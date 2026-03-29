La comunidad de Loja se prepara para su tradicional viacrucis en Ecuador: cómo es este evento que ya es patrimonio cultural

El recorrido del viacrucis atraviesa calles emblemáticas de Loja y reúne a cientos de participantes en una escenificación comunitaria que dura varias horas

En el sur de Ecuador, lejos de los circuitos turísticos más conocidos y de la agenda política que suele concentrarse en la capital, una ciudad pequeña se prepara cada año para escenificar uno de los rituales religiosos más intensos y visuales del país. En Loja, el barrio de El Valle se transforma durante el Viernes Santo en un escenario vivo donde la fe deja de ser discurso y se convierte en cuerpo, en voz y en dolor compartido.

A diferencia de otras procesiones tradicionales, aquí no hay únicamente imágenes cargadas en andas ni rezos en silencio. Lo que ocurre en El Valle es una reconstrucción completa de la Pasión de Cristo: actores que encarnan a Jesús, soldados romanos, discípulos, mujeres, penitentes y músicos recorren las calles en una representación que se extiende por varios kilómetros y que convoca a cientos, y en algunos años miles, de personas.

El evento, conocido localmente como el “cuadro vivo”, no es una puesta en escena profesional en el sentido convencional. Es, ante todo, un ejercicio de fe comunitaria. Los actores no son intérpretes formados en academias, sino vecinos, estudiantes, trabajadores y devotos que asumen roles durante semanas de preparación. En ediciones recientes, la organización ha movilizado alrededor de 250 participantes entre actores y voluntarios, incluyendo músicos y grupos de apoyo logístico.

La preparación no es solo técnica. Para muchos, implica un proceso espiritual. Quien interpreta a Jesús, por ejemplo, suele asumir el papel como una promesa o acto de devoción. Hay testimonios que vinculan esta participación con experiencias personales de fe, enfermedad o gratitud, lo que refuerza el carácter íntimo de una representación que, aunque pública, tiene una raíz profundamente individual.

La representación incluye actores, músicos y penitentes que participan como parte de una tradición transmitida por generaciones en el sur del país (La Hora)

El recorrido comienza en la plaza del barrio El Valle, donde se instala la primera estación. Desde allí, la procesión avanza por arterias principales de la ciudad, atravesando puntos simbólicos como la Puerta de la Ciudad y sectores del centro urbano, hasta regresar al punto inicial para la escena final de la crucifixión. Cada tramo está diseñado para representar una de las estaciones del vía crucis, replicando el camino de Jesús hacia el Calvario.

El tiempo también se dilata. No se trata de una procesión breve. En algunos años, el recorrido ha superado las cuatro o cinco horas, extendiéndose hasta la medianoche. La ciudad, durante ese lapso, reorganiza su dinámica: se cierran calles, se despliegan operativos de seguridad y miles de personas se congregan en aceras, plazas y esquinas para observar cada escena.

La magnitud del evento ha llevado a que, en 2026, el Municipio de Loja lo declare formalmente como Bien Patrimonial Cultural Inmaterial del cantón, reconociendo su valor como expresión de identidad, memoria colectiva y cohesión social. Esta declaratoria no solo legitima una práctica histórica, sino que también la inscribe dentro de una política de salvaguardia cultural, con implicaciones para su preservación futura.

La resolución municipal recoge un elemento clave para entender la profundidad de esta tradición: aunque la documentación formal habla de más de seis décadas de realización continua, la memoria colectiva la sitúa como una práctica centenaria. Es decir, su origen no está fijado en un archivo específico, sino en la transmisión oral y en la repetición ritual que ha sostenido la comunidad a lo largo del tiempo.

Miles de asistentes se congregan cada Viernes Santo en Loja para presenciar el viacrucis de El Valle, declarado patrimonio cultural inmaterial a nivel cantonal en 2026 (La Hora)

Ese carácter híbrido, entre lo documentado y lo recordado, es lo que permite comprender por qué este viacrucis no es solo un evento religioso, sino un fenómeno cultural. Combina elementos de teatro popular, liturgia católica y organización comunitaria, en una estructura que se reproduce año tras año sin necesidad de institucionalización total.

Sin embargo, la narrativa que lo posiciona como “el viacrucis más grande del Ecuador” requiere matices. No existe un registro nacional que permita afirmar, en términos comparativos, que este evento supera a otros similares en ciudades como Quito o Riobamba. La afirmación responde más a una percepción local basada en su escala, su continuidad y su impacto comunitario.

Lo que sí está documentado es su capacidad de convocatoria. Estimaciones recientes sitúan la asistencia en alrededor de 3.500 personas en algunas ediciones, aunque no existen conteos oficiales sistemáticos. Esa cifra, para una ciudad del tamaño de Loja, convierte al viacrucis en uno de los eventos públicos más significativos del calendario local.

La logística que sostiene este despliegue es igualmente compleja. En años recientes, se han movilizado cientos de agentes de seguridad, tránsito y control municipal para garantizar el desarrollo del evento. A esto se suma la participación de bandas institucionales, orquestas y grupos religiosos que acompañan la procesión con música en vivo, reforzando el carácter escénico de la representación.

Feligreses y actores locales recrean la Pasión de Cristo durante el viacrucis del barrio El Valle, en Loja, una de las representaciones religiosas más intensas del sur de Ecuador

Pero además de la organización, lo que distingue al viacrucis de El Valle es su dimensión simbólica. No es una recreación turística diseñada para espectadores externos, sino una práctica que responde a necesidades internas de la comunidad: expresar fe, reafirmar identidad y mantener una tradición que conecta generaciones.

En un contexto nacional marcado por la inseguridad y la fragmentación social, este tipo de rituales adquiere una función adicional: reconstruir el tejido comunitario. Durante unas horas, las diferencias cotidianas se suspenden y la ciudad se articula en torno a un relato compartido.

Esa capacidad de articular lo religioso, lo cultural y lo social es lo que explica por qué el viacrucis ha sobrevivido incluso a interrupciones recientes, como la suspensión durante la pandemia de COVID-19 entre 2020 y 2022. Su retorno en 2023 no fue solo la reactivación de un evento, sino la reafirmación de una práctica que la comunidad considera propia.

En Loja, cada Viernes Santo, la fe no se limita a la contemplación. Se actúa, se camina, se sufre y se representa. Y en ese ejercicio colectivo, la historia vuelve a hacerse presente en las calles de una ciudad que, lejos del ruido nacional, ha convertido su tradición en un acto de resistencia cultural.