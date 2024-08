Los legisladores libertarios de PBA que cortaron relación con Milei trabajan en la construcción de una tercera vía

El bloque Unión Renovación y Fe

La decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de movilidad jubilatoria que la oposición logró aprobar en el Senado, ratificó la ruptura que un grupo de diputados y senadores provinciales que ingresaron a la Legislatura bonaerense bajo el paraguas de La Libertad Avanza y hoy se mueven con autonomía para avanzar en la construcción de una llamada tercera vía política.

En las últimas horas, el bloque de diputados bonaerenses Unión Renovación y Fe —que son quienes llegaron a la Cámara baja provincial dentro de La Libertad Avanza— presentó un proyecto de declaración en el que se repudia “la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de vetar la nueva fórmula de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso de la Nación”.

”Le pedimos al presidente que recapacite y no realice el veto a la ley. Por un lado, porque el incremento en los haberes jubilatorios que trae aparejada la nueva movilidad es razonable. Es urgente mejorar la situación de este sector, siempre tan perjudicado”, planteó el diputado Fabián Luayza, que además ocupa una de las vicepresidencias de la Cámara baja provincial.

El legislador también planteó que “es necesario que el mandatario —Milei— comprenda que no se puede gobernar por DNU y vetos”; que “la movilidad jubilatoria, por mandato de la Constitución Argentina, debe fijarla el Congreso Nacional. Si además tenemos en cuenta que hoy, respecto de esta problemática, la situación jurídica es endeble, lo que deja expuesto al Estado a tener que afrontar reclamos en sede judicial”, y que “una nueva ley implica una herramienta mucho más poderosa para defenderse”.

El posteo del diputado provincial del bloque Unión Renovación y Fe, Fabián Luayza

El posicionamiento de Luayza disparó una avanzada de críticas en la red social X, con algunos referentes de la política comunicacional del gobierno al frente como su colega Agustín Romo -presidente del bloque La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerenses- o el streamer libertario Daniel Parisini -conocido como el Gordo Dan y recientemente galardonado con un Martín Fierro Digital-, además de otras cuentas que suele replicar el Presidente.

El pedido a Milei de que no vete la reforma jubilatoria se enmarca en el distanciamiento que vienen teniendo tanto el bloque Unión Renovación y Fe en Diputados como La Libertad Avanza en el Senado. En la Cámara alta provincial, el bloque que sí responde a la estructura del presidente y su hermana Karina se llama La Libertad Avanza I y lo integran Florencia Arietto, Joaquín De la Torre y Carlos Curestis.

Dicho distanciamiento con la estructura de LLA implica el acercamiento a otros sectores. Tiempo atrás, los senadores bonaerenses Sergio Vargas y Carlos Kikuchi mantuvieron un encuentro con diputados nacionales del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto y Florencio Randazzo, compusieron una foto que terminó de completar el titular de ANSES durante la presidencia de Cristina Kirchner y también ex diputado nacional, Diego Bossio. Vargas y Kikuchi también se alejaron de LLA.

Según confiaron a Infobae, el sector que reportaba en el universo libertario ahora trabaja en la construcción de una nueva fuerza nacional, que sea una tercera vía y se distinga tanto del peronismo kirchnerista como de La Libertad Avanza. En el medio está el PRO, que se debate internamente el rumbo a seguir. Hoy los libertarios que están distanciados de Milei interpretan que el sector de Mauricio Macri terminará haciendo una alianza con LLA en las elecciones del año que viene.

“Según trascendió el ex presidente Macri les pidió a los senadores del PRO que acompañen la nueva fórmula jubilatoria, y a las horas hizo público su acompañamiento al veto. Estas cosas no pueden suceder. Los jubilados no pueden quedar en medio de una discusión de poder entre Milei y Macri”, planteó el diputado provincial díscolo.

En la Cámara baja bonaerense, el bloque Unión Renovación y Fe tiene nueve integrantes. Además de Luayza lo completan su presidente, Gustavo Cuervo; Blanca Alessi, María Laura Fernández, Salomé Jalil Toledo, Constanza Moragues Santos, Viviana Romano, Martín Rozas y Sabrina Sabat. Su rol político dentro de la Cámara baja es clave para los acuerdos que precisa el oficialismo para sacar algunas leyes. El último debate se abrió cuando acompañaron la iniciativa del Ejecutivo de crear una empresa estatal de atención de emergencias. El proyecto se aprobó en Diputados, no solo con el respaldo del bloque de Unión Renovación y Fe sino también con las estratégicas ausencias de otros diputados opositores el día de la votación.

Ese posicionamiento despertó la crítica de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien pidió a los integrantes de Unión Renovación y Fe que devuelvan las bancas. ¿Cómo 9 diputados provinciales que ingresaron por La Libertad Avanza votaron para beneficiar al gobernador Kicillof en un tongo más? ¿Cómo pudieron traicionar así a los argentinos que los votaron eligiendo al Presidente Milei y que delegaron en ellos la oposición a Kicillof? Siento vergüenza e indignación”, había cruzado la presidenta del Senado de la Nación.

La vicepresidenta Victoria Villarruel (Pablo Bove)

En ese momento, los legisladores provinciales le contestaron a la Vicepresidenta: “Hemos sido testigos de cuanto se ha escrito sobre las diferencias de pensamiento existentes entre usted y el Presidente de la Nación. Jamás se nos ocurriría pedirle que devuelva el cargo para el que fue electa. No está bien apretar gente, no está bien tratar de poner en una situación de fusilamiento mediático a quienes manifiestan alguna discrepancia con alguna cuestión de fondo o de forma que surge del gobierno nacional”, plantearon.

El acuerdo entre estos diputados y la estructura libertaria más pura que se tejió el año pasado estuvo signada por la potestad de los sellos políticos. Los legisladores bonaerenses prestaron su estructura partidaria para que La Libertad Avanza pueda competir en territorio bonaerense en las elecciones del 2023. Fue a partir de la constitución de la alianza electoral llamada LLA que conformaron los partidos Partido Demócrata (PD), Unión Celeste y Blanco (UCyB), Renovador Federal y el Partido Fe.

Sin embargo, todo eso es historia. El mes pasado, Unión Renovación y Fe llevó adelante su primer plenario político. Fue en el municipio de José C. Paz con la unión de cuatro partidos: Unión Celeste y Blanco, el Partido Renovador Federal, el Partido Unión por Todo y el Partido Fe. “Venimos hablando con algunos espacios del peronismo, del radicalismo y del PRO para empezar a trabajar en proyectos comunes. A todos ellos le decimos trabajemos para la gente consensuando políticas de Estado”, planteaba Luayza.

Por eso, este año y para contrarrestar cualquier injerencia, Karina Milei dispuso avanzar en la constitución de un partido propio en el ámbito bonaerense. Para evitar en las elecciones legislativas del 2025 tejer acercamientos con partidos que luego terminen interviniendo en el armado de las listas. La Justicia le otorgó la personería provisoria a LLA en territorio bonaerense. El presidente es el Secretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja; que es la punta de una pirámide política de Milei en territorio bonaerense y puntualmente en el conurbano bonaerense.