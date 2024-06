Axel Kicillof viajará al Vaticano y se reunirá el próximo jueves con el papa Francisco

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante un homenaje al Papa Francisco en una iglesia del conurbano bonaerense

El gobernador bonaerense Axel Kicillof mantendrá esta semana una audiencia privada con el papa Francisco en el Vaticano.

El encuentro, que tendrá lugar el próximo jueves, fue dado a conocer por el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco., durante la conferencia que encabeza en el inicio de cada semana para hablar de la realidad de la Provincia de Buenos Aires.

La hoja de ruta es la siguiente: el miércoles por la madrugada el Gobernador va a viajar hacia Roma, llegará al aeropuerto de Fiumicino y el jueves tendrá una audiencia con el Santo Padre; un día después (el viernes) retornará al país.

“Se confirmó hacia finales de la semana pasada y lo queríamos hacer público porque nos parece importante que el Gobernador pueda tener esa audiencia privada, para hablar de la situación en la que se encuentra nuestro país y de los temas de la provincia de Buenos Aires”, señaló el Ministro de Gobierno.

“El papa Francisco es una referencia ecuménica a nivel mundial, no sólo para los hombres y mujeres de fe, sino para todos los que compartimos los valores cristianos, de la solidaridad, el cuidado de la casa común y el bienestar espiritual y material de nuestro pueblo”, consideró el funcionario.

El primer encuentro público entre Milei y el Papa Francisco

La reunión de Kicillof con el papa Francisco se dará en el marco de una clara pulseada política con el gobierno nacional: el gobernador bonaerense busca mostrarse como la contracara de Javier Milei, y así ganar terreno en la disputa interna por ser el máximo referente político (y candidato) del peronismo en la etapa que viene.

Paradójicamente, tanto el jefe de Estado como el mandatario provincial coincidirán en Europa: ambos viajarán el miércoles hacia Europa, uno para participar del G7 y el otro por la mencionada audiencia con el jefe de la Iglesia católica.

En 2024, el papa Francisco recibió en el Vaticano al expresidente Alberto Fernández, que viajó a principios de año junto a su hijo. En febrero, en tanto, mantuvo un extenso encuentro privado -y otro público- con el presidente Javier Milei.

“El Presidente no la ve”

En la misma conferencia de prensa, Bianco quiso hacer “una reflexión” sobre unas recientes declaraciones del presidente Javier Milei: “Con un tono muy poco elegante declaró que ama ser el topo dentro del Estado. el que lo destruye desde adentro. Es una declaración sin precedentes en la historia argentina, porque el que representa al Estado dice que lo quiere destruir... El Estado moderno en el país tiene orígenes liberales; Juan Bautista Alberdi, que él señala como su referencia histórica, es uno de los padres del Estado nacional moderno. Las contradicciones son muchas e inexplicables”.

En ese sentido, el Ministro de Gobierno bonaerense consideró que el Presidente “está llevando al país a la desintegración nacional (...) Transfiere competencias a las provincias y delega responsabilidades, sin dar presupuesto”.

Para rematar su reflexión sobre las medidas y los gestos del gobierno libertario, Bianco apuntó: “El topo es un animal muy simpático que se caracteriza por ser prácticamente ciego, no la ve... El topo no la ve, pero tiene un sistema olfativo que le permite ubicarse parcialmente. El presidente Milei no la ve, no está viendo lo que pasa en la Argentina, pero a diferencia del topo, ni siquiera la huele”.

A modo de cierre, el funcionario fundamentó su análisis con datos: “Tenemos 270 mil cuentas sueldo sin funcionamiento, son desempleados, muchos en el sector de la construcción. En seis meses la industria se achicó un 15%, un verdadero industricidio, mucho peor al que denunciamos cuando Mauricio Macri era presidente Y en la franja de la infancia, los datos de pobreza están en el 34% de indigencia y 70% de pobres”.