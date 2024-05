Cambios en el Gobierno: Francos convocó a una inesperada reunión informal con sus ministros y a la vista de todos en un bar frente a Plaza de Mayo

La improvisada reunión de Gabinete que encabezó Francos con los ministros en el bar Pertutti

El flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, decidió esta mañana, para sorpresa de todo el equipo del convulsionado Gobierno, invitar a sus ministros a desayunar a un conocido y tradicional café de la Plaza de Mayo. Lo organizó de manera informal, sin previo aviso, después de encabezar la conferencia de prensa donde terminó de formalizar de buen talante su triufal desembarco en el alto cargo en lugar del eyectado Nicolás Posse. De visible buen humor, se desplazó a pie con una comitiva reducida hacia la esquina del Cabildo junto a sus desconcertados agentes de seguridad, que debieron frenar el tránsito a medida que avanzaba con su comitiva en la helada mañana porteña.

Junto al nuevo secretario de Interior, Lisandro Catalán, Francos salió de la sede del Ejecutivo pasadas las 11, cruzó la Plaza de Mayo e ingresó al conocido restorán Pertutti, en la esquina de Bolívar. Primero se recluyó con los propios en el privado salón del subsuelo, pero sólo estuvieron ahí durante unos minutos, hasta que decidieron subir para conversar abiertamente, a la vista de todos los presentes, incluidos los periodistas que lograron ingresar al bullicioso salón. Fue un gesto de apertura y jactancia por los cambios que decidió Javier Milei anoche, tarde, en los cuales salió ganador tras un fin de semana de fuertes especulaciones que terminaron confirmándose, a las apuradas, con dos comunicados.

Apenas subió las escaleras empezaron a llegar los otros funcionarios que había invitado y que se sentaron junto a él a lo largo de una mesa en el corazón del salón: el influyente asesor presidencial Santiago Caputo, que se ubicó en la punta; los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Diana Mondino (Canciller), Manuel Adorni (Vocero del Presidente), Mario Russo (Salud) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia). El único que no estaba era el titular de Economía, Luis Caputo, a quien Milei viene elogiando en sus últimas apariciones y que justamente estaba viajando con el primer mandatario.

Entre las miradas curiosas de los comensales, Francos se sentó en el centro y conversó principalmente con Bullrich, que se había ubicado de forma estratégica a su izquierda. La referente de PRO, distanciada de Mauricio Macri y más consustanciada que nunca con el proyecto libertario, había sonado como posible sucesora de Posse, pero ella había manifestado que no tenía interés en ocupar ese lugar. Del otro lado estaba Luis Petri, el otro miembro de Juntos por el Cambio en la administración de Milei y aliado de Bullrich.

Los ministros tomaron café y conversaron durante unos quince minutos, rodeados de las cámaras. No estaban ni la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aunque dicen que avaló el encumbramiento de Francos; ni su asesor, el armador riojano Eduardo “Lule” Menem, que sin embargo, estaba en la Casa Rosada.

El secretario de Turismo, Daniel Scioli, ex miembro del gobierno de Alberto Fernández que se pasó a las filas libertarias este año, también estaba en Gobierno desde temprano, para acompañar a su amigo Francos en un día significativo para su carrera política. El jefe de Gabinete lo invitó a Pertutti, pero el ex motonauta declinó el convite. “Era sólo para los ministros, no correspondía”, dijeron en Gobierno sobre su cautelosa negativa a levantar el perfil.

Alrededor del grupo de funcionarios, de pie, monitoreaban la escena los miembros de los equipos de comunicación de la Presidencia y todos los ministros, y los soldados de las redes libertarias oficiales: Agustín Romo, Juan Pablo Carreira, alias “Juan Doe”, y Tomás Jurado, “El Peluca” en el mundo virtual, que habían participado antes de la conferencia.

La foto que publicó el vocero Adorni en sus redes sociales de la atípica reunión de Gabinete en un bar porteño

Francos venía de hablar con los medios en su primera conferencia de prensa como jefe de Gabinete desde el Salón Héroes de Malvinas (ex Salón de Pueblos Originarios), en el centro de la planta baja

de Balcarce 50, a metros de su despacho. Allí había contado que el presidente Javier Milei le pidió, al momento de nombrarlo a cargo de esa posición central de la administración, “impulsar la gestión en combinación con la situación política”. “Es una nueva etapa de una gestión que continúa. Voy a trabajar y seguir conversando con los distintos sectores para encontrar los mejores caminos para la Argentina. Transitamos un camino de búsqueda de consensos para aprobar la Ley Bases”, deslizó, vagamente.

No brindó claridad sobre qué pasará con Posse, que anoche en su propio comunicado, que cayó muy mal en el Ejecutivo, aseguró que se quedaría en otro cargo. La relación se tensó al máximo tanto con el Presidente como con su hermana por las sospechas de espionaje ilegal a los propios, por su supuesta “voracidad” para copar áreas, y por frenar los expedientes de las otras áreas, incluida la de la poderosa Karina Milei.

Aunque deslizó que descentralizará varias áreas que había absorbido la Jefatura bajo el mando del empresario, Francos no ahondó sobre cuáles serán, y esas definiciones no se tomarán hasta que el jefe de Estado regrese al país de su viaje a Estados Unidos para reunirse con algunos de los empresarios tecnológicos más poderosos. Sí dijo que el autor del polémico DNU 70/2023 Federico Sturzenegger tendrá un ministerio, que se denominaría “de Modernización”, a priori, y se encargaría de reformar el Estado y de desregular con más profundidad la economía. Si así fuera, quedarían ocho carteras con ese rango.

Luego de esas definiciones, el jefe de Gabinete salió por la puerta de Casa Rosada y, con escaso despliegue de custodia o personal de seguridad, caminó con un reducido equipo de colaboradores, llegó Bolívar, cruzó Hipólito Yrigoyen y, para sorpresa de todos -incluso los periodistas que lo siguieron- se sentó en una mesa preparada especialmente en Pertutti. Aquel famoso Bar Victoria, donde todos los días se celebran tertulias políticas y encuentros de operadores del mundo político y empresarial.

Los ministros charlaron brevemente, pero tuvieron que irse por la gran cantidad de periodistas y curiosos que se agolparon a Pertutti

El desayuno quedó trunco por la enorme afluencia de periodistas, camarógrafos y público en general, que empezaron a desbordar el local. El primero que se paró para irse fue Caputo, que enfiló para la Casa Rosada a pie. Minutos después hicieron lo propio el resto de los funcionarios, no sin antes recibir, de parte de los mozos, bolsitas con regalos comestibles y la marca del bar. “Hoy iré al Senado para conversar con la Vicepresidente Victoria Villarruel y los jefes de bloque. Hemos hecho un trabajo conjunto y conversado con distintos bloques, esperamos seguir dialogando”, dijo Francos. A esa hora, cerca del mediodía, volvió sobre sus pasos rodeado por los ministros y regresó a Casa Rosada. Luego fue al Senado para verse con Villarruel y los jefes de bloques, como estaba previsto cuando aún era Ministro del Interior. La ley Bases, su principal tarea desde hace seis meses, aún está trabada en comisión.