Perfil del delito en CABA: el 40% de los detenidos tiene antecedentes y la mitad de ellos más de dos causas previas

En la ciudad de Buenos Aires los delincuentes son cada vez más peligrosos y agresivos. El 40% de los detenidos tienen antecedentes, esto es dos o más procesos en curso. La mitad de ellos tienen más de dos causas previas. De los 22.578 detenidos entre enero y agosto; la mitad está en libertad. Es decir, siguen delinquiendo mientras el sistema judicial decide su situación procesal. El 46% fueron procesados por robos y hurtos; el 24% por infracción a la ley de drogas y el 30% restante por otro tipo de delitos, como asesinatos en situación de robo, que bajaron un 50% si se comparan los números con los ocho primeros meses de 2023. Estas son sólo algunas estadísticas elaboradas por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Waldo Wolff, y del secretario del área Diego Kravetz.

El informe sobre el “diagnóstico del delito” al que accedió este medio, destaca que en Alcaldías y Comisarias porteñas hay más de 2.000 detenidos pero el espacio es para 1.000. La superpoblación fue un tema que heredó Jorge Macri de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y que se agravó por el aumento de delincuentes detenidos.

Por esa razón, el alcalde porteño que la Ciudad construirá una Alcaldía en la Comuna 8 con 700 plazas e incorporará 19 módulos que podrán alojar a otros 300 detenidos. Además, retomarán la construcción en Marcos Paz de una unidad para 2200 personas.

De cada 100 detenidos en comisarías o alcaldías de CABA, 94 tienen causas en la Justicia Nacional o Federal. Para vigilarlos, la Policía Porteña debe destinar 1.500 agentes. En 2020 había 60 detenidos y en cuatro años ese número se multiplicó por 33. Este hecho había derivado en reclamos al gobierno nacional, pero el tema parece haberse zanjado, al menos por ahora.

“Cero piquetes”

Las estadísticas también revelan un dato que no pasa desapercibido: desde que se inició la nueva gestión, y que coincide con la llegada de La Libertad Avanza al Gobierno Nacional, no hubo piquetes en la Ciudad de Buenos Aires, es decir cortes prolongados de calles y avenidas. Sí, como permite la ley, hubo 939 “manifestaciones sin cortes” en los que se respetó o se aplicó el protocolo antipiquetes como sucedió el 10 de abril. Un grupo de cooperativistas, integrantes de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y piqueteros de izquierda, interrumpieron la circulación de Metrobús y de la Avenida 9 de Julio entre Moreno y la Avenida Belgrano. Mientras esto sucedía, otra columna intentó llegar hasta el edificio del Ministerio de Capital Humano, ubicado en Carlos Pellegrini y Junín.

El alcalde Jorge Macri y la cúpula de Seguridad porteña

La Policía de la Ciudad, apoyado por infantería, camiones hidrantes y gas pimienta, desarticularon en pocos minutos la acción de pinzas. Hubo heridos y 8 detenidos. Después de esos incidentes, no hubo otro un intento similar. Es decir, hace 5 meses.

El gobierno de Jorge Macri aplica a rajatablas el protocolo antipiquetes que reglamentó el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich.

“Desde enero en la Ciudad hubo cero piquetes. Nuestro compromiso con los porteños fue liberar las calles, que puedan transitar libremente y lo cumplimos. Eso a lo que nos habíamos acostumbrado, convivir en el caos, a que cualquiera hacía lo que quería en cualquier momento, no está más”, expresó el alcalde porteño al ser consultado por Infobae. Y recordó: “Si alguien quiere manifestarse, tiene que pedir permiso, le decimos dónde hacerlo y si no respeta las normas, se hacen cumplir, porque hay un contrato social básico que es vivir en el marco de la ley y respetar a los demás”.

La cifra de cero piquetes en lo que va de este año se contrapone con lo que sucedió en 2023, año electoral donde el centro porteño estuvo virtualmente tomado por las organizaciones de izquierda y transitar por la zona del Obelisco, el Congreso, Constitución y en los alrededores del histórico edificio de Obras Públicas y que hoy lleva el rostro iluminado de Evita era un calvario: se registraron 1.353 piquetes o cortes totales de arterias.

Perfil del delito y de los delincuentes

“Sostenemos que la calle no es un lugar para vivir y esta es la continuidad del trabajo que venimos realizando diariamente. Desde la Ciudad tenemos un abordaje claro, con 3.400 lugares disponibles en los 47 Centros de Inclusión Social y la ayuda y atención necesaria para que cada persona pueda mejorar su vida”, explicó sobre las 12.273 ranchadas desarticuladas entre enero y agosto.

Se trata de la ocupación ilegal del espacio público, usurpaciones. Dos de las acciones más difundidas de este tipo llevadas adelante por personal del Ministerio de Seguridad y Espacio Público fueron los desalojos llevados adelante en la zona de Aeroparque y bajo la Autopista de la Avenida 27 de Febrero, a la altura de la Reserva Ecológica, en Villa Soldati. “El Estado ofrece casi cincuenta centros de inclusión social para que estas personas pasen la noche. No se puede vivir con los colchones tirados en las calles. A esas personas les decimos que tienen a disposición el programa del Ministerio de Desarrollo de la Ciudad, Buenos Aires Presente”, explicó el Secretario de Seguridad y opinó que tanto para él como para el Jefe de Gobierno: “Sostenemos que la calle no es un lugar para vivir y esta es la continuidad del trabajo que venimos realizando diariamente”.

