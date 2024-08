El nuevo jefe de Gendarmería pidió el pase a retiro de cinco integrantes de la fuerza involucrados en la causa de los seguros

Elisa Carrió: “Alberto Fernández va a ser condenado, todo el mundo sabía lo que pasaba en Olivos”

La ex diputada nacional y fundadora de la Coalición Cívica habló sobre las denuncias contra el ex presidente y aseguró no tener dudas sobre las afirmaciones de la ex primera dama, Fabiola Yáñez. También analizó el escenario político argentino