Nuevo informe del PRO: pidió urgente lograr una “macroeconomía estable” para bajar la pobreza

Javier Milei y Mauricio Macri

El PRO de Mauricio Macri emitió un nuevo informe en el que analiza en profundidad la situación actual -y en el tiempo- de la pobreza, en donde apunta a la necesidad “urgente” de estabilizar la macroeconomía para reducir la cantidad de pobres. “La democracia nos trajo libertad pero no progreso. Desde 1983, Argentina sumó 17 millones de personas: 14 millones de pobres y 3 millones de no pobres. Es decir que el 82% del crecimiento demográfico fue crecimiento de la pobreza. Hoy es pobre 1 de cada 2 argentinos y 7 de cada de 10 chicos”, señala el documento del think tank amarillo que preside María Eugenia Vidal.

Se trata del cuarto informe de la Fundación Pensar desde que la conduce la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en mayo de este año. Se dio en el marco del desembarco de Macri al frente del PRO, con el objetivo de correr a Patricia Bullrich del partido y fortalecer su sello político para evitar que Javier Milei lo absorba. Desde entonces, la usina de ideas del macrismo genera un documento mensual que analiza algún aspecto socio económico. En esta ocasión, se centró en la evolución de la pobreza a lo largo de la historia.

María Eugenia Vidal, diputada nacional y presidenta de la Fundación Pensar

Si bien el documento no apunta directamente contra Milei, señala la necesidad “urgente” de no descuidar aspectos clave de la gestión. En ese sentido, destaca la importancia de generar políticas para combatir el hambre, señala que actualmente un millón y medio de niños se saltean una comida al día, considera que es esencial la educación de “calidad” para “fomentar la movilidad social”, la inversión en la primera infancia, así como la infraestructura básica.

A la hora de evaluar la evolución histórica, el documento cuestiona los gobiernos de Cristina Kirchner. “Durante los gobiernos kirchneristas, el gasto social aumentó a un ritmo del 11% anual, 11 veces mayor que el macrismo. El 50% del aumento del gasto total del Estado desde 1983 se debió al aumento por moratorias y planes sociales. A partir de 2009, la cantidad de beneficiarios de programas sociales, de empleo y AUH casi se triplicó (+185%), mientras que el empleo público creció el doble que el empleo privado (80% vs 42%)”, sostiene el estudio.

Desde su asunción frente a Pensar, Vidal constituyó un nuevo equipo de trabajo integrado por Francisco Cabrera, ex ministro de Producción, Silvia Lospennato, diputada nacional, Francisco Quintana, ex presidente del Consejo de la Magistratura porteño y titular de la FURP, Fulvio Pompeo, secretario General de la Ciudad de Buenos Aires, José Grippo, titular del Ente de la Ciudad. Mientras que el documento económico lo elaboran un grupo de economistas del área Pensar Lab.

Vidal mantiene un alto perfil político. Se mueve cerca de Macri, es una de las referentes del bloque que conduce Cristian Ritondo en Diputados, y trabaja con el equipo de Pensar para emitir un informe mensual. Aún no exteriorizó sus aspiraciones electorales para 2025, pero en el macrismo aseveran que es un nombre a tener en cuenta. El año que viene vence su mandato como diputada nacional, que asumió en 2021 tras aquella jugada de Horacio Rodríguez Larreta en la que apostó a un enroque con Diego Santilli, que fue el candidato en Buenos Aires.