En lo que va del año la Policía de la Ciudad secuestró más de 4.000 armas blancas

Al desalojo de las ranchadas se suman 84 operativos en metaleras, estos son los lugares “dónde se venden, por ejemplo las placas o picaportes de bronce robados”, explicaron desde la Policía de la Ciudad a este medio; la “retención” de 1.062 cuidacoches o “trapitos”; el secuestro de 1.963 celulares que habían sido robados, la clausura de 74 galerías, donde se comercializaban esos teléfonos y otros insumos electrónicos, como notebooks. Con el 46% del total, los robos y hurtos -sin violencia- son los delitos más difundido en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, las detenciones por ese tipo de casos aumentaron un 22%.

En lo que va del año se registraron 4 homicidios en situación de robo. Un 50% menos que en 2023.

Otro de los números que llaman la atención es la incautación, por parte de los agentes de seguridad, de 3.741 armas blancas entre enero y agosto. Esto es un 1.713% más que en el mismo período del año pasado.

Sobre este fenómeno Diego Kravetz explicó ante Infobae. “Tenemos una política distinta en relación a cómo abordar las ranchadas en calle para bajar los índices delictuales. Concretamente sacamos de circulación casi 4.000 armas blancas y eso hizo que automáticamente se desplomara el robo con armas. Gracias al gran trabajo policial, los dejamos sin las herramientas para cometer los delitos”.

Al contrastar la identidad de los delincuentes con las bases de datos se volvió evidente una situación que preocupan a las autoridades. El 40% de los 22.578 detenidos tienen antecedentes penales. El 50% de ellos, además, tienen más de dos causas previas. Y la mitad de ellos están en libertad.

Sobre este punto, Jorge Macri volvió a ser claro ante este medio. Como ya había hecho a principio de este mes, el alcalde porteño volvió a reclamar una Ley de Reiterancia a nivel nacional. “¿Cuántas veces tenemos que detener a un delincuente para que quede preso?”, se preguntó en una conferencia de prensa. “Vinimos a ordenar la Ciudad y a darle seguridad a los vecinos. Tenemos una postura muy clara sobre el cumplimiento de la ley, pero se hace difícil cuando uno se cruza con una mirada de la Justicia y política muchas veces garantista”. Y recordó: “Hace pocos días, volvimos a detener a un delincuente al que habíamos arrestado 28 veces. Mi pregunta es para quienes los liberan: ¿Cuántas veces tenemos que detener a un delincuente para que quede preso?”.

“No hay sistema de Justicia y de seguridad en el mundo que funcione bien de esta forma”, resumió.

El 13 de junio pasado la Legislatura porteña aprobó Ley de Reiterancia, una iniciativa que agravará la situación procesal penal de los imputados que hayan cometido “reiteración de delitos”. Es “una herramienta que puede tener el juez para que el delincuente espere la condena en prisión por haber sido ‘reiterante’”.

“Con la reiterancia se busca que un delincuente espere el juicio preso”, explicó Macri. En territorio porteño se detienen unas 2.800 personas por mes. Una 1.306 están alojados en alcaidías, 507 en comisarías y que 3.612 detenidos son extranjeros.

Del total de detenidos, más el 92,6% “corresponde a la Justicia Nacional”. Solo el 3,15% de los detenidos tienen sentencia firme y el 6,4% de los detenidos condenados están sin sentencia firme. La mayoría de ellos, el 56% están detenidos con prisión preventiva. “Detenemos más gente porque tenemos una policía más activa. Hay un cambio de actitud hacia un perfil más operativo, esta policía está rotando y patrullando la Ciudad permanentemente”, detalló el ministro de Seguridad Waldo Wolff.

También argumentó: “Tenemos el 75% de la Ciudad videovigilada, cuatro Centros de Monitoreo, un Anillo Digital con más de 800 pórticos lectores. La inversión en tecnología es fundamental para combatir el delito. La combinación entre una Policía con todas las herramientas de equipamiento y formación, y una tecnología al servicio del sistema integral, es lo que hace que podamos cuidar a los vecinos con una provisión de seguridad a la altura de las grandes ciudades del mundo”, sostuvo el ex diputado nacional.

En CABA el protocolo antipiquetes se cumplio al cie por cien

Jorge Macri vs. Axel Kicillof

Hay cifras luctuosas que acongojan y que fueron parte de la discusión política que en las últimas semanas enfrentó a Jorge Macri y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En lo que va del año, los uniformados de la ciudad tuvieron 168 enfrentamientos contra delincuentes. La inmensa mayoría de ellos, 129 ocurrieron en territorio bonaerense. De ellos, 61 fueron enfrentamientos fuera de servicio, 66 fueron en viaje a sus destinos, y solo 3 en servicio. Pero no es todo. En los últimos 4 años, los caídos en cumplimiento del deber fueron 13. Doce fueron asesinados en la provincia de Buenos Ares y uno en la Ciudad de Buenos Aires.

Las "ranchadas" son consideradas usurpaciones del espacio público

El último caso se registró hace tres días, el 19 de septiembre por la noche, en Lanús. El hecho sucedió cuando el oficial principal José Luis Gómez, quien se desempeñaba como numerario de la División Homicidios de la fuerza porteña, vestido de civil, regresaba en moto a su casa. La víctima era padre de tres hijos y hacía 22 años que prestaba servicio. “Ya es tiempo de que el funcionario bonaerense reaccione y se ocupe de la seguridad en el conurbano”, fustigó el gobernador porteño. Y arremetió: “La inoperancia de la provincia se cobra la vida de otro policía de la Ciudad”.

“En los últimos cuatro años, de 13 policías de la fuerza porteña asesinados, 12 fueron en la provincia de Buenos Aires”, dijo Wolff y recordó que de esos 12 casos, “la mitad no tiene detenidos y no hay condenados por ninguno de esos hechos”, por eso invito al gobernador a que diga quiénes son los jueces que no fijan condenas y que diga quiénes son los fiscales que no libran procedimiento.