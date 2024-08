Elisa Carrió reveló que fue víctima de violencia de género durante su juventud

Elisa Carrió reveló que sufrió violencia de género cuando era joven (Radio Mitre)

La ex diputada y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, reveló esta mañana que cuando era joven sufrió episodios de violencia de género. “Tuve experiencias terribles en mi juventud, de golpes, pero yo decidí irme y decidí comenzar una nueva vida, tenía un hijo de tres meses”, sorprendió durante una entrevista en el programa Lanata sin filtro, por Radio Mitre.

Ante la sorpresa de la conductora del ciclo radial, que dijo desconocer esa información, le preguntó a Carrió si cree que hoy la sociedad es distinta. A lo que Carrió contestó: “Tenemos que estar empoderadas, ojo no digo que es culpable la que se queda, al primer gesto de violencia verbal o física hay que irse aunque eso signifique un salto al vacío, aunque te quedés con un hijo en brazos o sin nada, yo por suerte tuve la cobertura de una familia, para mí fue una liberación”, sostuvo.

Carrió dio un consejo clave a las mujeres (y hombres) que sufren este flagelo. “Hay que animarse, hay que irse, hay toda una vida por delante, esto no lo tiene que soportar nadie, ni hombres, ni mujeres, porque la terminan subestimando, desvalorizando y condenando a la mujer. Y esto también sucede en los hombres, que fueron violentados, por ejemplo en los años´90, por haber perdido su empleo y no poder llevar el alimento a su familia. Por eso hay que tener cuidado con las palabras, porque te puede matar, te puede llevar al piso, el otro te convence que no valés, es un círculo vicioso terrible”, relató.

Esa revelación fue a colación cuando le preguntaron acerca de la declaración del día de ayer de la ex Primera Dama, Fabiola Yañez, en el marco de la denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández y las repercusiones que esto tuvo en los medios. “Hay distintas decisiones que toman (en relación a la mujer violentada) la decisión de soportar y se convierten en víctimas y yo eso no lo puedo juzgar”, agregó sin profundizar en la situación personal que vivió.

Fabiola Yañez cuando fue a declarar en Madrid, via zoom, ante la Justicia argentina, uno de los ejes de la charla con Elisa Carrió. (EFE/ Daniel González)

Según la ex fundadora del ARI, “la primera violencia es verbal, consecuencia de ella es la física” y también opinó con respecto a la declaración que esta mañana brindó la ex vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa por el intento de asesinato en su contra, ocurrido el 1 de septiembre de 2022. “Eso también fue producto de su lenguaje violento que usó por años, también se puede encontrar con un violento en la calle”, agregó Carrió.

Con respecto a las acusaciones de Yañez y cómo esto repercutía en el círculo íntimo de la ex Primera Dama, sostuvo que en la Quinta de Olivos “todos sabían todo”, y dejó una sentencia al respecto: “La vida privada de los hombres y mujeres que están en la política son públicas, sobre todo cuando estás en un lugar institucional asignado como es Olivos, no hay vida privada para las que somos personas políticas”.

Y también expresó un pensamiento que invitó a la reflexión. “Hubo durante muchos años en Argentina una gran reserva sobre la vida privada de los hombres públicos y una gran publicidad sobre las mujeres públicas”, mientras afirmó que ella “no tiene intimidad hace no sabe cuántos años”.

Carrió recordó los problemas que sufrió Zulema Yoma, la ex esposa del presidente Carlos Menem, de quien se divorció luego

Además recordó que “el acto de violencia más grande que hubo en la Argentina, fue contra Zulema Yoma”, la ex esposa del fallecido líder justicialista riojano, Carlos Saúl Menem. “Y la verdad que en ese momento no hubo escándalo”, recordó al respecto a la expulsión de la por entonces Primera Dama por parte del por entonces presidente de la Nación quien -según Carrió- fue ayudado por el brigadier Andrés Antonietti para echar a Yoma de la quinta presidencial.

Y continuó con su relato: “Carlitos -el fallecido hijo del ex jefe de Estado- al darse cuenta que a la madre la van a llevar en ambulancia a un psiquiátrico porque la trataban como loca, la saca antes (de la residencia presidencial) y ella tiene que hacer un acta con escribanos y médicos para confirmar que ella no estaba loca, eso lo recibí de la propia Zulema”, reveló, mientras piensa que se relativizó la situación de Yoma “porque el dólar estaba 1 a 1 y la Argentina era una fiesta”, dijo.

Carrió resaltó que hay un problema de ética en el periodismo por la foto que se filtró de Fabiola Yañez, golpeada

También hubo lugar durante la entrevista para hablar acerca de las “orgías” que, según ella, se desarrollaban en la quinta de Olivos durante la presidencia de Menem. “Me lo contó Lourdes Di Natale (quien falleció luego de caer de un décimo piso por accidente en marzo de 2003), ella me contó todo lo que pasaba en Olivos, había una clara convalidación de la política. No puede ser que no haya una vida sana en Olivos, tenemos que ser un ejemplo”.

Y dejó un mensaje final: “Que el ex presidente (por Alberto Fernández) sea condenado, que la Justicia lo resuelva y que no sea un entretenimiento porque hay un chico en el medio”, en referencia a Francisco, el hijo del ex jefe de Estado y Fabiola Yañez. “Todas las personas que están alrededor de la víctima lo saben, sea público o privado, mientras la víctima no tome la decisión de afrontarlo, hay que ayudarla y asesorarla, es muy difícil hacer algo si la víctima no habla porque es un delito de instancia privada”, concluyó.