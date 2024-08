Milei encabeza la reunión de Gabinete en Casa Rosada con todos los ministros, pero sin la presencia de Victoria Villarruel

Foto de archivo - El presidente argentino Javier Milei en visita oficial a Berlín, Alemania. Jun 23, 2024. REUTERS/Liesa Johannssen

El presidente Javier Milei encabeza desde las 9 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada una nueva reunión de Gabinete, con la totalidad de sus ministros, pero sin la presencia de la vicepresidente Victoria Villarruel, quien había participado de algunos encuentros anteriores. Su última intervención data del martes 30 de julio.

La reunión se realiza un día después de que el titular del Poder Ejecutivo cancelase el viaje que tenía previsto a México, donde iba a participar de una cumbre conservadora. En lugar de esa actividad el viernes 23 se hará presente en la Bolsa de Comercio de Rosario, en su 140° aniversario.

Y se produce en medio de una creciente tensión en la relación entre Milei y Villarruel que sumó un nuevo capítulo cuando ayer se conoció un aumento en la dieta de los senadores nacionales -eleva su sueldo a 9 millones de pesos-, lo que provocó un cuestionamiento a través de las redes sociales del Presidente.

La medida fue fuertemente cuestionada por Milei, quien expresó su “máximo repudio” al incremento. Incluso sostuvo que “cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla, es traición al pueblo trabajador”. Frente a esto, la vicepresidenta intentó diferenciarse de la decisión de los legisladores y explicó que “es facultad de los senadores desengancharse o no de las paritarias de los trabajadores”, al responder a una publicación en su cuenta de Instagram. “Yo solo decido sobre las paritarias de los empleados”, afirmó.

Pablo Bove

“Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias. Repudio cada una de las firmas que dieron lugar a éste despilfarro a favor de los políticos y en contra de los argentinos”, enfatizó el líder libertario en X (ex Twitter).

“No sé quién fue el responsable de semejante burla pero quienes han avalado estos atropellos a los trabajadores sufrirán las consecuencias en las urnas cuando el pueblo se exprese mediante el voto”, agregó, aunque sin individualizar a los responsables de la medida.

No es la primera vez que existe un cruce de opiniones sobre este tema. En abril de este año, los bloques habían acordado un aumento de su salario que elevó su dieta a más de 4 millones por mes. En mayo, hicieron lo mismo y el monto ascendió a 7 millones.

Luego del primer incremento, Villarruel alegó que la suba “fue votada a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo”.

“Como Presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque no soy senadora”, se justificó.

En marzo, se desató por primera vez la polémica, cuando Martín Menem, titular de Diputados, y Villarruel habían convalidado un aumento del 16% a partir del 1° de enero de 2024, y del 12% más acumulativo desde el 1 de febrero. Sin embargo, tras el rechazo del Ejecutivo, ambos desactivaron la suba otorgada.

Milei fue el primero en llegar esta mañana a la Casa de Gobierno, antes de las 8.30. Luego se agregaron el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la canciller Diana Mondino y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Juntas atravesaron minutos después el Salón de los Bustos, la titular de la cartera de Capital Humano Sandra Pettovello junto a su par de Seguridad, Patricia Bullrich. Más tarde se sumaron Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Federico Sturzenegger (Modernización y Desregulación del Estado), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el secretario de Interior, Lisandro Catalán y el ministro de Salud, Mario Russo.

Noticia en desarrollo