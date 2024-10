Rosario: la polémica razón por la que le bajaron la condena a Dylan Cantero, hijo del fundador histórico de Los Monos

El último hijo del fundador de Los Monos fue detenido por primera vez a sus 19 años (Rosario3)

Dylan Lautaro Cantero (20), hijo de Máximo Ariel “Viejo” Cantero, fundador histórico de Los Monos, tuvo una buena noticia este viernes. En una audiencia, el camarista Tomás Orso le redujo la condena que había recibido por una unificación de causas de cuando era menor de edad y de cuando cometió delitos en la adultez. Así, pasó de tener 5 años y 6 meses de cárcel a 3 años de prisión efectiva, que está a punto de terminar de cumplir, de acuerdo a la estimación que se realiza sobre el cómputo del tiempo que ya purgó en detención preventiva.

El integrante del clan Cantero está detenido desde finales de septiembre de 2022, cuando el Ministerio Público de la Acusación lo imputó como miembro de la asociación ilícita que lidera su sobrino Uriel Luciano “Lucho” Cantero, hijo del asesinado líder de Los Monos Claudio “Pájaro” Cantero. Por ese expediente, en diciembre del año pasado Dylan aceptó un juicio abreviado por el que le dieron 3 años de prisión efectiva. Dicha resolución había sido homologada por el juez Román Lanzón.

Como acumulaba dos causas del fuero de menores, una por tenencia ilegítima de arma de fuego y otra por encubrimiento –por motos robadas que hallaron en su domicilio de barrio La Granada–, el 4 de julio pasado la jueza de Menores de la Primera Nominación María del Carmen Musa decidió establecer una pena única de 5 años y 6 meses de prisión, que fue apelada por la defensa del hermano de Ariel Máximo “Guille” Cantero.

Haciendo eje en que no se comprendía el cálculo matemático que había aplicado la jueza de Menores, el abogado José Alcacer afirmó que la sentencia fue por una “estigmatización” a Dylan por el apellido familiar.

El jefe de la organización criminal "Los Monos", Ariel "Guille" Cantero, fue condenado hoy a 15 años de prisión, y su lugarteniente Jorge Emanuel Chamorro a 17 años, tras un juicio oral por narcotráfico realizado en Rosario, en el cual hubo otras 32 personas condenadas, entre ellas las parejas de éstos, quienes recibieron 12 años de cárcel. Foto Sebastian Granata

La asesora de Menores que intervino en la audiencia María Laura Manso adhirió a lo planteado por el defensor particular y apuntó que el informe sobre el que se basó la magistrada “resultó estigmatizante y discriminatorio en virtud de su familia de pertenencia”.

La fiscal Estrella Galán, por su parte, coincidió en que la pena aplicada al hijo del “Viejo” Cantero no era la adecuada. “Si bien cometió hechos de no punible que fueron mencionados erróneamente, no tendrían que agravar su situación. Él comienza con un delito que es imputado, que es la tenencia de arma. El segundo es encubrimiento. Y el tercero, ya como mayor, por asociación ilícita. Bueno, en el transcurso de todos estos años, desde los 16 hasta ahora que tiene 20, ¿Qué es lo que hizo el Estado? ¿En qué ayudó a esa readaptación del menor?”, señaló.

Galán recordó que Dylan Cantero, por las causas de menores, ya purgó 9 meses de prisión preventiva, parte de ese tiempo en modalidad domiciliaria.

Si se toma en cuenta que además de ese período de tiempo está detenido desde septiembre de 2022 por el expediente de asociación ilícita, por los delitos que cometió de adulto, se infiere que en diciembre podría vencer su pena unificada, según indicaron a Infobae investigadores judiciales.

Como la fiscal adhirió al planteo del defensor de Cantero de que la pena había sido “excesiva”, el camarista Tomás Orso redujo la condena unificada.

Dylan ya había pedido en junio pasado ante un juez de Ejecución Penal la posibilidad de tener salidas transitorias, que fueron denegadas porque faltaba gestionar una instancia administrativa ante el Servicio Penitenciario de la cárcel de Piñero y porque además no tenía un concepto de conducta ejemplar en el año previo a la petición, ya que en una requisa llevada adelante en su celda los guardiacárceles habían encontrado un celular.