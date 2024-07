Malena Galmarini: “Milei se dejó encandilar por las luces del cabaret”

Malena Galmarini criticó el rol de Milei como jefe de Estado

Cuando se cumplen 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón, Malena Galmarini, ex presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), reflexionó sobre las políticas llevadas adelante por el presidente Javier Milei en sus primeros meses de gestión. A su vez, realizó una autocrítica dentro del peronismo y apuntó a sus representantes. “Yo lo veo hoy a Milei y creo que se dejó encandilar por las luces del cabaret”, afirmó Galmarini en diálogo con Laca Stream.

“Él llegó diciendo que éramos la casta, que él no iba a ser eso, que no iba a usar el avión presidencial, que no iba a usar la Quinta de Olivos y resulta que miran Netflix en Olivos, se junta con periodistas”, agregó la dirigente y esposa de Sergio Massa. Además, en el mismo sentido, resaltó: “Yo siempre dije que Olivos te encierra, por eso nunca viviría ahí. Te compran la comida, te la hacen, te dicen cómo te tenes que vestir, tenés un jardín enorme, unos inmensos muros que te separan de la gente, ya no sabés si hay baches o si hay inseguridad porque andás en helicóptero”.

Por otra parte, la ex titular de AySA realizó una fuerte crítica hacia Milei: “Si sos Presidente de la Nación y vas al G7, tenes que ir limpio, descansado y bien vestido. Sos representante de un país”. Asimismo, subrayó que esto tampoco lo veía en la gestión de Mauricio Macri, ya que ambos “trabajan pocas horas”.

Simultáneamente, cuestionó el comentario que hizo el jefe de Estado sobre la posibilidad de estar reescribiendo gran parte de la teoría económica: “Dijo que iba a recibir el Premio Nobel de Economía por reescribir la teoría de no sé qué cosa. Pero yo lo que me pregunto es si tiene tiempo para eso. Cuando a uno le preocupa la gestión pública , deja hasta la salud”.

La ex titular de AySA se refirió a las internas en el PJ

A su vez, cuando le consultaron qué le diría Juan Domingo Perón al Presidente, Malena Galmarini planteó que “el último Perón no le diría nada a él, nos diría mucho a nosotros”. “La militancia de hoy necesita más conducción, más de sus representantes, salir del chiquitaje de las internas y entender que está en juego el futuro de los argentinos y argentinas, no de la Patria porque a veces suena lejos. No terminamos de entender que es el futuro de nuestros hijos e hijas”, señaló la ex funcionaria.

Igualmente, la ex presidenta de AySA manifestó su punto de vista sobre el desempeño electoral de Unión por la Patria y la candidatura de Massa como posible carta de triunfo del PJ en aquel momento: “A nosotros no se nos va la vida en una elección. Sabíamos que las posibilidades eran remotas”, puntualizó. Además, sobre la posibilidad de haber ganado en una primera vuelta en el 2023 para evitar el balotaje, Galmarini destacó: “Casi nos sale”.

“Después de la primera vuelta, se juntaron el segundo y el tercero en esta trampa que es el balotaje. Es una trampa para la gente, no para nosotros. Es una trampa que los políticos les ponemos a la gente. Es uno de los intentos que hizo la democracia para fortalecer la legitimidad, la legalidad. Lo mismo creo de las primarias de ahora. Son primarias sin sistema de partidos fuertes. Se presenta cualquiera, es cualquier cosa”, sentenció la ex titular de Agua y Saneamientos Argentinos.

Para finalizar, Malena Galmarini expresó: “Si uno hace las encuestas poniendo la primera vuelta como posibilidad, nos sigue dando 42,38%. Milei se llevó todo el PRO o la mayoría del PRO, y tampoco es que con eso sostiene un 56%. El balotaje es una trampa política. Es un intento de la política en esta nueva democracia de conseguir niveles de aprobación”, concluyó.