La irónica frase de José Mayans contra Javier Milei: “No la entendió o le contaron mal la película, Terminator era el depravado”

Durante el debate de la Ley Bases, el senador de Unión por la Patria criticó al presidente que días atrás dijo venir de "un futuro apocalíptico" como el popular personaje de Arnold Schwarzegger "para terminar con el socialismo".

Como un monólogo cargado de ironía, el senador formoseño de Unión por la Patria, José Mayans, criticó al presidente Javier Milei durante el debate de la Ley Bases en el Senado de la Nación.

El legislador peronista se burló del mandatario, quien días atrás, durante un reportaje concedido a un sitio de noticias estadounidense llamado “The Free Press”, dijo ser una persona que viene de “un futuro apocalíptico para evitarlo”. “Algo así como un Terminator”, bromeó en alusión al personaje que inmortalizó Arnold Schwarzenegger en 1984, un ciborg asesino que viaja al pasado para cumplir con la misión de eliminar a quien terminaría siendo el líder de la resistencia humana en ese futuro distópico situado en el año 2029. Milei se comparó con el personaje, pero con el objetivo de que el mundo caiga en las ideas del socialismo. En efecto, el Presidente destacó que desde su rol al frente del Poder Ejecutivo está dando una batalla cultural contra el socialismo y la izquierda.

La metáfora del mandatario argentino fue recordada esta madrugada por Mayans, quien durante su intervención protagonizó un particular momento que despertó risas de sus compañeros de bloque pero también de algunos senadores de otros espacios opositores.

“Milei dice que es Terminator, me gustaría que le cuenten como terminan las tres versiones de Terminator”, comenzó y pasó a resumir en pocas líneas la primera trilogía que comenzó dirigiendo James Cameron: “El primero termina con la cabeza aplastada, se ve que no vio bien la película, Terminator era en realidad el depravado de la película. No la entendió o le contaron mal”. Y recordó que Sarah Connor, el personaje protagonizado por Linda Hamilton, termina asesinando al Exterminador: “Una mujer le revienta la cabeza”.

Mayans continuó su participación señalando que en “Terminator 2: el juicio final”, el personaje “termina derretido”. Mientras que en el tercer film, “La rebelión de las máquinas”, además del robot caracterizado por Schwarzenegger, el papel de villano lo interpreta una Terminator, cuya protagonista es la actriz Kristanna Loken. Esta historia le sirvió al senador de Formosa para incluir en su irónica crítica a la hermana del jefe de Estado: “En la tercera (película), que era una mujer, que no se si es Karina o quién, no entiendo cómo viene la mano ahí... los dos terminan matándose entre ellos y terminan aplastados, la mujer y el varón Terminator”.

Javier Milei: "Vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo, como la historia de Terminator"

“Cuéntenle un poquito cómo es el tema a este muchacho, para que entienda cómo es el cuento de Terminator”, continuó el legislador de Unión por la Patria y le sugirió a los asesores del Gobierno “que le digan al presidente ‘no hable más de Terminator, que todos terminaron mal’”. “Hasta a Sturzenegger..., perdón Schwarzenegger, hasta de la casa lo echaron; fue gobernador y terminó mal también”, chicaneó mencionando al asesor presidencial y ex funcionario de Mauricio Macri.

“Un desastre los Terminator”, enfatizó y aclaró que él “no quiere” que Milei termine como el personaje del film, sin embargo concluyó: “no se puede creer realmente que una persona así, desquiciada, esté conduciendo el país”. De fondo se escucharon risas de gran parte del recinto.

La mención a la película y a la referencia del presidente fue utilizada también por la senadora riojana de Unión por la Patria, Florencia López, quien este miércoles en las primeras horas del debate, dijo: “Me daría vergüenza volver a La Rioja y decir que le cedí mis facultades a Terminator, que vino de un futuro apocalíptico a defender la Argentina. No me daría la cara”. “Decir que cedo facultades a un presidente que en 6 meses no pudo solucionar ni uno de los problemas de este país y que, al contrario, asfixio a las provincias y profundizó la desocupación”.