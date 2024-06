Las reacciones de la política a la condena de José Alperovich por abuso sexual

José Alperovich (Fotos: Sebastián Alonso)

La Justicia condenó al ex gobernador de Tucumán José Alperovich a 16 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina, cuando trabajaba con él en el Senado de la Nación. Frente a esto, varias figuras de la política se expresaron al respecto y celebraron la sentencia.

En total, se lo juzgó por nueve delitos en tentativa de abuso, abuso simple y abuso agravado con acceso carnal. Durante el juicio, se llevaron a cabo 15 audiencias y contó con la participación de casi 70 testigos y peritos. Los hechos fueron cometidos entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018 en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, y en un departamento de Alperovich en el barrio porteño de Puerto Madero.

Una vez que se conoció la condena, la diputada María Eugenia Vidal se refirió al respecto. “La Justicia condenó a Alperovich, un señor feudal que con la complicidad del kirchnerismo pensó que la aberración que cometió iba a quedar impune”, celebró y envió “un abrazo a la mujer que, aún con tanto dolor, lo pudo denunciar”.

En el mismo sentido se expresó su compañera de bancada Silvia Lospennato, quien expresó: “Al fin se terminó la impunidad para Alperovich y tantos años de silencio cómplice de los/las que lo protegieron”.

En representación del oficialismo, la diputada nacional Lilia Lemoine fue contundente al publicar un posteo en X, en donde no solo celebró la condena en contra de Alperovich, sino que arremetió en contra del intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. “Un abusador del poder menos. ¡Se hizo Justicia! ¡Atentos en la Muni de La Matanza!, apuntó la legisladora al hacer referencia al procesamiento por abuso sexual en contra del jefe comunal por presuntamente haber agredido a una ex secretaría.

La diputada de LLA celebró la condena y apuntó contra el intendente de La Matanza (X: @lilialemoine)

Por su parte, la diputada Carolina Piparo se sumó a la oleada de reacciones por la condena del ex gobernador de Tucumán, a quien señaló por haberse ocupado el máximo rol en el poder provincial en tres ocasiones. “Espero que sea el comienzo del fin de la impunidad de los señores feudales, que se creen dueños no solo de provincias sino también de vidas y cuerpos”, sentenció la ex candidata a gobernadora de Buenos Aires.

Mónica Macha, diputada nacional por Unión por la Patria, consideró a la condena como un “acto de justicia clave para nuestra vida política y para la lucha contra el abuso sexual en la Argentina”. “Nuestra revolución no defiende abusadores. ¡Yo sí te creo!”, cerró su mensaje la legisladora kirchnerista.

Mientras tanto, la ex funcionaria del gobierno de Alberto Fernández Vilma Ibarra celebró la “gran noticia” de la condena contra el tres veces gobernador de Tucumán y sumó: Mi reconocimiento y admiración al coraje de la denunciante. Seguiremos luchando por la igualdad y para terminar con la violencia y los abusos contra las mujeres. El poder no puede dar impunidad. A nadie”.

Piparo apuntó contra el ex gobernador de Tucumán (X: @CarolinaPiparo)

Por el FIT, Myriam Bregman definió a la resolución de la Justicia como “un fallo histórico” y se refirió a Alperovich como “a cabeza de un régimen provincial de impunidad para los culpables de los crímenes contra Marita Verón y Paulina Lebbos, entre tantos otros”. “Por eso es mucho más que alivio para la víctima de abuso, es Justicia para todas las víctimas”, concluyó.

A los mensajes se sumó la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien se refirió al tema con un breve mensaje en sus redes sociales. “Alperovich condenado”, escribió.

La diputada del FIT recordó los casos de Marita Verón y Paulina Lebbos (X: @myriambregman)

Mientras se conocía la sentencia contra el histórico dirigente, se transmitía una entrevista del presidente Javier Milei con Jonatan Viale por TN. Al ser consultado por el periodista sobre el caso, el mandatario aclaró que “no se mete en la Justicia”, por lo que pidió esperar a que se resuelva en el Poder Judicial y agregó: “Y sea Justicia”.

Las reacciones sobre la condena se dieron en las redes sociales a pocos minutos de conocerse la decisión judicial. Antes de los alegatos, Alperovich insistió con su inocencia y reafirmó que se trató de una causa “armada” con un “móvil político y económico” detrás. “Yo estoy de acuerdo con que hay que defender a la víctima. Y le diría que hay que matar al abusador, porque no hay que darle perdón. Pero hace 5 años que vengo con esto del tío abusador, el violinista. Una gran mentira. Los medios me han hecho pedazos, siempre con títulos falsos. Es muy doloroso. Por eso hoy vine ante usted para decir mi verdad, para que se saque la duda. Porque yo no abusé de ella”, le dijo al magistrado.

Detención de José Alperovich

Si bien la querella pidió 22 años de prisión, la fiscalía determinó que Alperovich deberá cumplir con 16 años de detención, sumada a la inhibición general de sus bienes, la indemnización de la víctima y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.