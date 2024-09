Murió el periodista, escritor y docente universitario Eduardo Jozami

Eduardo Jozami murió este viernes a los 84 años

Eduardo Jozami murió este viernes a los 84 años, víctima de una enfermedad con la que luchó en el último tiempo. El periodista, escritor, docente universitario y referente de la lucha por los derechos humanos será velado este sábado en la Legislatura porteña entre las 9 y las 14.

El intelectual, miembro de Carta Abierta y ex director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti -que funciona dentro de la ex ESMA-, también era abogado y tuvo su último paso por la función pública durante el gobierno de Alberto Fernández, en el que se desempeñó como director nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

A lo largo de toda la última dictadura militar, Jozami permaneció detenido. Desde su aprehensión meses antes del golpe de Estado hasta su liberación pocos meses antes del retorno de la democracia, pasó por las cárceles de La Plata, Devoto, Caseros, Rawson y Sierra Chica. Luego, entre 1984 y 1987 se exilió en México.

En su rol de periodista, que lo llevó a conocer al Che Guevara en 1967 en Bolivia, trabajó en Clarín, Página/12, El Mundo, El Cronista Comercial, Uno más Uno (México) y las agencias de noticias Télam e Interpress Service, entre otros medios. También colaboró como columnista en muchas otras publicaciones a lo largo de su vida.

También fue columnista de 678, el programa ultraoficialista que se emitió por la TV Pública durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner.

“En 678 tuve una comodidad que me gustaría tener en otros programas donde uno se siente agredido desde que entra. He dicho en todos lados lo que pienso, lo que no quiere decir que esté todo el día jugando al juego de la verdad. La situación del intelectual militante siempre implica una tensión”, expresó Jozami durante una entrevista con Infobae en julio de 2015.

Jozami fue legislador porteño por el Frente Grande entre 1993 y 1997. También fue secretario de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Aníbal Ibarra y más tarde, entre 1997 y el 2000 fue diputado de la Nación.

Noticia en desarrollo