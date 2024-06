El gobernador de Tucumán habló sobre la condena a José Alperovich: “La Justicia falló y la única verdad es la realidad”

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, habló sobre la condena a Alperovich

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, habló en una improvisada conferencia de prensa este miércoles 19 sobre la situación judicial de José Alperovich, quien gobernó la provincia en tres oportunidades y este martes fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual a su sobrina y quedó detenido. También lo inhabilitaron para ejercer cargos públicos.

Al respecto, Jaldo aseguró que el ex mandatario provincial “es grande, sabe lo que hizo y tiene que responder por sus actos”. Además, trató de solidarizarse con la víctima, quien, además de ser sobrina de Alperovich, trabajaba para él en la campaña política electoral del 2019: “Ha pasados momentos muy duros”, argumentó el actual gobernador tucumano.

Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de referirse también a la situación familiar del ex caudillo del Norte, buscando considerarlos también en su análisis. “De este otro lado hay una familia que sufre, como son los hijos e hijas que no tienen nada que ver pero es el padre. Por eso también quiero solidarizarme con la familia del ex gobernador”, explicó Osvaldo Jaldo en la conferencia de prensa de hoy.

Las primeras imágenes de la detención del ex gobernador de Tucumán

A su vez, el mandatario tucumano destacó: “Ya no hay que opinar de los dichos, hay que hablar de los hechos y la Justicia falló, y la única verdad es la realidad. El Poder Judicial ha fallado”.

En el mismo sentido, el gobernador de Tucumán celebró el trabajo realizado durante el proceso judicial: “Para todos los que dicen que no hay justicia en Argentina, lo de anoche ha sido una muestra clara de que los poderes del Estado funcionan en Argentina y fundamentalmente el Poder Judicial con el fallo de ayer”, evaluó.

Por otra parte, a Jaldo se le consultó sobre el pedido de la Fiscalía que participó del juicio contra José Alperovich, que solicitó investigar al ministro de Gobierno y Justicia tucumano, Regino Amado, por el presunto delito de “Peculado de Servicios”.

El ex caudillo del Norte fue condenado ayer a 16 años de prisión por abuso sexual a su sobrina

“Se habla de que se habría abierto otra causa y que involucra, no sé si directa o indirectamente, a quien es hoy ministro de Gobierno, Regino Amado. Voluntariamente siempre ha estado a disposición de la Justicia. Él fue a declarar a Comodoro Py, ya participó del proceso y siempre estuvo a disposición”, dijo el mandatario provincial.

Asimismo, agregó: “Si esa causa prospera en la Justicia de la provincia o en la Nación, no hay duda que nuestro ministro sigue estando a disposición de la Justicia”.

Alperovich en la cárcel

Cabe señalar que el primer lugar de alojamiento del ex gobernador de Tucumán en Ezeiza es el hospital penitenciario. Allí se encuentra y permanecerá entre una semana y 10 días para que le realicen estudios médicos de rutina. Su defensa ya informó que va a presentar la historia clínica.

José Alperovich ingresó ayer a la madrugada a la cárcel federal de Ezeiza. (Franco Fafasuli)

Con esos resultados se definirá el próximo lugar de alojamiento según la caracterización del detenido y el tipo de delitos por el que está preso. Si no hay ningún impedimento médico ni orden judicial en contrario será un pabellón común de la cárcel.

Por estar en el hospital penitenciario Alperovich solo puede recibir la visita de sus familiares directos y con horarios y días más restringidos. Cuando pase a un pabellón común tendrá el régimen de visitas habitual de todos los internos.

Reacciones políticas

Juzgado por nueve delitos en tentativa de abuso, abuso simple y abuso agravado con acceso carnal, una vez que se conoció la sentencia, la diputada María Eugenia Vidal se refirió al respecto: “La Justicia condenó a Alperovich, un señor feudal que con la complicidad del kirchnerismo pensó que la aberración que cometió iba a quedar impune”, señaló.

En el mismo sentido se expresó su compañera de bancada Silvia Lospennato: “Al fin se terminó la impunidad para Alperovich y tantos años de silencio cómplice de los/las que lo protegieron”.

El mensaje de Silvia Lospennato sobre la condena al ex gobernador tucumano

La dirigente del peronismo, Graciela Camaño, expresó: “16 años... es justicia!”. Por su parte, la diputada nacional Lilia Lemoine publicó un posteo en X, en donde también arremetió en contra del intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. “Un abusador del poder menos. ¡Se hizo Justicia! ¡Atentos en la Muni de La Matanza!”.

Por su parte, la diputada Carolina Piparo se sumó a la oleada de reacciones: “Espero que sea el comienzo del fin de la impunidad de los señores feudales, que se creen dueños no solo de provincias sino también de vidas y cuerpos”, sentenció la ex candidata a gobernadora de Buenos Aires.