Pulseada entre el kirchnerismo y la UCR por dos sesiones para debatir jubilaciones y financiamiento universitario

Mañana martes el Congreso de la Nación, en particular la Cámara de Diputados, vivirá una extraña jornada ya que hay dos pedidos de sesión para el mismo día: uno a las 11 de la mañana y otro a las 16 horas.

La Presidencia de la Cámara de Diputados oficializó la semana pasada la convocatoria a una sesión especial pedida por el bloque UCR para debatir -este martes 4 de junio- una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones que reemplace el mecanismo que implementó Javier Milei por decreto.

El mismo día, Unión por la Patria pidió una sesión especial para avanzar con los proyectos de ley sobre financiamiento universitario y la restauración del Fondo de Incentivo Docente. El pedido del bloque peronista nació con la idea de aunar los temarios y confluir en una sola sesión, pero la negativa de los radicales no lo permitió.

La pregunta frente a esto es qué puede suceder mañana. Los temas a tratar incomodan al oficialismo y están a tiro de veto presidencial -como dijo el propio Javier Milei-, ya que los tres casos implican erogaciones del Estado nacional.

Mujeres se reúnen después de su clase de música en el centro para jubilados de Caballito y Villa Crespo, en Buenos Aires, Argentina, el jueves 13 de abril de 2023. Con la inflación al 7,7% en marzo, y la medición interanual por encima del 100%, millones de jubilados en Argentina enfrentan el dilema de comer, medicarse o pagar la renta dado que sus pensiones no llegan a cubrir un tercio de sus gastos. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

“Nosotros tenemos la intención de dar todas las discusiones y nuestra estrategia es la de dar quórum siempre”, explicó a Infobae una fuente de UP. “Estamos intentando juntar los temarios, pero hasta ahora no pudimos”, agregó.

Por el lado del radicalismo las expresiones son contrarias. “Si UP no nos da quórum, nosotros tampoco”, señaló un miembro del bloque. “La otra opción sería unificar temario, pero lo veo difícil”, agregó.

La realidad es que UP va a dar quórum para debatir la ley de movilidad jubilatoria, pero de todas formas el radicalismo no devolvería el gesto. El conductor en la Cámara baja, el cordobés Rodrigo de Loredo, no tiene la intención de habilitar esa posibilidad y ya lo hizo saber. La idea de votar junto al kirchnerismo no seduce al legislador radical, que hace equilibro entre el rol de oposición dialoguista y la intención de ser candidato el año que viene en una provincia en la que Milei obtuvo más del 70% de los votos.

A esto se le suma la relación de la UCR con los rectores de las universidades. Los mismo que les pidieron a varios ex Franja Morada avanzar en proyectos de ley para el financiamiento universitario, hoy les piden prudencia. Aunque el Gobierno nacional prometió ampliar los presupuestos, aún no se publicaron las resoluciones al respecto.

El problema que se les presenta a los sectores dialoguistas es que firmaron dictámenes propios, por lo que quedarían en una situación incómoda si tienen que explicar por qué no quieren dar ese debate.

Rodrigo de Loredo habla durante un debate en la Cámara de Diputados (Foto: Reuters / Agustin Marcarian)

Buena parte de la discusión se resolverá esta tarde. A las 18 habrá reunión de bloque de la UCR, mientras que a la misma hora hará lo propio la bancada de Unión por la Patria.

En lo que se refiere a la movilidad jubilatoria, el proyecto radical tiene el apoyo de Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal. Y el de Unión por la Patria no presenta grandes diferencias con los de los otros sectores de la oposición.

La principal diferencia giró en torno al rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, ya que los dialoguistas pretenden que se utilice para pagar los juicios previsionales con sentencia firme y las deudas de Nación con las cajas provinciales no transferidas, mientras que el peronismo se mantiene firme en que no puede ser empleado en esos fines.

En este escenario, el oficialismo se enfrenta a la posibilidad cierta de que haya media sanción en el tema jubilatorio, el cual, de aprobarse con un pago de la inflación perdida en enero, implicaría un costo equivalente al 0,43% del PBI, algo que supuestamente Milei no estaría dispuesto a aceptar. La pregunta es si cargaría con el costo político de vetar un aumento a jubilados.