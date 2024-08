Victoria Tolosa Paz habló de la causa contra Alberto Fernández: “Quiero una sentencia de la Justicia”

Victoria Tolosa Paz, Carlos Bianco, Cuervo Larroque (Adrián Escandar)

Las recientes denuncias de violencia de género por parte de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández han generado una notable ola de reacciones. La diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, expresó que, aunque la sociedad ya considera al exmandatario culpable por lo que se ha visto, ella prefiere esperar una sentencia judicial.

La legisladora manifestó su preocupación y angustia, especialmente por la denuncia judicial de Yañez y las fotos que muestran a la denunciante golpeada. “Todos sentimos una sensación de impresión y de angustia cuando vimos los hechos y cuando se ratifica en una denuncia judicial. Mi solidaridad primaria con todas las víctimas de violencia de género y Alberto Fernández tiene que cumplir en la justicia y demostrar su inocencia”, declaró la legisladora.

La exministra de Desarrollo Social destacó que las imágenes y videos recientemente revelados son impactantes y generan rechazo. “Las imágenes son muy tremendas y generan claramente una suerte de enojo, ira, porque si eso que se está denunciando es cierto es brutal y tremendo, pero se está denunciando y, por lo tanto, hay que esperar”, dijo.

Todos los videos y las situaciones que se conocieron a mí me avergüenzan y son para repudiar. Tiene que hablar la Justicia y me alejo de la cosa juzgada. Alberto Fernández para la sociedad ya es culpable y por lo que vimos indica que es así, pero yo no soy Juez para tomar esta sentencia. Yo quiero una sentencia de la justicia. Queremos saber que pasó y lo necesitamos como sociedad”, agregó la exfuncionaria durante la gestión de Alberto Fernández.

Victoria Tolosa Paz junto a Alberto Fernández (Foto: Franco Fafasuli)

Asimismo, la diputada también comentó sobre la relación entre su esposo, Enrique Albistur, y el expresidente Fernández. De hecho, el departamento donde actualmente reside Fernández es propiedad del empresario. “No va a haber amistad de mi marido y mía que pueda tapar a esa sentencia. Los hechos de violencia son repudiables. Mi marido jamás avalaría una amistad con un hombre violento. La sorpresa es muy grande, jamás vimos nada que nos llamara la atención”, aclaró Tolosa Paz, y añadió que ese inmueble se alquila o presta desde hace más de 16 años.

“Siento una enorme tristeza. Toda su conducta privada que deja de ser privada, en tanto hay filmaciones y videos en su ámbito de trabajo en la Casa Rosada, me generan una enorme angustia y tristeza porque tiene que haber una conducta de quien lleva adelante los destinos del país. Es gravísimo y es el responsable”, añadió sobre el tema.

Por su parte, al referirse a la conducta de aquellos que han opinado rápidamente sobre el caso, Tolosa Paz no ocultó su crítica. Opinó que algunos comentarios responden a intereses políticos antes que a la búsqueda de justicia prudente. “Prefiero no opinar sobre quienes tuvieron la necesidad de salir rápidamente a expresarse; en algunos casos creo que fue carancheo político, de periodistas, de opositores”, indicó. Subrayó que prudencia y templanza deberían ser los consejeros ante situaciones tan delicadas.

A pesar de la inmensa sorpresa causada por las acusaciones directas y las pruebas gráficas, indicó la importancia de permitir que la justicia siga su curso antes de llegar a conclusiones definitivas. Tolosa Paz insistió en que, más allá de cualquier relación personal, debe prevalecer el juicio sobre los hechos denunciados.

Alberto Fernández, Fabiola Yañez, Victoria Tolosa Paz y Enrique Albistur compartieron celebraciones deportivas

Por último, la dirigente peronista compartió su análisis sobre la repercusión que tendrá el comportamiento del ex Jefe de Estado en el seno del partido opositor. “La mayor tristeza es que nos perdimos una gran oportunidad después del gobierno de Macri. Luego de 4 años termina destrozado, hecho añicos y explotado, un movimiento que está en una crisis brutal”, sostuvo.

“Nos va a costar un tiempo recomponer con la sociedad, porque si esto es lo que hicimos cuando gobernamos desde el Presidente de la Nación, la sensación es muy horrible y de mucha angustia”, concluyó.