Guillermo Francos habló sobre el papa Francisco: “Me da la sensación que se expresa por la fracción de un peronismo”

El jefe de Gabinete habló sobre los comentarios del sumo pontífice contra el Gobierno nacional

En medio de las tensiones entre el Gobierno nacional y el papa Francisco, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló sobre los comentarios del sumo pontífice contra el Ejecutivo. “Me da la sensación de que se expresa por la fracción de un peronismo”, consideró el titular de los ministros.

“Me hicieron ver una represión (un video) filmado de una represión hace una semana. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay: gas pimienta de primera calidad. Que no tenían derecho a reclamar lo suyo porque eran revoltosos, comunistas. El gobierno se puso firme: en vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta. Le convenía. Ténganlo en cuenta”, expresó el Papa en un mensaje directo a la gestión libertaria.

En consecuencia, durante un diálogo con Jonatan Viale en el programa “¿La ves?” al aire de TN, el programa Francos expresó: “Me parece que él no debiera expresarse de esta forma, con respecto a la situación política de la Argentina, porque lo que no hace Francisco es analizar la historia completa”.

El papa Francisco criticó al Gobierno

El jefe de Gabinete continuó con su análisis al decir que el papa Francisco “toma una visión y no dice cómo se llegó a esa situación” y planteó que, desde su punto de vista, se expresa sobre temas en los que el titular del Vaticano no debería. “Más allá del cariño personal que yo le tengo al papa Francisco, me parece que está equivocado en términos políticos al introducirse en temas en los que quizás el líder de la Iglesia no debería introducirse”, señaló.

Seguidamente, profundizó: “Está expresando una posición política y me parece mal, me parece mal, no lo comparto, no creo que el líder de la Iglesia, que es de todos, tenga que expresarse por una fracción”. Frente a esto, Nicolás Wiñazki —que estaba presente en la mesa del programa— le preguntó si consideraba que el Papa se expresa por la fracción del peronismo.

Ante esto, Francos contestó: “Me da la sensación que es un poco la fracción de un peronismo, ni siquiera del todo el peronismo”. En ese sentido, el jefe de Gabinete recordó las diferencias que mantuvo el papa Francisco cuando se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires.

“Yo recuerdo las cosas que planteó en su momento contra algunas actitudes del kirchnerismo”, mencionó y deslizó que, “como cabeza de la Iglesia Católica, tal vez debería referirse mucho menos a eso”.

El papa Francisco junto a Javier Milei (EFE)

Hasta este momento, el Ejecutivo nacional había mantenido una postura un tanto más neutral respecto a los comentarios de Francisco, puesto que el único que en expresarse oficialmente fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, recientemente ascendido a la categoría de ministro.

“Es la opinión del papa Francisco, que nosotros escuchamos y reflexionamos. No tenemos por qué compartir la visión que tiene sobre algunas cuestiones. El respeto es total. No hay mucho más para decir”, indicó.

Otra de las declaraciones que generaron malestar entre el Gobierno nacional fue cuando Francisco cuestionó a Julio Argentino Roca, uno de los próceres que realza el oficialismo. “Que nadie nos robe la memoria histórica y el sentido de pertenencia a un pueblo, aún en la memoria histórica de las cosas salvajes, de las brutas. Nosotros, los argentinos, tenemos solamente 600.000 aborígenes sobre 46 millones de gente. Acordémonos de Roca, que les cortó la cabeza a todos los aborígenes. Una cosa vergonzosa. Memoria histórica total”, expresó el Papa.

Uno de los primeros en expresarse al respecto —pero cuidando de no mencionar al Papa— fue Agustín Romo, diputado provincial y parte de círculo más cercano al asesor Santiago Caputo: “Criticar la conquista del desierto, donde reventamos a los indios chilenos que robaban vacas argentinas, mataban argentinos, secuestraban y violaban mujeres argentinas, para quedarnos con la Patagonia, es ser un cipayo traidor a la patria al servicio de los peores intereses”, afirmó. Y vale la nota al pie: la vicepresidente Victoria Villarruel publicó una historia con una foto de la estatua ecuestre de Bariloche con la leyenda “Honor y gloria a uno de los próceres de la patria. Gral. Julio Argentino Roca”.

El diputado por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert se sumó a las críticas durante el fin de semana cuando aseguró: “Yo creo que es un ignorante en materia de lo que pasa en la Argentina y creo que es un ignorante supino, porque podría informarse y estudiar un poco. Ha dicho una cantidad de estupideces inimaginables, en los últimos días”.