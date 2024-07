El Diálogo Social que impulsa el Gobierno empezó con Pettovello, Sturzenegger y Bausili, representantes empresarios y la ausencia de la CGT

Los ministros Sturzenegger y Pettovello y el secretario de Trabajo, Julio Cordero

Con la ausencia de la CGT y la presencia del sector empresario y del Gobierno, se dio inicio al primer encuentro de la mesa de Diálogo Social. De la reunión inicial participaron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el titular del Banco Central, Santiago Bausili y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Según se informó oficialmente, la reunión comenzó esta mañana en el edificio de la Secretaría de Trabajo, en Alem 650, y contó con la presencia de representantes de los diferentes actores del mundo del trabajo de Argentina. Tal y como había anunciado la CGT la semana pasada, no hubo presencia institucional en la mesa de representantes del movimiento obrero peronista.

Entre los presentes en el inicio del encuentro, indicó el Gobierno, estuvieron Sara Luna Camacho representante OIT en Argentina; Carmen Álvarez senadora presidenta de la comisión de Trabajo del Senado, Sergio Eduardo Capozzi, diputado nacional; Juan Pazo, Secretario de Coordinación de la Secretaría de Producción del Ministerio de Economía.

También acudieron representantes técnicos de la UIA: Juan José Etala y Laura Giménez; Cecilia Tineo de ADIMRA; Verónica Sánchez de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina; Jorge Hulton de la Cámara Argentina de la Construcción; Pablo Devoto, de la Cámara Argentina de Comercio; Abel Guerreri de la Sociedad Rural Argentina; Andrés Valls y Carlos Zurita Barbosa de la Asociación de Bancos Argentinos.

La representación empresaria se completó con Juan Pablo Diab, Julián Jajurín y Vicente Lourenzo de la CAME; Raúl Zylberman por la Confederación General Empresaria de la República Argentina y Rodolfo Llanos, de la Unión de Emprendedores de la República Argentina.

También estuvieron el juez Manuel Diez Selva, miembro de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; y Juan Ignacio Orsini, representando a la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo. Del Colegio Público de Abogados de Capital Federal fueron Mónica Novera e Inés Arias y por el Colegio de abogados de la Ciudad de Buenos Aires; Karina Castillo, Sebastián Carcavallo. Finalmente, acompañan a Julio Cordero: Martín Huidobro, Subsecretario de Trabajo; y Alexandra Biasutti, Subsecretaria de Seguridad Social, entre otros.

Rechazo sindical

Desde el lado sindical, sólo estuvo presente Alberto Tomassone, como representante legal de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios de la República Argentina, la organización sindical que encabeza el veterano Armando Cavalieri.

La CGT anunció el retiro de la central obrera del diálogo social

Así, se cumplió la decisión que tomó de manera institucional la CGT la semana pasada, de retirarse de esa instancia de diálogo convocada por el Gobierno. Al justificar la decisión de no ir al diálogo, uno de los cotitulares de la central obrera, Héctor Daer (Sanidad), afirmó que “el Gobierno no ha dado una respuesta positiva a dos temas que para nosotros eran fundamentales”, que fueron el reclamo por la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y el pedido de que el Poder Ejecutivo retire la apelación ante la Corte Suprema contra la suspensión del capítulo laboral del DNU 70. Ambas exigencias fueron planteadas hace dos semanas por la CGT ante Cordero, que se comprometió en dar una respuesta a los pedidos.