En medio de la interna entre Macri y Patricia Bullrich, Ritondo logró unidad para asumir al frente del PRO bonaerense

Macri gana terreno: el diputado Ritondo asumirá la conducción del PRO bonaerense (Gustavo Gavotti)

El PRO continúa reconfigurándose, en medio de las tensiones que generaron la reasunción de Mauricio Macri como presidente del partido, en reemplazo de Patricia Bullrich, quien pasó a ser una figura clave del Gobierno de La Libertad Avanza, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei. En ese marco, el partido amarillo mueve fichas: en las próximas semanas asumirá la conducción en la provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo, actual diputado nacional y alfil de Macri.

Ritondo logró una lista de unidad para la renovación de autoridades del Consejo Directivo como candidato único. Cuenta con el apoyo de 12 intendentes del espacio en territorio bonaerense.

La lista que lleva a Ritondo como candidato a presidente está conformada también por la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, como vicepresidenta primera - es además vicepresidenta del partido a nivel nacional -, y el intendente de Junín, Pablo Petrecca, como vicepresidente segundo.

El movimiento de piezas en el partido fundado por Macri a principios de este siglo supone un nuevo avance del ex presidente, quien levantó el perfil luego de sostener una postura de moderado apoyo a los libertarios, tras la implosión de Juntos por el Cambio.

La disputa en el espacio está expuesta. En la última semana tuvo un pico de tensión cuando Bullrich, como ministra de Seguridad, echó a quien era su segundo funcionario en jerarquía, Vicente Ventura Bareiro, ex viceministro de Seguridad. Ventura Bareiro es un dirigente de extrema confianza de Cristian Ritondo. Bullrich no sólo lo despidió del cargo si no que se encargó de denunciarlo ante la Oficina Anticorrupción, por su supuesta responsabilidad en una licitación opaca, que tenía como fin la compra de alimentos para distintas áreas del servicio penitenciario federal.

Macri junto a la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, quien asumirá la conducción del PRO bonaerense junto a Ritondo

Bullrich y su equipo apuntaron sin eufemismos a la intervención del ex funcionario en el proceso licitatorio e instalaron la posibilidad cierta de un episodio de corrupción que ahora deberá ser investigado. Aunque en la cartera de Seguridad hablan de un hecho concreto que desencadenó la salida de Ventura Bareiro, el movimiento es inescindible de la fractura que atraviesa el partido por estas horas.

Luego de la implosión de Juntos por el Cambio, que pasó de ser el espacio favorito para asumir el poder en 2023 a salir tercero en las elecciones generales, quedándose afuera del balotaje que consagró a Javier Milei como presidente de la Nación, los principales dirigentes del partido amarillo recalculan su rol.

Mientras que Bullrich se sumó al gabinete y forma parte central de la estructura del gobierno de La Libertad Avanza, en el PRO intentan asumir un rol de acompañamiento sin fusiones, esto es, un apoyo a la gestión por cercanía ideológica intentando conservar su identidad como partido. Con esa compleja tarea reasumió la conducción del partido que él mismo fundó Mauricio Macri.

La interna bonaerense

Hasta el momento, la presidencia del PRO de Buenos Aires era ejercida por Daniela Reich, legisladora provincial y esposa de Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero. Ambos son dirigentes que hoy que responden a Patricia Bullrich. Por caso, Reich llegó a la presidencia del partido en 2023 cuando Jorge Macri renunció a ese cargo, en el marco de su campaña para Jefe de Gobierno porteño. La dirigente tenía mandato por dos años más. Ahora, Ritondo y el macrismo forzaron la renuncia de la mayoría de los miembros del Consejo Directivo partidario para generar una acefalía. Esa situación obligó a llamar nuevamente a elecciones para renovar autoridades.

Una particularidad evidencia, aún más, la pelea en el PRO. Al ingresar a la página oficial, en la pestaña de Autoridades del partido nacional, se observan las biografías de Macri, presidente, Soledad Martínez, vicepresidenta 1°, y Facundo Pérez Carletti, secretario general. Sin embargo, Damián Arabia, vicepresidente 2°, aparece con un recuadro vacío, sin ninguna descripción biográfica. Es un dirigente de plena confianza de Bullrich y llegó a ese cargo tras un acuerdo entre el ex Presidente y la ministra de Seguridad. “Lo hicieron a propósito”, se quejaron en el círculo bullrichista sobre la confección del portal web partidario.