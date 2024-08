Fuerte crítica de Bullrich a Macri por el apoyo del PRO a la ley de movilidad jubilatoria: “Estás de un lado o del otro, basta de especular”

Patricia Bullrich cuestionó con dureza a Macri por su actitud ante la reforma jubilatoria

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó con dureza contra el expresidente Mauricio Macri por el apoyo del PRO a la ley de movilidad jubilatoria que ayer fue aprobada en el Senado y que el presidente Javier Milei confirmó que va a vetar por el impacto presupuestario.

“Uno está a favor o en contra del cambio. Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra. Usan a los senadores como carne de cañón y atentan contra el plan económico del gobierno que dicen apoyar. Estás de un lado o del otro. Basta de especular”, manifestó la funcionaria en su red social X.

El tuit de Patricia Bullrich contra Macri

La ministra de Seguridad redobló los cuestionamientos que esta mañana planteó el propio Milei sobre Macri, debido a que los senadores que responden a su partido apoyaron la reforma jubilatoria que aumenta fuerte el gasto y el ex mandatario salió esta mañana a apoyar el veto. “O Macri no maneja la tropa o la tropa no entiende el daño que están haciendo”, manifestó el primer mandatario.

No fue el único cuestionamiento que Milei le hizo al líder del PRO. Es que además del Senado, el PRO también votó en contra del Gobierno en Diputados en el rechazo al decreto que autorizó gastos reservados para la SIDE. Los legisladores votaron en contra después de un Zoom en el que Macri ordenó dar quórum y votar junto al kirchnerismo. “Me dio las explicaciones, la verdad que no me resultaron satisfactorias, siendo alguien que fue jefe de Estado y sabe las necesidades en términos de inteligencia que tiene que enfrentar la Argentina”, afirmó.

Ambivalencias

Patricia Bullrich salió al cruce de manera directa de los dichos de Macri. El choque se dio en la red social X (ex Twitter). Fue una respuesta de la ministra del gobierno de Milei al mensaje que había publicado por la mañana el ex mandatario. “La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. (...) Fueron ellos los que aprobaron el deficit que empobreció a los argentinos. Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal. Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei”.

Patricia Bullrich mantiene con Macri un duro contrapunto

En la réplica a esa declaración, la funcionaria resaltó que ”está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra”. Esa actitud ambivalente fue la provocó perplejidad en el seno del gobierno libertario. Interpretaron que la decisión de enviar a votar con el kirchnerismo y el resto de la oposición a los senadores que tienen una referencia sin matices con él implicaba una posición política de respaldo al proyecto jubilatorio. “No se entiende lo que hicieron”, confió una fuente de la Casa Rosada a Infobae.

Más sorpresa, porque el jefe de Estado recibió cuatro veces en un mes a Macri en la Quinta de Olivos. La última fue el miércoles, después de que el líder del PRO en el zoom ordenara voltear el decreto que aseguraba fondos para la SIDE. Más allá del fuerte malestar que provocó esa actitud, Milei lo volvió a recibir y, a la mañana siguiente, los senadores que le responden volvieron a votar en contra de La Libertad Avanza, dándole a la reforma jubilatoria aprobado los dos tercios que blinda el proyecto de un eventual veto.

“Usan a los senadores como carne de cañón y atentan contra el plan económico del gobierno que dicen apoyar”, resaltó Patricia Bullrich, quien tiene con Macri un conflicto por el reparto de poder interno en el PRO. La ministra cuestionó que el ex presidente no haya cumplido su compromiso de que la presidencia de la Asamblea la ocupara un bullrichista y que el macrismo hubiera tomado el control absoluto del partido. Lo cierto es que el ex presidente resiste la idea de la ministra de avanzar en una fusión de todos los partidos de derecha y de centro para enfrentar al kirchnerismo y las expresiones de izquierda que tiene la política. En cambio, Macri quiere evitar la desaparición del PRO. Ese es su objetivo.