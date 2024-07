Diana Mondino habló del fraude en Venezuela: “No puede admitirse que se viole la voluntad popular de esta manera”

La canciller Mondino estuvo ayer frente la Embajada de Venezuela en Buenos Aires (foto Jaime Olivos)

La canciller Diana Mondino habló sobre las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales en Venezuela y cuestionó al régimen de Nicolás Maduro que se declaró vencedor de unos comicios teñidos de sospechas de irregularidades. El resultado no sólo que no fue reconocido por la oposición sino que la mayoría de los países de la región no están aceptando lo informado por el régimen chavista.

En medio del escándalo internacional, la ministra de Relaciones Exteriores difundió un mensaje por una radio, mientras los cancilleres de los países de América Latina estaban negociando un comunicado conjunto para exigir un conteo transparente y resultados que no deben arrojar dudas y pedir una reunión urgente en la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Realmente es muy preocupante cómo se está desarrollando todo. ¿Qué podemos hacer desde Argentina? Nada, solamente reclamar con nuestra voz. Podemos dejar en claro que la voluntad popular tiene respetarse, podemos dejar en claro que hay mecanismos institucionales que tienen que respetarse. Estamos trabajando con varios otros países para que dentro del marco de la legalidad, dentro del marco de las relaciones internacionales, se encuentre una solución pacífica a algo que notoriamente está viciado”.

Nicolás Maduro celebró anoche una supuesta victoria en las elecciones presidenciales en Venezuela

En el mensaje que le compartió al periodista Jonatan Viale, de radio Rivadavia, la ministra dijo que “no puede admitirse que se viole la voluntad popular de esta manera”.

Mientras tanto, el vocero presidencial Manuel Adorni habló desde la Casa Rosada y afirmó: “Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”. “Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”.

“Argentina exige total transparencia en el recuento de votos”, afirmó el funcionario y agregó: “No vamos a convalidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales que no sean títeres del régimen chavista”.

La opinión de Mondino y la OEA

En el mensaje transmitido por radio, la canciller afirmó: “Ha habido elecciones ayer y donde aparentemente el resultado fue diferente a lo esperado en cuanto la enorme convocatoria que hubo, en cuanto a la notable mayoría que alega la oposición a Maduro y sin embargo en el recuento, en la información oficial, ha sido algo inverso (sic). Hay que revisar esta situación. Aparentemente sería una situación muy compleja, que indicaría que no se está respetando la voluntad popular”.

“Varios cancilleres hemos hecho un comunicado conjunto, sumamente preocupados por la forma en que se estaba trabajando esto. Van a tratar de proclamar a Maduro como ganador, cuando hay profundas dudas de que así sea, tanto las actas que circulan como la actitud que tenían desde el punto de vista del gobierno, no condicen con que de ninguna manera Maduro haya sido el ganador”, continuó.

En la declaración de los nueve países de América Latina, se estableció: “Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay manifiestan su profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela y exigen la revisión completa de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes que aseguren el respeto de la voluntad del pueblo venezolano que participó masiva y pacíficamente”.

“El conteo de votos debe ser transparente y los resultados no deben arrojar dudas. Nuestros gobiernos solicitarán una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para emitir una resolución que salvaguarde la voluntad popular, enmarcada en la Carta Democrática y los principios fundamentales de la democracia en nuestra región”, finaliza el mensaje.