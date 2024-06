El Gobierno argentino felicitó a Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México

El presidente Javier Milei y la mandataria electa de México, Claudia Scheinbaum. FOTO: Gettyimages

El gobierno argentino envió hoy sus “felicitaciones” a la presidente electa Claudia Sheinbaum y expresó que “renueva su disposición para continuar desarrollando la agenda de trabajo bilateral”. Además, reconoció al pueblo de ese país por la jornada electoral.

“El Gobierno de la República Argentina saluda al Pueblo y al Gobierno de México por la jornada electoral llevada a cabo este domingo 2 de junio, al tiempo que extiende sus felicitaciones a la Presidente electa Claudia Sheinbaum”, expresó la Cancillería que encabeza Diana Mondino.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que, “al cumplirse 135 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, el Gobierno argentino renueva su disposición para continuar desarrollando la agenda de trabajo bilateral”.

Sheinbaum ganó por amplio margen y será la primera mujer en la historia que ocupará ese cargo, tras vencer a los candidatos Xóchitl Gálvez Ruíz y Álvarez Máynez. La sucesora de Andrés Manuel López Obrador logró la victoria en los comicios a través de la alianza “Sigamos hacienda historia”, que incluye a Morena -el Movimiento de Regeneración Nacional de tendencia socialista-, el Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México.

Sus rivales reconocieron su amplio triunfo y Sheinbaum dio su primer discurso en conferencia de prensa: “Hemos ganado la mayoría calificada en la cámara de diputados y senadores, quiero agradecer a millones de mexicanas y mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada para avanzar con la cuarta transformación”.

Recibió, además, los saludos de varios mandatarios de la región como Gustavo Petro, de Colombia, y Nicolás Maduro, de Venezuela. Como observadores de la votación estuvieron, entre otros, el ex presidente argentino Alberto Fernández y Evo Morales, ex jefe de Estado de Bolivia y de muy buena relación con López Obrador.

Claudia Sheinbaum ganó con el apoyo del Andrés Manuel López Obrador

“Ya se conocen los primeros datos del escrutinio de la elección presidencial de México. He tenido el privilegio de poder abrazar a quien será la nueva presidenta de este querido país, nuestra querida @Claudiashein”, celebró el ex presidente en su cuenta de X, quien reveló que compartió con la sucesora de AMLO la recepción de los datos: “Tuve el honor de estar junto a ella y su equipo recibiendo los primeros resultados”. “Una mujer progresista continuará en México la enorme tarea que inició mi querido López Obrador”, agregó Fernández. “Latinoamérica celebra. Felicitaciones, querida Claudia”, concluyó. Junto al saludo, el ex mandatario publicó un video del abrazo que le da a Sheinbaum al felicitarla por la victoria en las urnas.

“Saludamos desde Argentina, nuestro país, al pueblo mexicano por la histórica jornada democrática que protagonizó. Y felicitamos al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) por el triunfo obtenido en las urnas y a quien fuera su candidata, hoy la primera Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum”, expresó también Cristina Kirchner en las primeras horas de la madrugada de este lunes para saludar a Sheimbaum, en su cuenta de X (ex Twitter).

El ex presidente argentino Alberto Fernández y su abrazo con la presidenta electa de México, Claudia Scheinbaum. (Fotos: X/@alferdez)

El presidente Javier Milei había expresado sus diferencias con López Obrador a finales de marzo cuando también arremetió contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro. En una entrevista con CNN cuando fue consultado sobre la realización de las elecciones mexicanas sostuvo que era un halago “que un ignorante como López Obrador hable mal de mí me enaltece”.

El vínculo entre ambos mandatarios siempre estuvo marcado por la hostilidad: en 2023, antes de ganar las elecciones, Milei había considerado que el mandatario mexicano “es verdaderamente patético, lamentable, repugnante”. El contragolpe fue a tono: cuando tuvo que opinar sobre las primeras medidas que tomó el referente libertario como presidente, AMLO disparó: “Llega el nuevo gobierno y dice que se acaban los subsidios, ya no va haber inversión pública, el que quiere estudiar tiene que pagar, el que se enferma tiene que pagar... ese es el modelo neoliberal. El Estado en Argentina asume las deudas de una élite de potentados. (...) Es quitarle a los de abajo para darle a los de arriba, eso es lo que están haciendo. No va a funcionar”, sentenció.