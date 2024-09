Inflación, herencia, cepo y polémica con Cristina Kirchner: 20 frases del discurso de Javier Milei en Mendoza

Quizás en el documento que publicó (CFK), se olvidó de decir que una de sus formas de combatir la inflación era mentirla . A nosotros no nos parece que la fórmula es romper el termómetro.

En el kirchnerismo, como les molestaba el índice de pobreza, consideraron que era una medida estigmatizante y decidieron no publicarlo más.

Cris, tomá nota, saca el cuaderno y el lápiz y anotá, que los que tenés al lado no te van a ayudar nada porque son los que generaron este desastre. Básicamente, para tener un diagnóstico tenés que tener un buen marco teórico, tenés que entender de qué estás hablando, porque si uno no entiende lo que habla, eso de estar apostando el error tipo 2 no es algo que funciona recientemente. El error tipo 2 es hacer todo mal y que salga bien