La oposición quiere que el ministro Luis Caputo se presente en el Congreso para explicar el Presupuesto 2025

Luis Caputo, ministro de Economía. La oposición exige su presencia para hablar sobre el Presupuesto

El presidente Javier Milei pasó por el Congreso para presentar el proyecto de ley de Presupuesto 2025. Se esperaba un discurso que marque lineamientos y la realidad es que dejó gusto a poco. Por lo menos así lo entendieron los pocos legisladores de la oposición que estuvieron presentes.

Con el proyecto ya ingresado y analizándose por los especialistas de cada uno de los bloques, el Gobierno arrancó las negociaciones con los gobernadores. En una video conferencia el Gobierno representado por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, explicaron a los jefes de los estados provinciales los grandes números del proyecto de ley. Y cómo será el ajuste que dijo Milei que las provincias deberían encarar.

Esa es la situación que quieren reproducir los diputados de la oposición en el Congreso. Quieren que “Toto Caputo se presente a la Comisión de Presupuesto, explique el documento y responda preguntas. E insisten que así sea.

Los ministros que acompañaron a Milei el domingo pasado en la presentación del Presupuesto

Todos saben que al ministro le incomoda ir a la Comisión. No fue cuando se discutió la Ley Bases a pesar de los reclamos de la oposición, es por eso que los bloques que hoy no acompañan todas las decisiones del oficialismo ya reclamaron su presencia. “Nosotros ya le dijimos a Francos y a Menem -Martín, presidente de la Cámara de Diputados- que tiene que venir” señaló una fuente de la Unión Cívica Radical. “Él y todos los secretarios tienen que venir a responder preguntas”, agregó.

En la misma línea se mostraron los referentes de los otros bloques. Así fue que tanto desde la Coalición Cívica como de Encuentro Federal, ya le hicieron saber al titular de la Cámara que es una “necesidad” para todos que Toto vaya a responder preguntas. Como era de suponer, el mismo reclamo llegó desde el bloque de Unión por la Patria quien, además, aclaró que cuando ellos fueron gobierno “pasaron por la Comisión hasta los presidentes de las empresas públicas”.

Caputo, Milei, Bausili

Fuentes consultadas del Ministerio de Economía prefieren no responder frente a las consultas respecto a si irá o no Caputo. “Son dos o tres en Economía y otros tanto en el Central a la hora de poder explicar lo que quieren hacer”, explicaron en un banco privado. Las opciones para Caputo parecen bastante acotadas. Pablo Quirno, su mano derecha, es secretario de Finanzas. El viceministro, José Luis Daza, asumió hace 24 horas como secretario de Política Económica. El margen para que alguien vaya a explicar que no sea Caputo es muy acotado.

El oficialismo en tanto espera. Mañana se van a reunir los funcionarios nacionales con los presidentes de las Comisiones de Presupuestos de Diputados y Senado, José Luis Espert y Ezequiel Atauche respectivamente- para empezar a definir la hoja de ruta en el Congreso. En La Libertad Avanza pretenden una especie de tratamiento conjunto por parte de ambas cámaras “para no tener que empezar de cero en las comisiones, que sea más ágil y aprovechar el peso de los gobernadores tanto para senadores como diputados. Eso es lo que sucede generalmente. Sin embargo, el problema con el que se deberá enfrentar es la cantidad de legisladores “desenganchados” que hoy muestra el Congreso.

Hay una buena cantidad de Diputados y Senadores que no solo que no responden a sus gobernadores sino que internamente son competidores, por lo que alguno pensará dos veces antes de habilitar algo para su provincia que le pueda dar una ventaja a su competidor. La contracara de esto es que los bloques están atravesando una fuerte crisis interna que está más reflejada en los radicales pero que no escapa a ninguno y puede ser aprovechada por la Casa Rosada para avanzar sin grandes modificaciones. “Divide y reinarás. Ya dividimos”, dijo un sonriente diputado de LLA.