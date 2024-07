Milei se reunirá con Luis Lacalle Pou tras la polémica por la ausencia del presidente en la cumbre del Mercosur

Milei y Lacalle Pou durante la asunción del mandatario argentino (REUTERS/Agustin Marcarian)

Finalmente, Javier Milei recibirá a su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Mantendrán una reunión en Casa Rosada, previo a que ambos participen de un encuentro internacional que se realizará en el hotel Hilton de Puerto Madero y que busca enviar un mensaje contra el terrorismo a 30 años del atentado a la AMIA.

Está previsto que los mandatarios se vean las caras este miércoles a las 16 horas. De acuerdo a la agenda del Presidente libertario, a las 17 estará presente en el evento que organizan el Congreso Judío Latinoamericano y el Congreso Judío Mundial, con el apoyo de DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y de AMIA, que comienza hoy y que se extenderá hasta mañana.

Además, estará en Argentina el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con quien Milei también mantendrá una reunión bilateral. Los tres presidentes participarán del evento en el hotel Hilton.

La reunión entre Milei y Lacalle Pou cobra relevancia luego que el pasado 8 de julio el jefe de Estado de Uruguay lo cuestionara al argentino por no haber asistido a la Cumbre del Mercosur en medio de tensiones con el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, a quien el economista libertario buscó evitar. “Acá deberíamos estar todos los presidentes”, sostuvo Lacalle Pou. “No solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero”, agregó.

Combo de fotografías de archivo que muestra, desde la izquierda, a los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou. EFE/ Archivo

En abril, durante la cena de la Fundación Libertad, ante la presencia de Milei, Lacalle Pou habló de “tener un Estado fuerte para que el individuo pueda gozar de la libertad”.

“No todos podemos disfrutar de la libertad. Acá seguramente casi todos se vayan en auto, duerman calentitos, los hijos estudien, mañana tienen laburo y tienen salud decente. Ahora, qué difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si no se tiene acceso a una salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final del camino para esforzarse”, reflexionó el jefe de Estado uruguayo con un discurso que contrasta con el relato libertario.

Con respecto al evento organizado por el Congreso Judío, Milei será el último y principal orador de la jornada.

A las 18:00 está previsto el inicio de las sesiones plenarias en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, con testimonios de los sobrevivientes de ese brutal ataque y el encendido de velas en recuerdo de los muertos tanto en ese bombardeo, como en el de la Embajada de Israel, ocurrido en 1992, y en el del 7 de octubre del año pasado.

Luego llegará el momento de los discursos, que estarán a cargo del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; del senador estadounidense Benjamin L. Cardin, que está al frente del Comité de Relaciones Exteriores de ese recinto; de los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y del Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Milei, por último.

Para el jueves 18 de julio, el mandatario argentino tiene previsto concurrir al acto central de la comunidad judía, organizado por la AMIA y la DAIA en la calle Pasteur al 600, y que comenzará como cada año a las 9.53 de la mañana, el horario en el que se produjo la voladura del edificio en 1994.

Javier Milei (Agencia Télam)

El lema central del acto será “El terrorismo sigue, la impunidad también”. Hablarán el presidente de la entidad, Amos Linetzky y un familiar como representante de las víctimas. En 2023, mientras era diputado nacional y pre candidato a presidente, Milei también estuvo presente. Al llegar a la Presidencia, continuó en ese sendero y ratificó su afinidad hacia Israel, que fue uno de los primeros países que visitó tras su asunción, y defendió en reiteradas oportunidades el derecho de esa nación a defenderse de los ataques de Hamas y de la República Islámica de Irán.

Recientemente, el gobierno argentino incluyó en la lista de organizaciones terroristas a Hamas, la agrupación de origen palestino que se adjudicó aquel bombardeo y el secuestro de cientos de personas en la Franja de Gaza.

“En los últimos años se ha revelado su vínculo con la República Islámica de Irán, cuya dirigencia fue encontrada responsable por los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y contra la AMIA por la Cámara Federal de Casación Penal el pasado 11 de abril. Esos ataques le costaron la vida a más de 100 ciudadanos argentinos”, precisó un comunicado de la Oficina del Presidente.