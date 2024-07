Tensión en la puerta del INTI por una protesta de trabajadores estatales

Tensión en la puerta del INTI, durante el reclamo por el despido de más de 2300 trabajadores estatales

Este lunes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante una protesta en la puerta Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en reclamo de la decisión del gobierno nacional de despedir a 2300 empleados del Estado. La protesta se extendería al Ministerio de Capital Humano.

Participan de la medida de fuerza las organizaciones sociales, los partidos políticos de izquierda, organizaciones sindicales y organizaciones de derechos humanos. Está afectada de manera parcial la colectora de la Avenida General Paz, en sentido al Riachuelo, entre Avenida Constituyentes y Avenida San Martín.

En el lugar hay efectivos de la Policía de la Ciudad para llevar a cabo el protocolo antipiquetes. Hubo incidentes con algunos manifestantes, luego de que intentaran atravesar el cordón dispuesto por los efectivos, para evitar que avancen sobre la colectora. Dos personas resultaron detenidas por los incidentes en el lugar.

ATE advirtió que la cifra de despidos actual, que asciende a 2305 desde el viernes 28 de junio, podría incrementarse en las próximas horas, ya que aún falta reunir información de algunas provincias y organismos, además de las notificaciones que podrían llegar durante las primeras horas del lunes.

La protesta de trabajadores en la puerta del INTI

Cabe mencionar, que el informe preliminar de ATE revela que los organismos y carteras más afectadas hasta el momento son el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con 450 despidos que representan el 80% del personal de esa entidad; la Secretaría de Derechos Humanos, con 700 despidos; el ex Ministerio de Desarrollo Social, con 370 cesanteados en distintas sedes de la Ciudad de Buenos Aires y Centros de Referencia en provincias; el INTI, con 285 despidos; Parques Nacionales, con 79 cesanteados; y el INCAA, con 20 despedidos.

“Contabilizamos 2300 despidos a partir de las comunicaciones fehacientes que existieron. Enfrentamos un plan sistemático de destrucción del Estado, los desaparecidos son los trabajadores. Javier Milei está condenando a la muerte civil a los trabajadores que despide y vulnerando derechos que el Estado debe garantizar a través de sus trabajadores. Los despidos significan quita de derechos”, reveló el secretario general a nivel nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, en diálogo con El Termómetro Radio.

En esa línea, dirigente manifestó que “el eufemismo de que no hay despidos, sino contratos que se terminan es falso, ya que el Estado no es una empresa privada, hay otras normas”. No obstante, aseguró que “hay compañeros despedidos con 15, 20 o 25 años de antigüedad. Durante años los distintos gobiernos mantuvieron precarizados a más de 70 mil trabajadores”.

Desvincularon a empleados del disuelto Ministerio de la Mujer

El Gobierno desvinculó a 685 empleados que integraban la planta del disuelto Ministerio de la Mujer y anticipó que en los próximos tres meses concluirá con el proceso de cierre del organismo. De todos modos, el Ministerio de Justicia, que absorbió las funciones y objetivos, aclaró que las líneas telefónicas gratuitas 144 y 149 para asistir a las víctimas de violencia de género seguirán funcionando.

A través de un comunicado oficial se indicó que hasta diciembre el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades “contaba con 1100 empleados, más que los ministerios de Seguridad, Transporte y Defensa” y resaltó que “hasta la fecha, se redujo un 85% su personal: en una primera etapa, el Gobierno desvinculó 240 empleados y en esta segunda etapa, se desvincularon 685, mientras que en una tercera etapa que comenzará en tres meses aproximadamente, se estima una nueva reducción del 25% del personal restante”.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, decidió la desvinculación de los empleados del disuelto Ministerio de la Mujer

“El Ministerio de Justicia absorbió las responsabilidades del ex Ministerio de la Mujer el día 24 de mayo del 2024 tras un acuerdo con el Ministerio de Capital Humano”, se indicó.

Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, ambas dependientes del Ministerio de Justicia, “asegurarán el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por la República Argentina y se ocuparán de garantizar los derechos existentes”, destacó un comunicado oficial al que accedió Infobae.