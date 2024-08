El presidente Javier Milei recibirá al “Maligno” Torres, el argentino que ganó la medalla de oro en París

El argentino José Torres muestra su medalla de oro tras ganar en la final del BMX freestyle de los Juegos Olímpicos de París, el miércoles 31 de julio de 2024. (AP Foto/Frank Franklin II)

El presidente Javier Milei recibirá cerca del mediodía al atleta argentino José “Maligno” Torres Gil, quien el 31 de julio obtuviera para la Argentina la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, al imponerse en la competencia de estilo libre de BMX.

El deportista que nació en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, pero que es hijo de padres argentinos, está nacionalizado y reside en Córdoba, arribó anoche a Ezeiza desde la capital francesa. Torres, de 29 años, irá a la Casa Rosada seguramente acompañado de gran parte de sus colaboradores. Participará de la reunión el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

Al deportista le pusieron como apodo “El Maligno” desde muy chico por las bromas pesadas que hacía a sus amigos. En esta oportunidad le hizo “maldades” a integrantes de otras delegaciones en la Villa Olímpica, a quienes les quitaba los asientos o alguna otra parte de sus bicicletas, o les ponía candado a las que estaban para uso libre dentro del predio ocupado por deportistas de todas las nacionalidades.

La de Torres se convirtió en la vigésimosegunda medalla dorada que logra Argentina en la historia de los Juegos Olímpicos Modernos. Y es la primera vez que lo hace dentro del BMX (abreviatura de Bycicle Motocross, una modalidad que nació en 1969 en Estados Unidos). Consiste en una rutina libre que incluye trucos, saltos y piruetas a bordo de una bicicleta con ruedas de 20 pulgadas.

Luego de su rutina en los Juegos en la Plaza de la Concordia donde se impuso con una puntuación de 94,82 relegando al segundo lugar al británico Keylan Reilly y al tercero al francés Anthony Jeanjean, fue recibido como un héroe por el resto de la delegación argentina que integran otros 135 deportistas. Hasta Lionel Messi se tomó un tiempo para felicitarlo a través de las redes sociales. En el podio le entregó la presea y lo felicitó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “Me felicitó y me dijo ‘Hay un segundo Messi en Argentina’. No pienso que esté ni cerca, para mí que Messi sepa que existo, es suficiente”, recordó.

Practica BMX junto a su hermano mellizo, Francisco. “Tenemos una relación increíble. Francisco es el que más insiste para que le meta huevos a esto. El que más me empuja. No sé por qué, pero yo siempre me achico a la hora de la competencia. Siento que estoy un nivel más abajo que los otros riders. Pero él me dice ‘Vos estás en el mismo nivel y si estás ahí es por algo. Yo creo más en vos que todos ellos’. Confía a ciegas en mí, cree que tengo todo para poder ganar. Entonces cuando voy a competir, trato de quedarme un poquito con eso, para poder sacar muchas agallas, porque me inhiben mucho todos los otros competidores”, reconoció luego de ganar la medalla de oro en declaraciones al diario Clarín.

“Para ganar la competencia tuvo mucho que ver la mentalidad, la cabeza. Me encomendé a Dios, tomé muchos riesgos”, expresó en Ezeiza a su arribo. La historia de Torres estuvo atravesada por varias lesiones sobre todo en el lado izquierdo de su cuerpo, con algunas fracturas incluidas, por lo que estuvo en duda su intervención en la capital francesa.

Torres recibe mucho apoyo del gobierno cordobés, que construyó la rampa en el estadio Mario Alberto Kempes que es considerada la mejor de BMX. Además tiene algunos patrocinantes privados que le permiten competir en los X Games, donde también se consagró campeón.

“Sería un privilegio que este oro pudiera potenciar nuestro deporte. Nosotros metemos el mismo esfuerzo que cualquier atleta y nos sacrificamos igual. Ojalá que en Argentina podamos fomentarlo mucho más. Que cambie y que mejore mucho”, dijo tras obtener el máximo logro hasta el momento en París.