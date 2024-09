José Luis Espert afirmó que no hay ajuste sobre jubilados y trabajadores: “Estamos cada vez mejor”

Espert pobreza Milei bombero

El diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert defendió hoy la gestión del presidente de la Nación, Javier Milei, a quien calificó como un “bombero” que apagó un incendio que dejó “el gobierno anterior” y evitó que hubiera “80% de pobres”. Además, negó que el Gobierno nacional haya ajustado a los jubilados, pero consideró el sistema previsional “está quebrado”.

“De ninguna manera el gobierno de Milei está haciendo ajustes sobre los viejos o ajustes sobre los trabajadores o ajustes sobre los beneficiarios de planes. Entonces, contra fines del año pasado, estamos cada vez mejor”, comentó el economista liberal libertario en una entrevista con el programa “A confesión de parte”, que conduce la periodista Romina Manguel por FM Milenium.

“Las jubilaciones, los que perciben ingresos fijos, asalariados, beneficiarios de planes están mejor con respecto al peor momento de fines del año pasado. Eso no hay duda. Las estadísticas oficiales y no oficiales lo ratifican. Yo no estoy armando un relato. Estamos saliendo del subsuelo y estamos todavía abajo de la planta baja y eso es válido para toda la actividad económica”, añadió.

En el mismo sentido se refirió al poder adquisitivo de los trabajadores argentinos al asegurar que si bien “está abajo del año pasado” la situación está en mejoría. Espert consideró que este panorama, que él ve con optimismo, se debe a la política económica emprendida por Milei y su equipo. Por eso apuntó de manera reiterativa contra el plan económico del gobierno de Alberto Fernández.

El economista y diputado José Luis Espert defendió la gestión de su colega, el presidente Javier Milei

“¿Le vamos a echar la culpa al que apagó el incendio de los vidrios rotos, las paredes quemadas? Eso es lo que está pasando en muchos casos hoy. Y eso es falso. Y es injusto y es mentirle a la gente. Ahora las jubilaciones están abajo del año pasado. Sí, al salario real. Están abajo de este mismo mes del año pasado. Si la actividad económica todavía no alcanzó la planta baja es por culpa del incendio, no por culpa del bombero”, consideró el diputado.

En línea con las metáforas píricas, Espert aseguró que “ya la casa dejó de prenderse fuego, ahora quedó hecha mierda” -en referencia al país- y que con las recetas de Milei “la gente va a vivir cada vez mejor”. Respecto del índice de pobreza que mide la Universidad Católica Argentina, que marca un 52% de pobreza y un 19% de indigencia en Argentina, el legislador insistió: “La culpa es de los anteriores que incendiaron el país. No le echemos la culpa de la pobreza de hoy al bombero que apagó ese incendio, porque si el bombero no hubiera apagado el incendio, la pobreza sería del 80%, no del 50%”.

No obstante, Espert reconoció que “el sistema previsional está completamente quebrado y va a pagar jubilaciones miserables hasta que no lo saquemos de la quiebra”. En ese sentido, explicó: “Para poder salir de la quiebra hay que tener un diagnóstico muy claro de por qué está quebrado para poder solucionarlo”.

Espert consideró que Milei evitó que la pobreza esté actualmente en el 80% (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El economista consideró que los dirigentes de la oposición “quieren destruir la columna vertebral del déficit cero, que es la columna vertebral que la raza humana inventó para terminar con la inflación” al votar una ley de movilidad jubilatoria y darle media sanción a otra para el financiamiento de las universidades.

“Si vamos al financiamiento de las universidades, el presupuesto que hay para universidades este año es el presupuesto que el proyecto de ley que hoy está en el Congreso. Lo que pasa es que el agravante del proyecto de ley que está en el Congreso es que fija un cronograma de indexación de los salarios a los docentes universitarios que no sabemos si se va a poder pagar”, justificó la posición del Gobierno en el tema y agregó: “Lo acá lo que se va a ajustar es el Estado. Si a mí me indexan todos los gastos, cada vez me van a dejar menos margen para gastar en aquellas cosas que puede ser que sean útiles para el país, como ciencia y tecnología, por ejemplo”.

Espert, con aspiraciones a gobernar la provincia de Buenos Aires en un próximo período, aprovechó para fustigar otra vez al actual administrador del territorio bonaerense, el peronista Axel Kicillof. Lo tildó de “ignorante supino”, “tarado” e “inútil”. “Kicillof a los argentinos solamente en juicios perdidos por mala praxis, por ignorante supino, nos ha costado 40 mil millones de dólares, 40 mil mil. Si vos sumás lo que nos ha costado Kicillof a los argentinos, no baja de 100 mil millones de dólares, el 25% del PBI de la provincia de Buenos Aires”, detalló, aunque evitó explicar de qué manera el gobernador acumuló esa deuda. Y agregó: “E igual cuando en la cuenta sumo la multimillonaria inversión del RIGI que este tarado de Kicillof nos hizo perder a los bonaerenses por no adherirse, por una cuestión ideológica solamente o de pelea política pensando en el 27 porque él seguramente quiera la Presidencia en el 27″.