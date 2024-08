La Libertad Avanza afrontará un complejo escenario en el Congreso por la nueva postura de la oposición

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Victoria Villarruel, su par en el Senado

La Libertad Avanza comienza el segundo semestre en el Congreso de la Nación con un escenario que parece bastante diferente respecto del que tuvieron cuando cerraron los primeros seis meses del año en donde festejaba la aprobación de la Ley Bases y el paquete impositivo. La oposición denominada dialoguista le hará sentir el rigor de la actividad parlamentaria en donde los acuerdos se empiezan a reconfigurar y que ya no existe la paciencia que mostraron los más experimentados con los legisladores libertarios. Lo que no aprendieron hasta ahora, deberán hacerlos solos y a las malas.

Una primera versión de esta nueva realidad parlamentaria seguramente se verá el miércoles cuando comience la sesión en la que el oficialismo busca darle media sanción a parte del paquete de leyes en Seguridad. Particularmente, a los cambios de la ley antimafia. En la previa Unión por la Patria avanzará en un pedido de sanción para los seis diputados que visitaron a genocidas en la cárcel de Ezeiza. Sin respuesta de parte de la presidencia de la Cámara, el resto de los bloques se sumarían al pedido.

Esa será la primera señal. La segunda será cuando comience el tratamiento del proyecto que envió la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Aunque se dictaminó sin debate, los bloques de la Unión Cívica Radical, el PRO y Hacemos Coalición Federal ya anticiparon que impulsarán cambios centrales en ambos proyectos que modifican sustancialmente la propuesta. Y, aunque cuenta con el apoyo de los bloques dialoguistas, hay dos artículos que son centrales en el planteo de la ex candidata del PRO que buscarán eliminar.

El primero es el artículo 5, el cual concede facultades especiales a las Fuerzas de Seguridad que son contrarias a la normativa actual y hasta a la Constitución Nacional, según algunos especialistas. En esas facultades especiales le confiere la posibilidad de detener a una persona durante 48 horas sin tener la obligación de dar aviso a la autoridad judicial. “Con esto, podrían tener a alguien detenido dos días sin que nadie sepa su situación, dónde está, ni nada”.

El otro artículo que buscarán eliminar es el número 6, el cual habilita a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DINIC) del Ministerio de Seguridad que, sin una orden judicial que así lo indique, pueda “requerir información a los órganos especializados en la materia de otros Estados”. Es decir, a pedido de la ministra, en este caso, lo podría hacer sin intermediación de la Justicia. En la UCR hay una mirada crítica sobre las últimas iniciativas de la ministra de Seguridad, como la normativa sobre ciberpatrullaje, el denominado “proyecto antimafia”, y que “sin una orden judicial, se pueda juntar información de una persona”, agregó un radical que suele tener un perfil bajo en el recinto, pero no así en el bloque.

Pero esa mirada poco amigable que se verá en Diputados también se sentirá en el Senado. El jueves está previsto que se reúna la bicameral de Trámite Legislativo en donde se debatirán DNU de la gestión de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. Pero de la mano de la representación de Unión por la Patria junto a Hacemos Coalición Federal impulsarán que se sume decretos de la gestión actual. Y tienen el número para imponerlo.

A esto se le suma que cada vez más aparecen voces que hasta ayer acompañaban o estaban en silencio adelantando que se oponen a las propuestas del Ejecutivo. Ya avanzó el PRO diciendo que no acompaña la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema. Se le suma a estos los senadores cordobeses que tampoco acompañan al oficialismo. Como lo habían adelantado varios referentes de la oposición, el oficialismo se va a enfrentar a un Parlamento mucho menos permeable a los pedidos y las negociaciones que nazcan de La Libertad Avanza.

“Vamos a cobrarnos todo lo de los primeros seis meses. Ya vimos que a Milei no le importa si acordamos o no a la hora de insultarnos y que no respetan los acuerdos. Si a esto le sumamos que todos entramos en un nuevo proceso de cara a las elecciones del año que viene, se les va a hacer sentir el rigor. Los radicales van con su agenda, Hacemos Coalición Federal se quedó afuera de comisiones que había acordado y el PRO comienza a diferenciarse y será ley por ley”, explicó un diputado de la oposición dialoguista para graficar las razones del cambio que sentirá La Libertad Avanza esta próxima semana.