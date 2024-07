Facundo Manes llamó a construir una nueva oposición: “Dejémonos de bancar delirios y mentiras”

Facundo Manes encabezó un acto en Lanús

El diputado nacional Facundo Manes encabezó una charla en la Universidad de Lanús convocada bajo el lema “Misión Argentina”. Allí, el neurólogo llamó a construir una nueva oposición y lanzó: “Dejémonos de bancar delirios y mentiras y pongámonos a trabajar”.

“Este momento económico, político y social crítico de la Argentina se irá complejizando todavía más. Necesitamos contar con una hoja de ruta para la reconstrucción de Argentina. Seamos audaces y planifiquemos una alternativa que mire hacia el futuro”, aseveró.

La charla fue la primera de una serie de actividades que se llevarán adelante en distintas universidades e instituciones del país, en los que dialogarán representantes de múltiples sectores de la economía, del trabajo y de la educación, con el objetivo de pensar el futuro de la Argentina.

Facundo Manes encabezó una charla en la Universidad de Lanús, convocada bajo el lema “Misión Argentina”

En el comienzo de su discurso, Manes señaló: “El paciente está mal y en mi caso esperamos en aparecer públicamente para hablar de la realidad argentina un tiempo prudencial hasta. Hoy podemos decir que el paciente está mal, el médico está mal y el tratamiento es el equivocado”.

“La discusión moderna no es no Estado u odio al Estado. Esa es una cosa insólita, un delirio. La discusión hoy es la calidad del Estado, un Estado inteligente. Hoy no se debate en el mundo acerca de la magnitud del Estado, sino la calidad del Estado. Pero ningún país se desarrolló o se va a desarrollar sin un gobierno que tenga una estrategia de desarrollo”, agregó.

Además, el neurólogo denunció: “El Presidente vino a combatir la casta política, y no sólo que se rodeó de la casta, sino le está entregando el país a una casta de oligarcas. Los que llegan con odio gobiernan con odio y nosotros estamos acá para impedirlo”.

Facundo Manes, diputado por la UCR

“El único mensaje de este acto es que vamos a crear un movimiento amplio, no restringido, un partido entre la sociedad civil y la mejor política para hacer oposición a este gobierno que gestiona para el 20% de los argentinos”, dijo.

En ese sentido, recordó: “Cuando yo entraba al Congreso en diciembre y los periodistas me preguntaban ¿son oposición amigable? No, somos opositores, porque la democracia y los países necesitan oposiciones que marquen el terreno, que marquen la cancha, que confronten. Oposición amigable suena a buscar un laburito, una embajada, un ministerio. Les digo a todos esos políticos, olvídense, la gente ya los caló. No sé cuándo van a tardar las encuestas en bajarle el pulgar, pero la gente ya lo caló”.

“Acá hay que tener patriotismo, son épocas de patriotas, de dejar todo, de perder. Y si lo dice alguien es que tuvo un costo personal enorme de entrar en la política. Pero ¿saben qué? No sólo no estoy arrepentido, estoy feliz de estar luchando por algo más grande. Estoy luchando por mis compatriotas que no tienen hoy para comer, que están depresivos, que están con miedo, que se quieren ir. Tener una causa, un propósito mayor a uno mismo es la clave en la vida. Así que dejémonos de bancar delirios y mentiras, pongámonos a trabajar”, alertó.