos momentos debatiendo y discutiendo y poniéndose como alternativa ante la sociedad”.

El gobernador aseguró que la situación es nueva para su entorno, ya que no tenían en su “radar” que la expresidente se presentaría en las elecciones del Partido Justicialista: “Cuando yo hablé oportunamente con ella, también hablé con Axel (Kicillof) y con Lucía Corpacci, nadie tenía intención de presentarse. El peronismo estaba dormido, estaba quieto, estaba con los brazos caídos”.

Días atrás la exmandataria se lanzó como candidata a la presidencia del PJ Nacional y pidió por la unidad. A través de una carta, publicada en redes sociales, realizó un repaso histórico de las últimas presidencias y agradeció el operativo clamor para que se postule: “Nunca he ocupado un lugar sin tener la certeza de estar capacitada para la tarea encomendada, sin miedo ni presiones”.

Fotografía de archivo de la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires (Argentina). EFE/Luciano González

Además, se refirió a la polémica de los últimos días: cuando el secretario privado de CFK intentó comunicarse con él, con motivo de que la expresidente quería tener una conversación sobre las elecciones, Quintela no atendió ni devolvió el llamado

“Con ellos no tengo nada, al contrario, y efectivamente, me llamó Mariano (Cabral) dos veces. Cuando yo vi los mensajes era la 1 de la mañana, no le pude contestar. No es que le hice un desaire. El lunes voy a hablar por teléfono con ella para ver en qué momento nos podemos juntar”, confirmó. Sin embargo, aseguró que se encuentra en un “camino sin retorno” con respecto a su candidatura, debido a que “hay mucha gente comprometida”.

El mandatario provincial consideró que la conversación con Kirchner no resultará en una fórmula de unidad: “Yo creo que, por los tiempos que tenemos en este momento, es difícil. De todas maneras, tengo muchísimo respeto por ella. No quiero que la trayectoria de ella caiga por el suelo porque es riquísima. Además, reconozco su capacidad y su mirada geopolítica. Está en un escalón arriba nuestro. Le doy el lugar que corresponde”.

“No sé si puedo ganarle a ella, que es lo que a mí me duele, competir con ella. Vos acordate Nestor Kirchner, con cuánto ingresa, y le gana a Carlos Menem que tuvo dos veces la presidencia de la Nación. Obviamente, uno se tiene confianza. No con las estructuras, me tengo confianza con la capacidad que tienen los compañeros nuestros”, agregó.

Sobre su campaña, adelantó que no será en contra de la expresidente, sino “a favor de la unidad”, y que, culminada la interna, deben estar “juntos”, en lo posible. En esa línea, pidió por la recuperación de las provincias perdidas, el mantenimiento de las jurisdicciones gobernadas por el peronismo y por la recreación de un movimiento de “carácter nacional”; “hoy que es una confederación de partidos provinciales, que cada uno hace la suya”.

“Quiero la unidad del peronismo y la necesitamos. Cristina para nosotros es un emblema. Nunca imaginé que el volumen de ella, que es superior al volumen nuestro, baje a querer tomar el partido justicialista. Ella está para una cosa muchísimo más amplia, mucho más abarcativa a otros sectores sociales y políticos”, añadió, y opinó que CFK “no debería jugar”.