“No me mataron de casualidad, me costó mucho llegar a esto”, aseguró la denunciante de Espinoza

Melody Rakauskas

Melody Rakauskas, denunciante y presunta víctima de Fernando Espinoza, celebró el fallo de la Cámara del Crimen que confirmó el procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por abuso sexual.

“Es una excelente noticia, me costó mucho llegar hasta acá, me trataron de mentirosa, me dijeron que esto nunca pasó, ahora estoy muy satisfecha con lo que está haciendo la Justicia, muy agradecida”, aseguró Rakauskas.

La Sala VII de la Cámara ratificó este miércoles la decisión de la jueza de primera instancia María Fabiana Galetti, que había procesado a Espinoza por los delitos de abuso sexual y desobediencia a una orden judicial ya que el intendente tenía prohibición de acercamiento a la víctima y habló por teléfono cuando intentó convencerla de que retire la denuncia.

La decisión fue tomada por los jueces Juan Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich que compartieron la postura del fiscal Mauricio Viera que había dictaminado para que se confirme le procesamiento.

“No me mataron de casualidad en más de una oportunidad, yo todavía me pregunto cómo sigo viva, me costó mucho llegar a este punto, así que ahora estoy muy agradecida con la jueza y con todas las medidas de protección que me están dando”, relató Rakauskas en diálogo con TN.

Según contó, a partir de la denuncia -que realizó en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema en junio de 2021- tuvo que cambiar de domicilio y vivir prácticamente recluida: “Esto no se remonta solo al día del abuso, hay agravantes, a mí me atacaron en más de una oportunidad, he llegado a estar en terapia intensiva, me han perseguido fuerzas de seguridad y me han chocado el auto, me pasaron un montón de cosas”.

En su denuncia, Melody relató que Gustavo Cilia, por entonces su pareja y amigo de Espinoza, la llevó a trabajar en la secretaría privada del intendente. Contó que el 10 de mayo de 2021 Espinoza le dijo que iba a ir a cenar a su casa. Y que allí ocurrió el abuso.

En la denuncia contó que durante la cena Espinoza le dijo que estaba contracturado y le pidió masajes. Ella le dijo que no y lo mandó a descansar, pero la respuesta fue: “No tengas miedo, dale”. De manera intimidante se desabrochó la camisa, afirma la denuncia. Le dijo que no tuviera miedo porque “las mujeres de sus amigos tenían bigote”.

“Fernando, no sé qué vas a hacer pero te pido que no, te pido que te vayas de mi casa”, le dijo la mujer. Pero Espinoza “una vez dentro de la habitación se quitó el pantalón, la camisa que previamente se había desabotonado y quedó en ropa interior”. Cuando volvió a pedirle que se fuera, “el imputado la sujetó fuertemente, indicando la víctima que no recordaba exactamente cómo pasó, pero que él logró terminar encima de ella en la cama”.

Y durante ese lapso, el imputado comenzó a besarle la zona de sus pechos y a tocarla por encima de la ropa mientras le decía “quedate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien” y le pedía que le practicara sexo oral, intentando a su vez quitarle las prendas que vestía en contra de su voluntad, lo que habría llevado a que le rompiera la camisa que ella tenía puesta, además de intentar bajarse su propia ropa interior, lo que no consiguió porque la víctima hacía fuerza para impedirlo. “Bueno lista ya está se terminó todo, me voy, ya está no te preocupes. Sos una boluda, no sabes lo que te perdés pero bueno, allá vos”, le respondió Espinoza.

Este miércoles, tras la difusión de la resolución de la Cámara, Rakauskas dijo que hubo otra secretaria de Espinoza que en su momento le dijo que también había sido abusada por el intendente.

Espinoza negó públicamente la denuncia de Melody y denunció a su exasistente ante la Justicia Federal por espionaje ilegal y lavado de dinero. Dice que fue parte de un armado político “deliberadamente orquestado para obstaculizar y perjudicar al intendente.