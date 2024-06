Carlos Melconian: “El Gobierno ha creado una ansiedad de que lo peor ya pasó y es mentira”

Carlos Melconian (Matias Arbotto)

El economista Carlos Melconian salió al cruce del relato oficialista al plantear que “el Gobierno ha creado una ansiedad de que lo peor ya pasó, y es mentira”.

El ex titular del Banco Nación en los primeros años de la gestión de Cambiemos contradijo el discurso de La Libertad Avanza que celebra la baja de la inflación que de todas formas se mantiene en niveles altos y señaló que “la gente todavía está sintiendo que ha perdido poder adquisitivo”. En este marco, insistió con que este “no es un programa al que le puedas demandar políticas activas”: “El único cambio de régimen visible es que van por superávit fiscal con lo que venga, que desde el punto de vista cultural es que la sociedad argentina aprenda que financiarse con deuda o emisión monetaria no va más”. “Este es un plan financiero, no es un programa económico, ni un programa para reactivar nada. Es ortodoxo en su médula y cree que la recesión es indispensable, y que tiene que llegar a donde tiene que llegar, y si tiene que tener deflación va a tener deflación”, analizó en declaraciones a Todo Noticias (TN).

En este marco, destacó que el ministro de Economía, Luis Caputo, “es un especialista financiero”, que “hasta luce complementario al presidente”, pero al Poder Ejecutivo “le falta la parte del programa, del país, del desarrollo”.

Consultado sobre la tolerancia social al plan de ajuste, Melconian evitó dramatizar y contestó: “Si algún día pasa que la paciencia termina, van a decir que era una cosa obvia, pero hoy preguntas cuándo es ese límite y nadie sabe”. No obstante, aclaró que “un plan financiero no es sostenible in eternum”.

“Por eso, sigue estando en juego la sostenibilidad de los resultados obtenidos en los primeros meses y sigue teniendo algunos signos de interrogación de hacia dónde va; hacia dónde va la política cambiaria, la política del Banco Central, la de tasa de interés, a dónde va el programa fiscal con tantas incógnitas”, advirtió.

“La política cambiaria tampoco tiene una definición. Monetizó pesos en lugar de dólares. En lugar de ir a una endógena dolarización, estamos yendo a una endógena pesificación. En un mes donde aumentó levemente la demanda de dinero es el camino inverso al que busca la bimonetariedad, ni que hablar al de la dolarización”, agregó.

En este contexto, también señaló que “la competencia con el exterior se demora porque todavía no tenés una economía libre”. “Se han ido todos de boca pero no se ha levantado el cepo ni se ha ido a una política cambiaria abierta. Para hacerte el guapo en una política comercial abierta, donde estás dispuesto a hacerlo competir al de adentro tenés que tener reservas para aguantártela y haber generado una política tributaria donde al que tiene que competir no lo tirás a la jaula de los leones”, planteó.

Melconian: “Se han ido todos de boca pero no se ha levantado el cepo ni se ha ido a una política cambiaria abierta"

Melconian, quien en la última campaña electoral apoyó activamente la candidatura de Patricia Bullrich, recordó imposiciones que se le presentaron en aquellos meses: “Me querían hacer decir que tenía que ir a decirle al campo que le íbamos a sacar las retenciones y el Impuesto PAÍS. ¿Cómo vas a ir a decirle eso para ganar votos? Los vi a todos los chacareros y les mostraba los números. Todo eso es pérdida de crédito y confianza”, cuestionó.

Con respecto al mencionado tributo, que Caputo anunció su posible reducción para las importaciones si el Congreso aprueba la Ley Bases, el economista manifestó que si bien “es un impuesto heredado, a este gobierno le cabe que lo subió”.

“El Gobierno ha creado una ansiedad, tanto en materia cambiaria, como impositiva y tributaria de que lo peor ya pasó y es mentira”, continuó. Y puso como ejemplo que al observar los números de los subsidios, “con todos los aumentos en luz, gas y boletos de colectivos, va camino al punto y medio del PBI”. “Para que la gente entienda, es el mejor momento de Macri a principios de 2018″, que así y todo no logró “resolver” el tema.

“Le dejaron un gran despelote a este gobierno, pero está pagando con falta de gestión, con falta de gente y falta de un programa, todo ese conjunto de incoherencias”, enfatizó.

En ese sentido, señaló que “tampoco es cierto que cortándole a la casta arregla los números fiscales”. “Tenemos un lío porque una cosa son los eslóganes, que los acompaño mayoritariamente, pero después las cosas las tenés que hacer porque viene el efecto desilusión”, alertó.

“¿Cómo arreglas esto para adelante?, ¿puteándose? Ahí tenés un problema. Mientras tanto, el programa económico tiene que tener también que los secretarios del presidente estén involucrados en este tema... tuviste 5 meses a un jefe de gabinete que no se lo conocía la voz”, concluyó haciendo referencia el eyectado Nicolás Posse que fue reemplazo por Guillermo Francos.